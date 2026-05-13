Entrevista de Florentino Pérez con Josep Pedrerol, en directo: última hora y declaraciones del presidente del Real Madrid en La Sexta

Posibles rivales en las elecciones

Pedrerol: "Florentino sabe que hay un candidato que está buscando avales. No sé si llega a tiempo. El proceso de las elecciones empezará mañana y son 10 días para celebrar los avales. Le veo más fuerte que nunca. Equivocándose en cosas, pero no le vi cansado, incluso demasiado efusivo en ocasiones. Le vi con ganas de un cara a cara".

"El lunes Mourinho puede anunciar que deja el Benfica, no que vaya al Madrid. Por respeto a Arbeloa, el Madrid no se pronunciará".

"No voy a ser un palmero esta noche".