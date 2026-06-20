Toni Moral, el ex del Barça y del Madrid que invierte en fútbol femenino: "Cuando dejaron de pagarnos en el Alavés, la cabeza me hizo clic: '¿Cómo puede pasar esto en el fútbol profesional?'"

El pasado sábado, con el ‘23’ a la espalda, Toni Moral (Terrasa, 1981) ejerció de extremo izquierdo en el Bernabéu. Lo hizo con la camiseta del Real Madrid, que vistió a comienzos de los 2000, después de pasar por La Masia y llegar hasta el Barça C de Esteban Vigo. Por lo que podría ponerse en cualquiera de los bandos de un clásico de veteranos. Ya no tiene la melena de antaño, pero no ha perdido la fuerza como Sansón.

Al revés, las dificultades que pasó como futbolista le abrieron los ojos para buscar una alternativa. En 2012, cuando todavía estaba en activo, se convirtió en uno de los pioneros en Bitcoin, la criptomoneda más popular. A lo largo de estos años se ha profesionalizado en el mundo de los activos digitales, pero sin dejar de lado el deporte. Toni Moral es CEO de Futboleras, la primera plataforma digital española especializada en fútbol femenino.

El proyecto, fundado en 2019, nació de una carencia: mientras el fútbol femenino crecía en audiencia e interés comercial, su cobertura seguía estando dispersa, limitada a la élite o relegada a secciones secundarias. El triunfo del Mundial, figuras como Alexia, el Barça femenino y, sobre todo, la explosión de las canteras en las que crecen miles de niñas constituyen el soporte sobre el que trabaja Toni Moral, un torbellino de ideas y recuerdos que comparte con SPORT.

Pregunta. Toni Moral, CEO de Futboleras, inversor, experto en criptoactivos... Usted conoció realidades muy distintas dentro del fútbol profesional. ¿En qué momento empezó a mirar más allá y a interesarse por el mundo empresarial y financiero?

Respuesta. Pues ha puesto el dedo en la llaga, porque fue precisamente en mi etapa en el Alavés cuando me hizo clic la cabeza. Llegaba a un club que no hacía mucho había jugado la UEFA, un equipo históricamente importante, que estaba en Segunda División pero que tenía una plantilla para ascender a Primera. Sin embargo, me encontré con una realidad completamente distinta. Estuvimos cerca del descenso, el club entró en concurso de acreedores, dejaron de pagarnos y muchos perdimos una cantidad importante de dinero. Y yo pensaba: “Vamos a ver, si esto es fútbol profesional, ¿cómo puede pasar esto?”.

Aquel año me abrió los ojos. Empecé a interesarme por cómo funcionaba el mundo en general, por la economía, por cómo se crea el dinero, cómo se invierte o cómo se ahorra. Hasta entonces había estado centrado exclusivamente en el fútbol, pero aquella experiencia me hizo entender que había que prepararse para muchas más cosas. Fue el momento en el que empecé a mirar más allá de la parte deportiva y a pensar en el futuro.

Toni Moral, CEO de Futboleras y exjugador del FC Barcelona o Real Madrid. / CEDIDA

P. Usted pasó por las canteras del Barça y del Real Madrid, pero terminó encontrando su sitio en el Celta. Salir de dos de los mayores viveros de talento del fútbol español puede hacer pensar que el salto a la élite está garantizado. Sin embargo, la realidad fue bastante más compleja. ¿Cómo vivió aquella transición?

R. Fueron momentos difíciles que hubo que superar, porque mucha gente se queda por el camino. Este tipo de obstáculos no todo el mundo es capaz de afrontarlos. Precisamente al salir del Real Madrid tuve un contratiempo importante. Me fui al Reino Unido para intentar encontrar equipo allí, pero la oportunidad no acabó de salir. Estuve dos semanas, regresé a España y los equipos con los que había hablado ya habían tomado otros caminos.

Recuerdo que me encontré en una situación complicada, pensando: “¿Y ahora qué voy a hacer?”. Al final firmé por el Celta convencido de que iba a jugar en el primer equipo, pero me destinaron al Celta B. Para mí fue un golpe importante porque venía de la cantera del Real Madrid y tenía la ilusión de poder jugar ya en Primera División. Pasé tres o cuatro meses bastante malos, pero ahí volvió a aparecer la pasión por el fútbol. Conseguí rehacerme, empecé a jugar bien otra vez y acabé entrando en el primer equipo, debutando y viviendo el ascenso con el Celta.

