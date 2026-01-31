Gerard Gumbau: "Está claro que Vallecas necesita renovarse, todo el mundo lo ve"

Gerard Gumbau (Girona, 1994) es un futbolista al que, por su vínculo posicional dentro del campo, le gusta tenerlo todo controlado. De otro modo no estaría a punto de alcanzar los 200 partidos en Primera División. Actualmente defiende la franja vallecana que, como recompensa al hito alcanzado la temporada pasada, también tiene el privilegio de hacerlo por Europa. En la Conference League, donde esperan rival para medirse en los octavos de final. Como jugador, ha pasado por grandes canteras, en concreto por la del Girona y por La Masia, lo que le ha permitido codearse entre los mejores y poder desarrollarse en todos los aspectos que reúne un futbolista de la mejor manera posible.

A la temprana edad de los 20 años, ya se encontraba en la dinámica del primer equipo del Barça, dirigido por Luis Enrique, quien le brindó la oportunidad de debutar en todas las competiciones junto a una plantilla plagada de estrellas. Más adelante, ha conseguido instalarse en la élite de la mano de clubes como Leganés, Girona, Elche o Granada, una institución de la que todavía forma parte y guarda un gran recuerdo. Como persona, es un tipo muy tranquilo, agradable, ambicioso y, aunque no le guste reconocerlo, humilde.

Gerard Gumbau, durante un partido celebrado en Vallecas durante la pasada temporada. / Rodrigo Jimenez / EFE

Pregunta. Esta es tu segunda temporada en Vallecas, ¿cómo te estás sintiendo a nivel personal y futbolístico en el Rayo Vallecano?

Respuesta. Pues estar el segundo año ya en el mismo equipo, en este caso el Rayo, se agradece, porque he tenido una carrera que vas haciendo muchas mudanzas, y bueno, estabilizarte también en un sitio es importante, y la verdad que es un club que me encuentro muy cómodo, tanto a nivel profesional como a nivel personal, junto a la gente que hay, y siempre es positivo volver donde te quieren y donde te sientes querido.

P. Recientemente visitaste Granada, al que perteneces hasta 2027. ¿Cómo fue reencontrarte con la gente del club que atraviesa un momento delicado?

R. La vuelta a Granada fue bonita para mí, estuve ahí un año corto, pero la gente allí es espectacular, la verdad que tienen un equipo muy bueno a nivel institucional y se ve en el día a día en la ciudad deportiva. Es una ciudad muy bonita para ver y para vivir y tengo muchos amigos ahí que cuando llegué me alegré mucho de verlos. La situación la estoy siguiendo, no es fácil, pero la Segunda División sabemos cómo es. A ver si encuentran esa dinámica positiva que les permita salir de allí. Siempre hay ese sexto puesto de playoffs que nunca sabes quién lo puede ocupar, ojalá puedan coger una buena dinámica y engancharse más en la parte de arriba.

P. Con los problemas en la Ciudad Deportiva de Vallecas y los entrenamientos en el estadio, ¿Cómo os organizáis durante la semana para una correcta planificación?

R. Está claro que las infraestructuras que tenemos aquí no son las mejores del mundo ni las más apropiadas. Las planificaciones si el campo está bien y podemos entrenar aquí, obviamente siempre es preferible entrenar en la ciudad deportiva porque lo tienes todo más a mano: poder desayunar, el gimnasio, pero sí que hay veces que el campo se pone mal y hemos tenido que ir a otros sitios. Ahí sí que la logística se complica un poco más y te sientes un poco desplazado. No sientes esa comodidad que tienes en el día a día, pero bueno, este equipo lo bueno que tiene es que se adapta a todo.

Uno se adapta a lo que tiene y a lo que debe, al final somos profesionales y en las circunstancias que tenemos hay que adaptarse Gerard Gumbau — Jugador del Rayo Vallecano

P. ¿Cómo de especial es jugar en un estadio tan peculiar como Vallecas?

R. Es muy bonito y muy especial, porque tienes la esencia de barrio, la gente está muy cerca de ti, la afición no te para de animar, aunque vayas perdiendo, vayas empatando, son gente que ama el club, la camiseta está por encima de todo y eso es algo que se le agradece. Cuando venía de visitante me daba cuenta de lo jodido que era jugar aquí, no te puedes despistar ni un momento.

