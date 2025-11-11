Epigea, un paso más allá del Hipogeo del Bernabéu que esquiva la exclusividad del Madrid

El nuevo Santiago Bernabéu fue uno de los grandes retos que asumió Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Dentro de sus piezas clave, quizás la más importante fue el Hipogeo, un sistema de césped retráctil que permite retirar y proteger el césped natural del estadio para aprovechar el espacio de cara a realizar otros eventos.

"Podría decir que esto de que se guarde el césped es un invento mío... Que lo es", afirmó Florentino con orgullo en la Asamblea de 2024. El Madrid desarrolló el Hipogeo de la mano de la ingeniería Sener. "Lo hemos patentado, porque a nadie se le había ocurrido que se podía guardar el césped y no es fácil", añadió el presidente del club, guardándose de esta forma la exclusividad del invento, impidiendo que la compañía lo comercializara en ningún país europeo durante los siguientes 30 años, según apuntó El Mundo.

Sin embargo, Sener ha ido más allá con un nuevo invento que supone un paso más allá del Hipogeo del Bernabéu y que podría ser aprovechado por cualquier club. Se trata de Epigea, "una solución totalmente automatizada que permite la celebración de eventos más allá del ámbito deportivo, garantizando la máxima calidad del césped".

Según explican en su página web, lo revolucionario de esta tecnología es que se puede integrar perfectamente con la arquitectura "de cualquier estadio, nuevo o existente, ocultándose discretamente detrás de las gradas cuando está en uso". De este modo, cualquier estadio podría adaptarse para albergar eventos más allá de los puramente deportivos.

Esta nuevo diseño, menos costoso que el del Bernabéu, está registrado como una nueva patente, por lo que podría esquivar la exclusividad firmada con el Real Madrid por el Hipogeo, aunque el Madrid podría tener algo que decir, según informó El Mundo.

“Epigea es un ejemplo de cómo la tecnología puede multiplicar la riqueza y generar nuevos modelos de negocio. Es una solución simple e inteligente capaz de transformar un estadio en un espacio multifuncional, maximizando los ingresos, minimizando el impacto y protegiendo el terreno de juego: es una revolución en la concepción del modelo de explotación de los estadios, pues los concibe, principalmente como espacios multifunción que, además, albergan encuentros deportivos”, explica César Quevedo, director general de Mobility en Sener.

Tal y como explica Sener, una serie de bandejas retráctiles permiten ser desplegadas sobre el césped en secciones independientes, manteniéndose bajo tierra y ocultas tras las gradas durante los partidos. El proceso de transformación apenas duraría unas horas y, siempre según la ingeniería, los clubes podrían aumentar sus ingresos anuales.