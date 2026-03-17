Enzo Fernández asoma como fichaje bomba de Florentino: "Tiene opciones de salir este verano"

Se avecina un mercado veraniego muy movido en el Real Madrid. A falta de que los resultados finales dicten sentencia con el tamaño de la revolución, hay pocas dudas de que Florentino Pérez moverá ficha en busca de reforzar la plantilla del primer equipo.

Dos posiciones aparecen bajo el foco: central y centrocampista. Para el primer puesto, podrían llegar incluso dos jugadores, con Nico Schlotterbeck y Konaté como principales candidatos y la opción low cost de recuperar a Jacobo Ramón, que está rindiendo a gran nivel en el Como de Cesc Fàbregas.

En el caso del centrocampista, el Madrid busca desde el pasado verano un perfil organizador: un jugador capaz de aglutinar balón, ordenar a sus compañeros a través del pase y solventar los problemas en salida de balón y zonas intermedias. Tchouameni y Fede Valverde son otro tipo de futbolista, Camavinga parece perdido para la causa y tiene abierta la puerta de salida y Arda Güler, que parecía el elegido para el rol, no ha rendido como se esperaba, evidenciando que está más cerca de ser un mediapunta que un jugador que pise zonas más bajas.

Thiago Pitarch es una de las grandes apariciones de la temporada / EP

La aparición de Thiago Pitarch ha sido un soplo de aire fresco para el conjunto blanco y podría ahorrarle muchos millones, pero Florentino Pérez parece empeñado en hacer un refuerzo de calidad en esa zona. Nico Paz sería otra opción, aprovechando su reconversión en el Como para jugar en zonas centrales, pero el futuro del argentino no está claro. Podría ser recomprado por el Real Madrid para volver a salir con destino al Inter de Milán.

A pesar de que han sonado alternativas de menos nombre como Angelo Stiller, Kees Smit o Adam Wharton, la directiva del equipo madridista busca un perfil más consolidado. Rodri es visto como el fichaje ideal, aunque su forma de jugar podría chocar directamente con Tchouameni. Las únicas dudas con el español aparecen con la voluntad del City de vender y con su estado físico.

En las últimas horas, un nuevo protagonista ha entrado en escena. Se trata de un jugador que ya ha sonado en numerosas ocasiones para el Real Madrid: Enzo Fernández. Un tweet del reconocido periodista argentino Gastón Edul desató todos los rumores: "Enzo tiene chances de salir del Chelsea en el próximo mercado de pases de verano europeo", escribió en su cuenta oficial.

En Inglaterra no tardaron mucho en relacionar al centrocampista con el Real Madrid tras la noticia. La realidad es que desde hace meses se ha hablado de una posible salida de Enzo a cambio de una cantidad que rondaría los 100 millones de euros.

Un traspaso histórico e importante, pero acorde al valor de uno de los mejores centrocampistas del mundo. Con 25 años y contrato hasta 2032 en el Chelsea, parecía inverosímil que el conjunto londinense cediera ante una posible venta, pero la presión del futbolista podría cambiar las cosas.

Enzo responde a muchos de los problemas del Real Madrid en el centro del campo. Florentino Pérez y los encargados de tomar decisiones en el conjunto blanco tienen en gran estima al argentino y el momento deportivo del Chelsea, que va camino de quedarse sin Champions League el año que viene, puede hacer el resto. Culebrón a la vista.