P. ¿Crees que el Rayo debería plantearse un cambio de estadio o mantener su esencia pase lo que pase?

R. Está claro que el estadio necesita una reforma, al final todo el mundo lo ve, para poder tener más facilidades todos, para que todo sea mejor. Luego ya hay que ver qué quiere el club, qué quiere la afición, qué es mejor, si reformar ese estadio y hacerlo nuevo y es viable o irse a otro sitio para crear un estadio nuevo, al final eso es decisión del club.

Obviamente necesita renovarse tanto las infraestructuras como el estadio para seguir creciendo Gerard Gumbau — Jugador del Rayo Vallecano

P. ¿Hasta qué punto es importante tener una plantilla amplia cuando no estás acostumbrado a competir en tres frentes?

R. Es vital. Me acuerdo el mes de diciembre que jugábamos cada tres días, fue algo inédito en las carreras de prácticamente todos los que estamos aquí y por suerte, como bien dices, el fondo de armario, el estar todos compitiendo por el puesto y tener la misma profesionalidad y el mismo nivel, pues nos ha dado para poder seguir en Conference en octavos.

Gerard Gumbau, en el Espanyol - Rayo de esta temporada. / TONI ALBIR / EFE

P. Da la sensación de que el equipo compite bien y no desentona en el juego, pero los resultados no acompañan. ¿Qué os falta para traducirlo en puntos esta temporada?

R. En la zona de finalización, si mejoramos ese pelín de acierto, ese ponerte por delante en el marcador, yo creo que tendríamos cuatro o cinco puntos más que te darían esa estabilidad, esa tranquilidad de poder encarar partidos diferente, pero es ahí donde estamos incidiendo, donde sabemos todos que tenemos que mejorar. Debemos tener esa tranquilidad a la hora del último pase, esa ambición de cara al gol que nos pide el míster y, bueno, creo que mejoraremos.

P. La Conference League, ¿una motivación extra para crecer o un caramelo envenenado que puede llevaros a una zona peligrosa en la liga?

R. El equipo está muy concienciado en ese aspecto de separar roles y gestionar. Ahora tenemos un tramo de temporada que no tenemos esa competición y es cuando más centrado tienes que estar en la Liga.

La Conference es un éxito a la temporada que hiciste el año pasado, es un premio y un regalo que te has ganado Gerard Gumbau — Jugador del Rayo Vallecano

P. Este fin de semana visitáis el Bernabéu, con un Madrid en horas bajas. ¿Cuántas cosas tenéis que hacer casi perfectas para poder sacar algo positivo de allí?

R. Yo he jugado ya bastantes en el Bernabéu y siempre digo lo mismo, para ganar a este tipo de equipos tienes que rozar un partido perfecto y que ellos no estén acertados. Son jugadores muy determinantes, aunque lleguen como llegan puedes perder. Tienen muchísima calidad arriba y cualquier ataque tuyo que no controles, te hacen una transición ofensiva increíble y es donde deciden los partidos, pero siempre es especial jugar ahí en ese tipo de estadios como jugador, es lo soñado.

El Leganés, el día que eliminó al Madrid de la Copa del Rey en el Bernabéu. / EFE

P. ¿Qué recuerdas de la Copa con el Leganés en 2018? Lograsteis remontar en el Bernabéu.

R. Lo recuerdo como algo histórico porque veníamos de perder en casa, 0-1, de hacer un buen partido e ir al Bernabéu y ellos en Copa del Rey sacaron muchos suplentes. Al final no tenían ese ritmo competitivo y nosotros pues hicimos un muy buen partido.

Nos clasificamos para semifinales de Copa del Rey con el Leganés y es un recuerdo histórico e increíble, momentos que nos olvidan. Gerard Gumbau — Jugador del Rayo Vallecano

P. Íñigo Pérez hace poco dijo que eres “su Keita”, ¿Qué sentiste al escuchar esas palabras y cuánto te ayudan a soltarte?

R. Me gustaría más ser titular indiscutible, como en muchos sitios he estado. Aquí no me he hecho al 100% con la titularidad que es lo que busco, soy un jugador ambicioso pero está claro que cuando uno no tiene lo que quiere tiene que aportar lo máximo en el día a día. Soy un jugador muy solidario y me gusta estar en buena sintonía con todos mis compañeros porque es lo que te da el trabajo y luego estar preparado en cualquier momento para la disposición del míster. Amo hacer mi trabajo y es tan a corto plazo el fútbol que parece que estemos aquí en una burbuja, pero que en nada esto se termina. Es un poco mi filosofía y mi manera de seguir hacia adelante en momentos donde no juegas cuando a lo mejor piensas que mereces jugar y no te están poniendo seguir en tu línea.