Recuerdo que me encontré en una situación complicada, pensando: “¿Y ahora qué voy a hacer?”. Al final firmé por el Celta convencido de que iba a jugar en el primer equipo, pero me destinaron al Celta B. Para mí fue un golpe importante porque venía de la cantera del Real Madrid y tenía la ilusión de poder jugar ya en Primera División Toni Moral — Exfutbolista e inversor

P. Aunque en Vigo todavía recuerdan aquella alineación indebida con Toni Moral que obligó al Celta a ascender dos veces.

R. (Ríe). Sí, sí. Esa historia me la siguen recordando. Por suerte todo acabó bien y conseguimos el objetivo, pero en aquel momento fue una situación bastante surrealista.

P. Más adelante llegaron experiencias en Grecia y Emiratos Árabes Unidos. Viendo su trayectoria posterior, da la sensación de que esos años también contribuyeron a moldear al empresario. ¿Qué aprendió de aquella etapa?

R. Muchísimo. Siempre digo que salir fuera debería ser casi obligatorio para cualquier persona. Viajar, vivir en otros países y convivir con culturas diferentes te obliga a abrir la mente y a cuestionar muchas cosas que dabas por sentadas. En mi caso fue una experiencia muy enriquecedora. Me permitió entender otras formas de trabajar, otras maneras de hacer negocios y otras formas de relacionarse. Cuando vives únicamente en tu entorno acabas pensando que el mundo funciona de una determinada manera, pero cuando sales descubres que existen muchas realidades distintas. Esa experiencia me ayudó mucho más adelante en mis proyectos empresariales. Hoy vivimos en un mundo global y creo que haber pasado por países tan diferentes me dio una perspectiva que probablemente no habría adquirido quedándome siempre en el mismo sitio.

P. Esa inquietud le llevó también a interesarse muy pronto por ámbitos como la tecnología, los activos digitales o Bitcoin. En una época en la que prácticamente nadie hablaba de ello, ni en el fútbol ni en la sociedad en general. ¿Qué vio usted entonces?

R. Después de mis años en Grecia y Emiratos empecé a investigar más sobre activos como el oro o los coleccionables físicos. Bitcoin todavía estaba dando sus primeros pasos, pero poco después empecé a escuchar hablar de una moneda digital que compartía algunas características con el oro. Aquello me llamó mucho la atención. Pensé que tenía sentido que existiera un activo global y digital en un mundo cada vez más conectado. Empecé a profundizar en la tecnología y a intentar entender qué había detrás.

Entré en Bitcoin en 2012 y, unos años después, ya estaba trabajando en proyectos relacionados con la tokenización. Más allá de la tecnología en sí, siempre lo he visto como un estándar de futuro: un activo global que funciona en internet sin depender de una empresa concreta. Por eso sigo creyendo que tiene un enorme potencial. De hecho, una de las áreas que queremos desarrollar en Futboleras es la de los coleccionables digitales. Es un sector en el que llevo años trabajando y que encaja perfectamente con la comunidad que estamos construyendo.

Entré en Bitcoin en 2012 y, unos años después, ya estaba trabajando en proyectos relacionados con la tokenización. Más allá de la tecnología en sí, siempre lo he visto como un estándar de futuro: un activo global que funciona en internet sin depender de una empresa concreta Toni Moral — Exfutbolista e inversor

P. Futboleras lleva ya varios años en marcha, pero usted decidió involucrarse personalmente en el proyecto hace relativamente poco. ¿Qué vio en él para apostar por una iniciativa centrada en el fútbol femenino?

R. Futboleras no es un proyecto nuevo. Lleva más de seis años de recorrido y fue uno de los pioneros dentro del ecosistema del fútbol femenino en España. Yo entré hace cuatro años como inversor, adquiriendo una pequeña participación, y desde entonces he podido seguir muy de cerca su evolución. Siempre estoy atento a proyectos que combinen dos cosas: que me apasionen personalmente y que tengan un gran potencial de crecimiento. El fútbol femenino cumple ambas condiciones. Es un sector que todavía está dando sus primeros pasos, pero cuyo recorrido puede ser enorme. Cuanto más analizaba su evolución, más claro veía que era una oportunidad muy interesante para construir algo con impacto a largo plazo.

