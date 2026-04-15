Solo la épica salvará la temporada del Madrid

El Real Madrid prepara el partido de vuelta ante el Bayern con mentalidad positiva. Florentino Pérez aprovechó el encuentro con los socios más veteranos del club para mandar un mensaje directo a los jugadores: “Aquí nadie se rinde”. Lo hizo en vísperas del compromiso más importante de la temporada, en el que solo cabe la épica para remontar el 1-2 de la ida ante el rival en mejor forma del continente.

Coma futbolístico

Este Madrid lleva demasiados meses viviendo de la ilusión, pero la realidad se ha encargado de tumbar cada brote verde. La demostración es que Arbeloa consiguió ‘revivir al muerto’ cuando pocos lo esperaban. Y lo hizo con los secundarios, pero la vuelta de las estrellas han devuelto al coma futbolístico a un equipo abucheado por su propio público. Están cansados de que en el equipo manden los jugadores y no el entrenador.

Las posibilidades de eliminar al Bayern pasan por el propio Bayern. Si el equipo alemán juega al nivel que viene haciéndolo, la misión de remontar en el Allianz Arena se complica. Incluso en la mejor versión de ambos equipos, los alemanes saldrían favorecidos con un estilo de juego tan atrevido como efectivo. Lleva solo en la Bundesliga dos goles más que el Real Madrid en todas las competiciones: 105 por 103.

Juego de equipo

Mucho se tiene que equivocar el equipo de Kompany para caer eliminado. Además de ir ganando 2-1 cuando empiece el partido, lo hará con el apoyo de su público ante un Real Madrid que se ha vuelto más impredecible que nunca. Individualmente, son equipos similares, aunque el peso de la fama de algunos jugadores blancos supere a los del equipo alemán.

Kane y el Bayern celebraron triunfo Bernabéu 1 2 / EFE

La diferencia es que este Bayern sabe a lo que juega. Sus futbolistas se atienen al plan que traza su entrenador, lo contrario que el Real Madrid, que lleva dos años jugando a lo que quieren sus estrellas obviando que el fútbol es un juego de equipo, de estrategias y de solidaridad. Un olvido que cuestiona el proyecto del club, que presume y protege a sus estrellas pese a no acompañar los resultados.

Última bala

Kompany tendrá que mantener lo que funciona. Cambiar algo puede favorecer los intereses del Madrid, cuyas posibilidades pasan por anular los puntos fuertes del rival y forzar un escenario en el que las individualidades impongan su talento. A eso debe sumar precisión en ataque, algo de lo que vienen adoleciendo los blancos con Mbappé a la cabeza.

El Madrid se juega la temporada en Múnich. Le queda una última bala y lo hace en su competición favorita. Remontar entra en su ADN, aunque este proyecto no se caracteriza precisamente por su capacidad de lucha y sufrimiento. La realidad es que vuelven a flirtear con el fracaso y puede adelantar las vacaciones dos meses salvo que fuerce otra noche épica.