En mi cabeza yo no me voy a poder reprochar nada cuando me retire, ese va a ser mi mayor logro. Gerard Gumbau — Jugador del Rayo Vallecano

P. ¿Qué opinión tiene de Luis Enrique, él le hizo debutar con el Barça?

R. Para mí, a nivel personal, agradecerle todo lo que me enseñó. Es un líder nato. Es un entrenador con un carácter y una personalidad especial hecho para dirigir a clubs grandes y se está viendo que vaya donde vaya él impone su filosofía y va a muerte con ella. Lo valoro como una persona muy importante en mi vida que me hizo crecer tanto a nivel personal como colectivo.

Gerard Gumbau, en un partido de pretemporada del Barça (2015) contra el Chelsea, ante Eden Hazard. / VALENTI ENRICH

P. ¿Cómo era jugar al lado de Messi y compañía y después bajar a jugar con el filial?

R. Ahora que lo pienso y ya que lo has vivido te das cuenta de que no estás en una situación real, te parece todo como que no está pasando. El problema es que muchas veces no te centrabas al 100% ni en un sitio ni en otro. Yo soy un jugador, no voy a decir humilde, pero más calmado. Un mediocampista muy ordenado. Me descentraba un poco a la vez a la hora de bajar al Barça B. No conseguía llegar a mí a mi 100%, era algo más mental que físico. No te das cuenta del valor que tiene y dónde estás, pero al final jugar con Messi y Neymar, entrenar, viajes, champions, pretemporada en San Francisco, Mundial de clubs en Japón... es mucho.

Cuando llegué al primer equipo del Barça tenía 20 años y a lo mejor no estaba del todo preparado Gerard Gumbau — Jugador del Rayo Vallecano

P. ¿Te cargabas tu solo una mochila?

R. Puede ser. Me pasó en mi etapa en Girona. Yo soy de allí, estuve en la cantera del Girona y cuando vuelvo, voy a casa, tengo un objetivo muy claro que es volver con el equipo a primera división. Ser de allí, tener familiares y todos los amigos ahí, pues inconscientemente te ponías una mochila que te pesa más de lo normal y a lo mejor no te deja soltarte tanto porque tienes esa responsabilidad tan grande.

Gerard Gumbau con la camiseta del Girona / Sport

P. Tú, como jugador joven salido de una cantera como la del Barça. ¿Entiendes la decisión que ha tomado Dro?

R. Yo siempre digo que el fútbol es rendimiento, Flick le ha dado una oportunidad que a lo mejor en otro lado no se hubiesen dado y en el fútbol hay que ser agradecido, pero también hay que ser egoísta y más en la élite. No conozco exactamente el caso de este chico ni qué habrá pasado, pero viendo cómo está ahora mismo a nivel deportivo el Barça que está dando oportunidad a todos los jóvenes porque al final ha llegado un entrenador que confía mucho en la cantera, no sé. También se va a un club que apuesta por los jóvenes y con un entrenador que quiere hacerle crecer. Es decisión del jugador y hay que respetarlo, aunque entendería el cabreo del Barça y de Flick que no le han respondido con el tiempo necesario para seguir haciéndole crecer. El que va a decidir si ha acertado es él mismo.

El PSG le habrá puesto a Dro unas condiciones económicas y profesionales muy buenas para decidir tanto él como su representante Gerard Gumbau — Jugador del Rayo Vallecano

P. ¿Cómo se recompone un jugador después de salir de La Masia para dar el salto a otro equipo profesional?

R. Jugadores que pasan por el Barça y se mantienen en el tiempo en la élite (hablando de primera división) son muy pocos. Cuando estás allí estás en un escaparate y todo el mundo te va a querer, eso es así, pero lo que te acaba marcando es el rendimiento cuando sales de allí. En mi caso, fui al Leganés y había gente que tenía esa experiencia que a lo mejor tú en el Barça B como estás una burbuja te cuesta hacer ese cambio de chip. Te piensas que como juegas mucho, ya tienes que ser titular en otro equipo porque sí porque sales del Barça y esto no es así, el fútbol va de rendimiento y de ganártelo. Mantenerse a nivel profesional en el día a día es lo más difícil porque hay mucha exigencia. Si no estás en la altura pasa otro y a las dos semanas no se acuerda nadie de ti.