El centrocampista del Racing de Santander Toni Moral (i) intenta controlar un balón ante la presión del defensa francés del Sevilla, Abdouylay Konko, en la 2009/2010. / Esteban Cobo / EFE

P. ¿Cuándo empezó a interesarse específicamente por el fútbol femenino?

R. Lo recuerdo perfectamente. Estaba realizando el curso de agente deportivo en la Federación Española de Fútbol y una de las personas que fue a dar una charla fue Ana Rosell. Me llamó mucho la atención todo lo que estaba explicando sobre el desarrollo del fútbol femenino y sobre las oportunidades que existían en aquel momento. Después de aquella charla hablé con ella para explorar posibles formas de colaboración. Finalmente no salió adelante porque ya estaba inmersa en otras operaciones que terminaron desembocando en la compra del Tacón por parte del Real Madrid, pero aquella conversación me hizo reflexionar. Pensé que había una oportunidad muy interesante que todavía no estaba siendo suficientemente valorada. Tiempo después conocí Futboleras y entendí que encajaba perfectamente con esa visión.

P. ¿Cuál es el objetivo de Futboleras? ¿Qué quiere llegar a ser?

R. Hasta ahora era fundamentalmente una plataforma informativa donde los usuarios podían consultar noticias, resultados o estadísticas. Nosotros queremos ir mucho más allá. La idea es construir un ecosistema en el que la afición pueda convivir, interactuar y participar. Que no sea solo un lugar donde consumir información, sino una comunidad. Queremos incorporar experiencias, contenidos, creadores especializados, herramientas vinculadas al bienestar y otras iniciativas que aporten valor a quienes forman parte de ella. Seguiremos manteniendo la parte informativa porque es el corazón del proyecto, pero creemos que existe espacio para desarrollar muchas más áreas alrededor de la comunidad.

Entré en Bitcoin en 2012 y, unos años después, ya estaba trabajando en proyectos relacionados con la tokenización. Más allá de la tecnología en sí, siempre lo he visto como un estándar de futuro: un activo global que funciona en internet sin depender de una empresa concreta Toni Moral — Exfutbolista e inversor

P. Usted suele insistir en la importancia de la base y de la formación. ¿Hasta qué punto el crecimiento del fútbol femenino depende de ese trabajo de cantera?

R. Si observamos la evolución del fútbol masculino en España, una de las claves ha sido el enorme trabajo realizado durante décadas en las categorías inferiores. Creo que el fútbol femenino debe seguir un camino parecido. Las canteras tienen que convertirse en uno de los grandes motores del crecimiento. No solo porque permiten formar mejores futbolistas, sino porque garantizan que el desarrollo sea sostenible a largo plazo. Si conseguimos que cada vez más niñas tengan acceso a estructuras de formación de calidad, el nivel competitivo seguirá creciendo de manera natural.

P. ¿En qué momento cree que se encuentra actualmente el fútbol femenino?

R. En una fase todavía muy temprana. A veces tenemos la sensación de que ha crecido muchísimo, y es verdad que el avance ha sido espectacular en los últimos años, pero creo sinceramente que estamos solo al principio. Las bases se están construyendo correctamente y eso es lo más importante. Ya estamos viendo resultados tanto a nivel de clubes como de selecciones, pero todavía queda mucho margen de crecimiento. Creo que las decisiones que se están tomando ahora darán sus frutos durante la próxima década.

P. Da la sensación de que ya no se trata únicamente de reivindicar la igualdad, sino también de construir referentes capaces de conectar con nuevas generaciones.

R. Exactamente. Figuras como Alexia Putellas trascienden el ámbito estrictamente deportivo. Son referentes que inspiran por lo que representan, por su forma de comportarse y por los valores que transmiten. Una niña puede sentirse identificada con ellas incluso antes de convertirse en aficionada al fútbol. Ese tipo de perfiles son fundamentales para acelerar el crecimiento del deporte y para atraer nuevas generaciones. Y estoy convencido de que cada vez veremos más referentes de ese nivel. Creo que el potencial de crecimiento es enorme. Lo estamos viendo en las audiencias, en el interés de los patrocinadores, en la profesionalización de las estructuras y en el talento que está apareciendo desde la base. Por eso decidí involucrarme en Futboleras. Porque creo que estamos ante una oportunidad histórica para ayudar a construir algo que dentro de unos años será mucho más grande de lo que es hoy.

Llevo ya diez años jugando con los veteranos del Real Madrid, entrenando dos veces por semana y participando en distintos eventos. Este último año incluso he vuelto a viajar con el equipo de leyendas, así que, en cierto modo, me he vuelto a sentir futbolista. Alguna vez lo hemos comentado porque nos enfrentamos con el Barça co frecuencia, pero de momento sigo jugando con el Real Madrid Toni Moral — Exfutbolista e inversor

P. Durante un tiempo dio la sensación de que se había alejado del fútbol para centrarse en sus proyectos empresariales. Sin embargo, sigue muy vinculado a él.

