La épica del City mide la resistencia del Madrid

El City aborda una empresa gigantesca, la épica de remontar el 3-0 de la ida jugada en el Bernabéu hace seis días. El Real Madrid nunca ha perdido una ventaja así en competición europea, pero no lo tendrá fácil ante un rival herido en su orgullo. Un choque entre dos colosos que promete sensaciones fuertes. Se cruzan estilos, el juego control y cerebral que impone Guardiola y el directo y apasionado de Arbeloa.

Cuando se conoció el cruce, Guardiola veía al City favorito ante un Madrid en crisis. Aunque los ingleses no brillaban, su fondo de armario y la mejoría en 2026 reforzaba esa sensación. Sin embargo, el Madrid reaccionó con la llegada de Arbeloa. Las lesiones de supuestos intocables ayudaron a romper inercias: ordenó las piezas y dejó claro que en el fútbol mandan las reglas de equipo y correr, no las jerarquías individuales.

Alineaciones probables Manchester City - Real Madrid / SPORT

Empujar

El objetivo es resistir y quizá por eso Arbeloa ha incluido en la convocatoria a Alaba y a Bellingham por voluntad propia, además de Mbappé y Carreras. Deja en el aire la opción de que sean titulares a pesar de salir de lesiones. Pero todo indica que los garbanzos se los van a jugar los mismos de la ida con un único cambio por la lesión de Mendy. Carreras podría tener alguna opción, pero llega muy justo de un problema en el gemelo. Camavinga o Fran son las alternativas. Los otros 10 serán los mismos de la ida salvo sorpresa. Tampoco tiene mucho más con la enfermería llena.

Guardiola y Arbeloa vuelven a verse las caras / EFE

Los analistas creen que los primeros minutos van a marcar la eliminatoria, con un City en tromba para arrugar colectivamente al Madrid. Guardiola se quejó en la ida de fallar el último pase, y tiene razón. Las conexiones mortales se vuelven contra ellos si el rival las anula. La disciplinada defensa blanca funcionó en el primer partido y eso facilitó sus transiciones aprovechando el posicionamiento adelantado citizen.

Levitar

Pep fue criticado por vaciar la medular para atacar a un rival al que disfrazaron de víctima. Le faltaban titulares en todas las líneas, pero no Courtois, Tchouameni, Valverde y Vinícius que son los que lo sostienen. Ahora, tendrá que hilar más fino. Está obligado a equilibrar el once para no ser masacrado a la contra.

Guardiola asegura tener claro el once en el que no estarán los lesionados Gvardiol ni Lewis. Pese 3-0, en 90 minutos puede pasar de todo. Si el City encuentra portería, el Etihad hará que vuele para acabar levitando si el Madrid no es capaz de devolver a la tierra.