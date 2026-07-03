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REAL MADRID

Enzo Fernández rompe su silencio en Instagram tras el comunicado del Real Madrid

El centrocampista argentino publica un versículo bíblico acompañado de un corazón blanco pocas horas después de que el club blanco niegue oficialmente cualquier negociación para ficharlo

PSG - Chelsea | El gol de Enzo Fernández

PSG - Chelsea | El gol de Enzo Fernández

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

La última historia de Instagram de Enzo Fernández ha reavivado el debate sobre su futuro apenas unas horas después del contundente comunicado emitido por el Real Madrid, en el que el club blanco negó de forma categórica cualquier negociación o interés por el centrocampista argentino.

El desmentido parecía haber cerrado definitivamente la puerta a una posible operación, pero el jugador del Chelsea ha sorprendido con un enigmático mensaje religioso acompañado de un corazón blanco que ha vuelto a disparar las especulaciones entre los aficionados.

Enzo Fernández celebra un gol con la Selección Argentina

Enzo Fernández celebrando un gol con la Selección Argentina / JUAN MABROMATA, AFP

El mensaje que ha incendiado las redes

El centrocampista ha compartido una historia en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje de carácter religioso que, lejos de apagar el ruido generado en torno a su futuro, ha provocado una nueva oleada de interpretaciones en las redes sociales.

La publicación muestra un corazón blanco acompañado del siguiente versículo: "Dios mío, siempre cumples tus promesas y lo haces todo con amor. Siempre estás cerca de quienes te invocan con sinceridad".

La historia se ha viralizado en cuestión de minutos y ha abierto un intenso debate sobre su significado. Algunos aficionados han interpretado el mensaje como una indirecta relacionada con el Real Madrid, mientras que otros consideran que simplemente refleja un momento personal de fe en plena disputa del Mundial.

La historia de Enzo Fernández

La historia de Enzo Fernández / Instagram

El comunicado del Real Madrid

El mensaje ha llegado pocas horas después de que el Real Madrid decidiera zanjar públicamente las informaciones surgidas durante los últimos días. A través de un comunicado oficial, el club blanco aseguró que no ha realizado "ninguna gestión, ni directa ni indirecta" para incorporar a Enzo Fernández y que tampoco tiene intención de acometer esa operación.

La entidad presidida por Florentino Pérez fue un paso más allá al expresar su "máximo respeto" tanto hacia el internacional argentino como hacia el Chelsea, lamentando además la difusión de informaciones que, según el propio club, "carecen de fundamento" y únicamente generan confusión entre los aficionados y perjudican a las partes implicadas.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, Enzo Fernández permanece completamente centrado en la disputa del Mundial con la selección argentina, una de las grandes favoritas al título. Sin embargo, su última publicación ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre su futuro y mantiene abierto un debate que el comunicado del Real Madrid parecía haber dado por cerrado.

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