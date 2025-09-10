Mbappé se confiesa en L'Equipe: "Si no tuviera pasión, el fútbol me habría dado asco hace tiempo"

Kylian Mbappé vive un momento dulce. Después de un año de adaptación a un contexto cambiante como el del Real Madrid, el galo se ha erigido como líder del vestuario blanco. En la teoría de vasos comunicantes que es el fútbol, este nuevo rol, en su paso de ser el '9' al '10' del conjunto madridista, también se ha reafirmado en su capitanía al frente de la selección de Francia. Lleva cinco tantos y una asistencia en apenas cinco partidos. El inicio de un curso con dos grandes metas para él: la Champions, que le resiste desde siempre; y el Mundial, que ganó en 2018 y estuvo a punto de hacerlo en 2022.

Sobre sus circunstancias actuales, pero también vitales, reflexiona Mbappé en L'Equipe, el diario deportivo por excelencia en Francia, que tiene enviados especiales en Madrid para seguir al hombre más importante de su actualidad. Alguien que incluso después de salir de territorio galo sigue condicionando los horarios de la Ligue 1, que ha visto cómo se abría un socavón tras su partida. Los encuentros clave de la jornada nunca pueden coincidir con los del Real Madrid.

La investigación en el hotel de Estocolmo

Una situación de excepcionalidad en el país donde surgió el término del 'chovinismo', como la exaltación de lo propio frente al resto, aunque sea peor. Pero Mbappé es patrimonio nacional, por eso su salida del PSG fue una cuestión de estado, al igual que sus primeros y lánguidos meses en el club blanco, que le llevaron a no estar con los Bleus. "Conmigo todo está amplificado. Es la historia del fútbol, de la televisión, de la notoriedad. A veces es justo, a veces injusto, pero no se puede cambiar. Digo a menudo que la gente no me conoce, pero al mismo tiempo, no se puede conocer a todo el mundo… Es normal. Muchas cosas que se dicen de mí están alejadas de la realidad", confiesa en L'Equipe.

El posicionamiento de Kylian es similar al que mostró en su primera entrevista concedida en España, con Ana Pastor, que se produjo al poco de la investigación por un supuesto abuso sexual que se abrió en Estocolmo en el hotel donde estuvo en uno de los parones de selecciones a los que no acudió con Francia por decisión de Deschamps, con el que también ha vuelto la relación a su cauce. "Ni siquiera estaba implicado. Fue triste ver a todo el mundo lanzarse sobre eso como si fuera un filete, sobre un tema tan grave. Les ocurre a demasiadas mujeres, por desgracia, como para que nos lancemos sobre ello por titulares y artículos. Nadie se tomó el tiempo de preguntarse qué ocurría con la potencial víctima. Y cuando todo el mundo vio que yo no estaba en esa historia, ¿qué pasó? Ella, al sumidero", argumenta.

Mbappé asegura que sus grandes refugios siguen siendo su casa y su familia. Además, afirma sentir empatía con los que le critican, porque él también estuvo del otro lado. "Incluso cuando he hecho cosas que parecían las más estúpidas, creo no haber estado nunca desconectado de la realidad. Sabía que lo que hacía no estaba bien. No puedes explicarlo todo, así que puede crearse una incomprensión con la gente. El boomerang que recibes es frustración. Pero, frente al público, nunca me he rebelado. Yo también estuve en el lugar de los que critican, más joven. No puedo culpar a los aficionados. Prefiero a la gente que vive que a los indiferentes", mantiene.

"La vida es magnífica, el fútbol es lo que es"

Es ese amor por lo que hace lo que le ha permitido salir de los túneles más oscuros. "Soy negativo sobre lo que es el mundo del fútbol, pero no sobre lo que es la vida. La vida es magnífica. El fútbol es lo que es. Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de 'solo' venir a ver un espectáculo y no saber lo que pasa entre bastidores. Honestamente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco desde hace mucho tiempo", relata alguien que ha logrado vivir a su manera, con lo que ello supone. Renovó con el PSG en su día para encolerizar al Real Madrid y se fue al club blanco provocando un cisma nacional que se mantiene.

Aunque la afición de los Bleus ya le ha perdonado su fuga a España, Mbappé, que diferencia pasión de negocio, considera legítimo el pleito que mantiene con el club al que un día juró amor (no eterno): "Por el procedimiento, dio la impresión de que quería hacer daño al PSG. Firmé un contrato de trabajo. Solo quería que me pagaran. No tengo nada contra el PSG, amo este club, tengo amigos allí. Pero es el único medio para recuperar lo mío, algo que me gané con el sudor de mi frente".

Mbappé sostiene que, ver ganar a los de Luis Enrique su primera Champions sin él, no le abrió más la herida. "Tengo amigos en el equipo y quienes me conocen saben que la amistad es importante para mí. No puedes escupir sobre un equipo donde están tus amigos, incluso si no hubiera sido el PSG. Mi historia había terminado y me fui sin remordimientos. Incluso las cosas que hice mal forman parte de mi historia. Cuando jugaba allí, estuvimos muy cerca del objetivo, logramos estar en dos semifinales y una final. No ganamos y mi tiempo pasó. El Real Madrid me llamó, siempre fue mi sueño e incluso podría haber ido antes", explica sobre el culebrón con el club blanco que duró casi una década.

La vez que Mbappé lloró por el fútbol

Para no dejar cabos sueltos sobre su compromiso con el PSG, Mbappé confiesa cuando fue la última vez que derramó lágrimas por un episodio futbolístico: "Solo lloro cuando estoy lesionado. Las derrotas, parto del principio de que, de una manera u otra, te la has merecido. La lesión, nadie la merece. En la derrota, influyes más o menos en ella. Pero la última vez que estuve a punto de llorar por el fútbol fue cuando perdimos con el PSG contra el City, la vuelta de semifinales (de la Champions en 2021). Yo no jugaba. Ahí, estuve a punto de llorar porque… no sirves para nada. En el banquillo, estaba como el ganador de un concurso VIP. En esos momentos, ¿qué te diferencia de los millones de personas que miran por la tele? Nada".

Mbappé afronta su segunda temporada en el Real Madrid, cuya afición desconfió de su llegada. Después de una cuidada presentación, en la que llevó una maqueta del Bernabéu que le regalaron de pequeño, para corroborar la historia del sueño infantil, el Bernabéu llegó a silbarle y le acusó de esconderse en los momentos decisivos, a pesar de terminar la temporada como Bota de Oro. "Soy consciente de todo, pero trato de vivir mi carrera a fondo, con pasión. Es imposible hacerlo todo bien. Lo importante es saber cuándo haces bien o no haces bien. Esa es la mayor fuerza de un campeón, su lucidez. Es lo que te permite no perder la cabeza, no estar en un mundo desligado de la realidad", concluye el capitán de Francia y, aunque no tenga brazalete, el encargado de que el proyecto madridista llegue a buen puerto tras un curso de continua zozobra.