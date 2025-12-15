Enzo Alves, hijo de Marcelo, entra en escena

Sorpresa en la última convocatoria del Real Madrid Castilla. El conjunto que dirige Álvaro Arbeloa se enfrenta al Manchester City en la Premier League International Cup y el técnico ha decidido llevarse por primera vez con el filial blanco a Enzo Alves, hijo de Marcelo.

El canterano es una de las grandes perlas del club. Esta temporada, con 16 años recién cumplidos, acumula 12 partidos con el Juvenil A, en los que ha marcado 5 tantos, aunque también ha jugado con el Juvenil B otros tres encuentros.

Enzo Alves, cuando firmó su primer contrato con el Real Madrid / @enzoalvesv

Debido a lesiones y ausencias por viajes con sus respectivas selecciones, Arbeloa no podrá contar con hasta 16 futbolistas, lo que le ha obligado a tirar del juvenil para completar la lista. El entrenador conoce muy bien a Enzo Alves, ya que le subió a entrenar y le hizo debutar con el Juvenil A la pasada campaña.

El hispano brasileño ha sido internacional en las categorías inferiores de España, hasta la sub 17, con la que brilló en el clasificatorio al Europeo sub 17.

El Castilla lidera actualmente su grupo en la Premier League International Cup, aunque ha disputado ya tres partidos, mientras que la mayoría de equipos llevan uno o dos. Por su parte, el Manchester City únicamente ha sumado un punto en el único encuentro que ha jugado, tras empatar a dos ante el PSG.

Esta es la convocatoria completa del Castilla para el partido:

Porteros: Mestre y Súnico.

Defensas: Lamini, Fortea, Lezcano, Galassi, Liberto y De Almeida.

Centrocampistas: Manuel Ángel, Cristian David, Pol Fortuny, Mesonero, Lacosta y Joan Mascaró.

Delanteros: Leiva, Palacios y Enzo.