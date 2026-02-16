Tote, el jugador del Real Madrid que se fue cedido al Benfica: "Guardo en casa la servilleta que me puso Gaspart para llevarme al Barça"

Jorge López Marco (Madrid, 1978), más conocido como 'Tote', fue uno de esos jugadores de barrio que trabajaron su bendita imaginación en el cemento, la tierra y finalmente en el verde fresco de la élite. En Aluche, al sur de la capital española, no tardaron en echarle el guante para el Atlético, el equipo de sus amores y con el que ha disfrutado en la ida de semifinales de la Copa. Como también lo hace cada vez que ve a Lamine, porque a él, por encima de todo, le gusta el talento.

No logró echar raíces en el Calderón, porque el club decidió prescindir de su cantera y el colchonero terminó creciendo al calor de Del Bosque en el Real Madrid. Fue su gran mentor en un equipo donde llegó a debutar en un contexto de altísima competencia. La falta de minutos le llevó a vivir su primera experiencia fuera de casa, en el Benfica, durante la temporada 1999/2000. El inicio de una singladura que le llevó a acumular cientos de partidos en el Real Valladolid, el Betis, el Málaga y el Hércules.

El club lisboeta, otro grande del fútbol europeo, mide en la repesca de la Champions la entereza del conjunto blanco para reponerse al golpe que Mourinho le dio en el Estádio da Luz. La resiliencia del fútbol que puso tantas veces a prueba a un Tote que pudo ser azulgrana si hubiese firmado una servilleta que en su día le dio Gaspart. Pero él, como siempre, se pone del lado del destino y no de lo que pudo ser.

Tote, en su etapa en el Real Madrid, contra Armando, del Atlético, en el trofeo Madrid 2012. / CHEMA MOYA / EFE

Pregunta. Detrás de Tote está un jugador que representó el espíritu callejero del fútbol que parece haberse difuminado con el paso de las generaciones. ¿Cuándo empezó a formar parte de su vida la pelota?

Respuesta. Yo soy de Aluche, un barrio al sur de Madrid, aunque mi padre era de Asturias. Es aficionado del Sporting. No estaba metido en el mundo del fútbol, pero le gustaba mucho y me acompañaba siempre. Vino muy pequeño a la capital con su familia para trabajar en un restaurante y aquí se quedó. Mis primeros pasos fueron en el CD Los Yébenes de San Bruno, que era el más importante del barrio.

P. Hasta que llegó el Atlético, que además es el club de su vida.

R. Compartíamos campo con el Atlético, lo que les llevó a ficharme. Después desaparecieron las categorías inferiores y ahí me llamó el Real Madrid. Yo soy colchonero, es el club del que soy hincha. Le tengo un cariño especial y un montón de recuerdos de mi infancia tuvieron lugar en el Calderón.

P. ¿Le resultó entonces raro verse con la camiseta del Real Madrid?

R. La verdad es que el cambio lo viví con naturalidad. Era un crío y lo que quería era jugar. En el Madrid se portaron conmigo de diez, y a día de hoy siguen tratándome fenomenal. Entendimos que en ese momento era lo mejor para mi carrera.

P. ¿Cómo era la cantera del club blanco por aquel entonces? Allí usted encontró a una figura que sería fundamental, como es Vicente del Bosque.

R. Había muchísima competencia. Venían muchos chicos a prueba, era muy complicado. Fui escalando poco a poco y, efectivamente, Vicente del Bosque fue fundamental para mí. Me ayudó y me apoyó mucho. Luego debuté con Toshack y estuve dos años en el primer equipo. Mi relación con Del Bosque fue muy buena. Cuando eres joven te equivocas. Te sientes un poco rebelde, pero siempre le estaré agradecido. Es un tipazo, un profesional increíble y una gran persona. El reconocimiento deportivo lo tiene, pero hay mucha gente que quizá no le conoce personalmente. Es un fenómeno.

Tote, primero por la derecha, en un entrenamiento con el Real Madrid el 30 de noviembre del 2000. / A. CASAS

P. Raúl, Morientes, Guti, Sávio... Pese a debutar con el primer equipo, no lo tuvo fácil para hacerse un hueco en aquel Real Madrid 1999/2000 que, pese a quedar quinto en Liga, logró la Octava ante el Valencia. Le tocó irse cedido al Benfica en su primera experiencia fuera de casa. ¿Cómo la recuerda?

R. No fue fácil. Estaba lejos de mi barrio, de mis padres, de mi gente. Pero fui a una ciudad maravillosa y a un club muy grande. Se portaron conmigo espectacularmente. Tuve mala suerte con una lesión de rodilla justo cuando había empezado a jugar como titular. Solo pude disputar 19 o 20 partidos. Eso te condiciona mucho, pero el recuerdo que me quedó fue muy bonito.

P. Además, competía por un puesto en un equipo que ahora se enfrenta al Real Madrid con tótems como João Pinto o Nuno Gomes.

R. Sí, había jugadores muy importantes, internacionales, que habían alcanzado ya grandes cotas en sus carreras. Yo tenía 19 o 20 años y no había hecho nada todavía. Cuando me pusieron de titular me lesioné y estuve tres o cuatro meses fuera. Eso te marca, pero la experiencia, que me llegó porque mi entrenador en el Real Madrid C se fue con Heynckes, resultó maravillosa.