R. En realidad nunca me he alejado del todo. Llevo ya diez años jugando con los veteranos del Real Madrid, entrenando dos veces por semana y participando en distintos eventos. Este último año incluso he vuelto a viajar con el equipo de leyendas, así que, en cierto modo, me he vuelto a sentir futbolista. Lo que sí ocurrió es que pasé a dedicar gran parte de mi tiempo al emprendimiento. Los ingresos ya no venían del deporte y tenía que buscarme la vida por otro lado. Siempre he tenido inquietud por crear proyectos y desarrollar ideas, así que simplemente enfoqué mi energía hacia esa faceta.

P. Resulta curioso porque usted pasó por las canteras del Barça y del Real Madrid. ¿Nunca le han propuesto participar también en los veteranos azulgranas?

R. (Ríe). Alguna vez lo hemos comentado porque nos enfrentamos con frecuencia, pero de momento sigo jugando con el Real Madrid. Sería curioso alternar entre ambos equipos.

P. ¿Qué supone compartir vestuario con veteranos del Real Madrid como Karembeu o Makelele, tal y como ha sucedido este fin de semana en Corazón Classic Match?

R. Para mí es algo increíble. A veces me siento en una mesa y tengo a Marcelo a un lado, a Figo al otro, a McManaman, a Casillas... Son jugadores que marcaron una época y con los que ahora comparto experiencias de manera cotidiana. Es algo que no esperaba cuando me retiré. También es una recompensa a muchos años de trabajo y constancia. Llevo una década entrenando con los veteranos, sigo cuidándome mucho físicamente e intento aportar mi granito de arena dentro y fuera del campo.

P. Hablando de experiencia, cuando mira hacia atrás, ¿qué errores le han enseñado más?

R. Muchísimos. Tanto en el fútbol como en la empresa. Después de más de veinte años jugando al fútbol todavía había cosas que sentía que no dominaba completamente. En el emprendimiento me ocurrió exactamente igual. Al principio la falta de experiencia me llevó a cometer errores. Siempre he sido una persona muy impulsiva y apasionada. Muchas veces arrancaba proyectos con más entusiasmo que conocimiento. Con el tiempo aprendes que las decisiones estratégicas importan muchísimo y que los errores forman parte del proceso de aprendizaje. Hoy me siento mucho más preparado para afrontar nuevos retos porque he aprendido tanto de las cosas que han salido bien como de las que han salido mal.

Después de más de veinte años jugando al fútbol todavía había cosas que sentía que no dominaba completamente. En el emprendimiento me ocurrió exactamente igual. Al principio la falta de experiencia me llevó a cometer errores. Siempre he sido una persona muy impulsiva y apasionada. Muchas veces arrancaba proyectos con más entusiasmo que conocimiento Toni Moral — Exfutbolista e inversor

P. ¿Cómo le ven sus antiguos compañeros? ¿Les sorprende verle convertido en empresario?

R. Creo que no demasiado. Siempre fui el que estaba pensando en ideas raras, en montar negocios o en proyectos nuevos. Mientras otros tenían otras aficiones, yo estaba dándole vueltas a posibles iniciativas empresariales. Quizá por eso no les sorprende tanto. De todas formas, sigo considerándome más emprendedor que empresario. Me gustaría que algún día se me reconociera por haber construido algo que genere valor real, que tenga impacto y que pueda trascender más allá de mi etapa como futbolista.

P. Y eso que en casa pensaban que usted iba a acabar siendo karateca...

R. (Ríe). Sí, sí. Mis hermanos practicaban artes marciales y yo también empecé con el kárate cuando era pequeño. Llegué a avanzar algunos grados, pero mi padre tenía que llevarme prácticamente a rastras porque yo lo único que quería era irme a la plaza a jugar al fútbol con mis amigos. Recuerdo que él insistía en que fuera a entrenar y yo solo pensaba en jugar al fútbol. Al final el fútbol terminó imponiéndose y ya sabemos cómo acabó la historia.

P. Escuchándole hablar, da la sensación de que mira el futuro con bastante optimismo.

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R. Vivimos un momento único en la historia, con muchas oportunidades para quien tiene los ojos bien abiertos y es capaz de aprovecharlas. Me interesa especialmente cómo la tecnología puede aplicarse para traer cosas buenas al mundo. Ahora se habla mucho de inteligencia artificial, un ámbito al que también he dedicado tiempo, igual que en su día me interesé por Bitcoin. Creo que son tecnologías con una capacidad enorme para transformar industrias y cambiar muchas cosas. Como cualquier avance tecnológico, hay que utilizarlo bien. Pero soy optimista. Estoy convencido de que dentro de diez años viviremos en un mundo mejor del que tenemos hoy.