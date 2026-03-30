Enzo Fernández alimenta los rumores sobre su fichaje por el Madrid: "Claro que viviría allí"

El Chelsea pasa por un momento muy complicado a nivel de juego y resultados. El conjunto inglés solo ha ganado uno de los últimos seis partidos de Premier League, una racha que lo ha relegado a la sexta posición de la tabla, y ha sido eliminado por el PSG en octavos de la Champions con dos goleadas (5-2 y 0-3). Liam Rosenior no acaba de dar con la tecla y los 'blues' intentarán salvar la temporada con la FA Cup como única opción de título.

Por si no hubiera suficiente 'ruido' en Stamford Bridge en las últimas semanas, especialmente alrededor del futuro de Cole Palmer, Enzo Fernández ha realizado unas declaraciones durante su concentración con la selección argentina que no han pasado desapercibidas en Inglaterra. El centrocampista, vinculado recientemente con el Real Madrid, ha asegurado en una distendida conversación con el 'influencer' y exfutbolista argentino Marcos Giles que le gustaría vivir en la capital española.

"Me gustaría experimentar. Madrid me gusta mucho, me recuerda bastante a Buenos Aires. Claro que viviría allí", ha respondido Enzo al ser preguntado por sus planes de futuro. La reacción de sus interlocutores ha sido sugerirle varios equipos de la capital española excepto el Real Madrid, a lo que el futbolista argentino ha respondido con una sonrisa: "Podrías ir al Getafe o al Rayo Vallecano… también está el Atlético de Madrid…".

Cabe recordar que Enzo Fernández se ha erigido recientemente como uno de los posibles fichajes galácticos de Florentino Pérez de cara a la próxima temporada. El Real Madrid necesita un centrocampista organizador y el argentino, que además de ser creativo también destaca en la definición (12 goles y 6 asistencias esta temporada), sería sin ninguna duda una gran incorporación para el proyecto de Álvaro Arbeloa.

Aunque Enzo habla en todo momento de Madrid y no del Real Madrid, sus declaraciones se han interpretado, en un contexto de muchos rumores sobre el interés merengue en obtener sus servicios, como un claro guiño al club blanco. En su llegada a la concentración de la selección argentina hace unos días, de hecho, fue preguntado por ello y, aunque envió balones fuera y aseguró estar "enfocado en el final de temporada con el Chelsea", también dejó la puerta abierta a su salida en verano: "Después del Mundial se verá".

Lo que sí que tiene claro Enzo Fernández a sus 25 años es que tarde o temprano quiere volver al River Plate. Y no quiere hacerlo para jubilarse, sino "estando bien, a mi mejor nivel".