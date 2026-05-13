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REAL MADRID

Entrevista de Florentino Pérez con Josep Pedrerol, en directo: última hora y declaraciones del presidente del Real Madrid en La Sexta

El presidente reaparece 24 horas después de su polémica rueda de prensa. Sigue en vivo el minuto a minuto de las declaraciones del máximo mandatario del conjunto blanco

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Christian Blasco

Christian Blasco

Florentino Pérez vuelve a dar la cara. Tras protagonizar una rueda de prensa que ha dado la vuelta al mundo, el presidente del Real Madrid quiere más y protagoniza una entrevista en La Sexta por Josep Pedrerol.

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