P. ¿Cómo ve la eliminatoria de repesca en Champions entre el Benfica de Mourinho y el Real Madrid de Arbeloa? Dos equipos que Tote conoce bien.

R. Veo con ventaja al Madrid. En estas competiciones, por muy mal que esté, siempre compite. Además, la vuelta es en casa. Pero tendrá que trabajarla mucho, porque ya viene avisado por lo que pasó en Da Luz. El Benfica solo podía ganar y eso cambia la actitud desde el minuto uno. Van a todas y no se guardan nada. Pero me sorprendió más el Madrid, que no compitió. El Benfica le ganó en todos los aspectos del juego.

P. ¿Considera que el relevo en el banquillo desde Xabi Alonso a Arbeloa ha mejorado al Real Madrid?

R. De momento, no noto grandes diferencias. Me gustó el partido en Villarreal o contra la Real. Me dio sensación de equipo, con y sin balón, pero si uno ve lo de Lisboa te das cuenta de que resulta un espejismo. En el resto no me ha gustado. Le falta mucho fútbol. No es un problema de actitud, sino de juego. La transición tras Modric y Kroos no se hizo bien. Han apostado más por músculo que por talento y eso le está costando caro.

P. ¿Los males del Real Madrid se solucionan con el fichaje de un mediocentro creativo?

R. En parte sí, fichando jugadores de mucho nivel, sobre todo en el centro del campo, que es donde se hace jugar al equipo. El Madrid viene de una época dorada y esos jugadores no se dejan nada cuando están compitiendo por títulos. El fútbol es más fácil de lo que parece cuando existen futbolistas de jerarquía, pero nunca se creyó realmente en Xabi Alonso. Un buen entrenador con un buen recorrido, que además había sido un jugador importante. Habrá tenido parte de culpa, pero no tuvo la oportunidad de tomar decisiones. Eso no le ayudó.

P. Como socio del Atlético que es, entiendo que estuvo en la ida de Copa que terminó con un 4-0 contra el Barça.

R. Sí, el Atlético hizo un primer tiempo espectacular. Entendió perfectamente cómo y dónde tenía que hacerle daño al Barça. Todos los jugadores, del primero al último, estuvieron a un nivel altísimo, tanto en intensidad como técnicamente. Supieron jugarle al Barcelona. Si le haces daño de esa manera, por cómo juega, le puedes ganar, y el Atleti lo entendió. Me pareció justo el resultado, incluso se quedó corto.

Tote, en su etapa como jugador del Real Valladolid, en un partido frente al Barça. / P. LARGO

P. ¿Es Tote 'cholista'?

R. Lo que soy es muy agradecido a Simeone por todo lo que ha dado y ganado. Aunque a mí me gusta otro perfil de entrenador, pero yo le doy mucho mérito a todo lo que ha hecho. En el Atlético, los diferenciales siguen siendo jugadores como Griezmann, quien con 34 años sigue haciendo que pasen cosas diferentes en el campo. Lo mismo con Julián Álvarez. Igualmente, Barrios es un futbolista con mucho crecimiento. Otros como Llorente, Hancko o Koke siempre están ahí.

P. ¿Qué cree que le falló al Barça de Flick y qué puede mejorar de cara a la vuelta en el Camp Nou?

R. El Barça llegó con bajas importantes, gente con mucho peso y jerarquía. Y no dominó el partido. Está acostumbrado a hacerlo desde el centro del campo y no pudo hacerlo. Atrás no me pareció peor que otras veces, porque siempre juega con la línea muy adelantada y asume riesgos, pero donde realmente juega bien es de medio campo hacia arriba y ahí no estuvieron finos. Siempre se señala a la defensa, pero el Barça está acostumbrado a tener el balón y no lo tuvo.

P. Será decisivo ver al mejor Lamine Yamal, un jugador que siempre ha sido de tu gusto.

R. Desde luego, porque Lamine vuelve a ser el de la pasada temporada. Incluso en el partido contra la Real Sociedad o a pesar de que el Barça perdiera el otro día en el Metropolitano. Es un jugador de otro mundo, que te encara mil veces. Muy fino en los controles. Ya ha superado el momento más complicado, que coincidió con la pubalgia. No le dejó ser él mismo. Se habla mucho de Pedri o Raphinha, pero el que es diferencial sobre cualquier otro es Lamine.

P. Capítulo final, ¿es cierto que usted pudo convertirse en jugador culé?

R. Pues sí, tuve una oferta del Barça, que lógicamente era diferente al de ahora (Figo acababa de fichar por el Madrid y en ese contexto se buscó una respuesta, salvando todas las distancias, para llevarse un canterano blanco). Me la hizo Gaspart en una servilleta. Todavía la tengo en casa. Por aquel entonces estaba en el Real Valladolid. Eran seis años de contrato. No lo podía ni haber soñado. No dí el paso y cuando quise firmarlo ya no pude, porque había cambiado la gente al mando. Ellos buscaban otro tipo de jugadores, por lo que todo cambió. Me quedé en el Real Madrid y esto no tiene mucha más historia. Se pasó el ofrecimiento. Claro que jugar en el Barça habría sido toda una experiencia, pero así es el destino, hay cosas que no puedes controlar. Hay veces que sientes que te has equivocado, pero he sido feliz y para mí eso es suficiente.