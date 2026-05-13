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REAL MADRID
Entrevista de Florentino Pérez con Josep Pedrerol, en directo: última hora y declaraciones del presidente del Real Madrid en La Sexta
El presidente reaparece 24 horas después de su polémica rueda de prensa. Sigue en vivo el minuto a minuto de las declaraciones del máximo mandatario del conjunto blanco
Florentino Pérez vuelve a dar la cara. Tras protagonizar una rueda de prensa que ha dado la vuelta al mundo, el presidente del Real Madrid quiere más y protagoniza una entrevista en La Sexta por Josep Pedrerol.
"No voy a ser un palmero"
Pedrerol afirma que el tono de la entrevista no será suave:
Posibles rivales en las elecciones
Pedrerol: "Florentino sabe que hay un candidato que está buscando avales. No sé si llega a tiempo. El proceso de las elecciones empezará mañana y son 10 días para celebrar los avales. Le veo más fuerte que nunca. Equivocándose en cosas, pero no le vi cansado, incluso demasiado efusivo en ocasiones. Le vi con ganas de un cara a cara".
"El lunes Mourinho puede anunciar que deja el Benfica, no que vaya al Madrid. Por respeto a Arbeloa, el Madrid no se pronunciará".
"No voy a ser un palmero esta noche".
Sobre el Caso Negreira
Pedrerol: "Le preguntaré si le preocupa que el Barça se pueda querellar por decir eso (las ligas robadas)".
La falta de autocrítica de Florentino
Pedrerol: "Le preguntaré por eso, también por si tiene entrenador, por si va a hacer fichajes y a recuperar el Madrid de los títulos. Él buscó el titular de que convocaba elecciones y que el Madrid no es de la prensa y no es de los socios. Creo que quería evitar que el titular se fuese por otro lado (lado deportivo)".
La urgencia de la entrevista de hoy
Pedrerol: "El cántico de Florentino dimisión ya no tiene sentido. Ya lo ha parado. Se preparaba una campaña contra él y va Florentino y dice: 'elecciones'. Es él el que dimite, ya ha acabado con eso. La entrevista de hoy quizás le hace falta para ver a un Florentino más tranquilo, para su imagen".
Más de Pedrerol en La Sexta
"Él recibe toda la prensa por las mañanas, incluso el ABC. Le preguntaré si lo ha leído. Hoy ha tenido gente que le ha dicho lo que ha hecho bien y mal. Creo que el comentario (a la mujer de ABC) va más por el hecho de que la mujer se dedica a la comunicación política, pero no a la deportiva. Lo tendrá que explicar él".
"Ayer dejó de ser el Florentino presidente del Madrid y pasó a ser el Florentino persona. El error fue señalar públicamente. No puede señalar a periodistas, aunque lo piense".
"Solo aparece en El Chiringuito, cuando viene a hablar viene a El Chiringuito. No estaba previsto que ayer aguantase tanto la rueda de prensa. Se confundió".
Habla Josep Pedrerol en Más Vale Tarde
"He hablado con él de la hora del programa. Quiero saber cómo está después de lo de ayer. Salió nervioso con el artículo que decía que está cansado. Me parece muy grave que circule el rumor de que no puede presidir el Madrid o ACS. La campaña contra su imagen ha provocado esta reacción de Florentino".
Pedrerol, a punto de hablar
El presentador de El Chiringuito, encargado de hacerle la entrevista a Florentino esta noche, está a punto de hacer acto de presencia en Más Vale Tarde.
La prensa internacional alucina con Florentino
Medios de Alemania, Inglaterra o Francia no dan crédito a lo que sucedió ayer en Valdebebas. Su imagen ha quedado tocada a nivel internacional, lo cual podría ser uno de los motivos de la decisión de dar hoy la entrevista.
Aquí puedes leer todo lo qué piensan en el extranjero de lo sucedido.
Nadal se desmarca
Mientras esperamos a Florentino, Rafa Nadal lanza un mensaje en sus redes sociales oficiales desmintiendo que esté vinculado a una candidatura a la presidencia del club.
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