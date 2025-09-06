Dr. Del Valle: "El vendaje no es dopaje: muchas veces responde a supersticiones o simple estética"

El Dr. Miguel del Valle Soto (Villaviciosa,1955) lleva toda una vida dedicada al cuidado de los atletas. Una trayectoria que le permitió acceder a la presidencia de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, con muchos retos sobre la mesa. El principal, que la especialidad vuelva a estar reconocida en el MIR. Igualmente, que se reconozca la importancia de esta profesión a todos los niveles, no solo en el deporte de alta competición.

Su labor es fundamental para que se produzcan recuperaciones como las de Militao o Carvajal, en el Real Madrid, siempre gracias al trabajo conjunto con fisioterapeutas, readaptadores, psicólogos o nutricionistas. Perfiles que forman parte de la red de seguridad que cuidad a los deportistas. De ahí que pide que sean ellos los que tomen las decisiones, incluso en capítulos críticos como el que se vivió con la operación de Ter Stegen. También, como miembro del comité sancionador antidopaje, apuesta por reducir el ruido que generan situaciones como los vendajes que usó el Barça la temporada pasada.

Pregunta. En el inicio de temporada estamos presenciando el regreso a la competición de jugadores que sufrieron lesiones graves. Entre ellos, Eder Militao, que ha vuelto a la titularidad del Real Madrid después de dos roturas de cruzado.

Respuesta. Sí. No es algo extraño. El cruzado puede volver a romperse según el tipo de reparación y el injerto empleado. Ningún injerto es infalible: tiene una resistencia, pero puede 're-romperse'. Se reinterviene y el deportista puede volver a jugar perfectamente. No es muy frecuente, pero ocurre y no pasa nada: es un segundo percance que obliga a otra temporada de baja, pero se puede reaparecer en buenas condiciones.

P. En lesiones de rodilla, ¿qué es “lo peor”: la tríada famosa?

R. La tríada es la rotura del cruzado anterior asociada al ligamento lateral interno y al menisco: tres lesiones en una. Es más compleja que una rotura aislada del cruzado, pero también es quirúrgica y hay muchos deportistas de élite que la han sufrido y han seguido en la élite.

P. ¿De qué depende la recuperación?

R. De todo: de la experiencia del traumatólogo y de una buena intervención; de las características del deportista y de que se cuide; de la edad, en cierta medida; y de realizar una rehabilitación adecuada para volver a competir en condiciones óptimas.

P. En el caso de Carvajal, hablamos de rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral/lateral externo y del tendón poplíteo. A priori, ¿esa tipología es más compleja?

R. No exactamente. Lo más “fastidiado” es la rotura del cruzado anterior. El ligamento lateral externo es menos importante y se recupera más fácil que el lateral interno. La rotura del tendón del poplíteo es rara, pero es un tendón importante: entre otras funciones, inicia la flexión de la rodilla (lo llamamos 'starter') y deshace el bloqueo del “autoatornillamiento” cuando la rodilla está en extensión completa. Hay que repararlo, pero su reparación no es complicada: es una intervención 'fácil' para un equipo experto. En este caso, si no recuerdo mal, lo operó Manuel Leyes, un traumatólogo con gran experiencia. Estaba convencido de que, siendo Carvajal quien es -con mucha integridad y ganas de volver-, regresaría bien. Tardó bastante, unos 10 meses, pero con buena fisioterapia y readaptación, la rodilla quedó perfecta.

P. Hablamos de un regreso con 33 años. ¿Cómo debe ser la vuelta a competición tras una lesión así? ¿Paulatina? ¿Qué le parece que tenga una carga alta de partidos desde el principio?

R. La recuperación paulatina ya la hizo durante la rehabilitación: fisioterapia, fortalecimiento y, cuando reapareció -ya jugó algo en el Mundial de Clubes-, la rodilla estaba al 100%. Lo que queda ahora es ganar confianza: comprobar que la rodilla está normal. En principio, su riesgo es el mismo que antes de lesionarse. Carvajal vuelve a competir porque se cuidó, tuvo un gran cirujano y realizó una rehabilitación impecable.

P. ¿Y el acompañamiento psicológico cómo de importante es en estos procesos?

R. Lo esencial es que el médico del equipo y, sobre todo, el traumatólogo que lo operó le trasladen que la intervención ha sido perfecta y que la rodilla queda al 100%. Durante la rehabilitación, el propio jugador nota cómo la rodilla se normaliza. Al principio, con los primeros toques, puede haber preocupación, pero debe asumir -porque es real- que su rodilla está normal.

P. ¿Cómo se coordina el trabajo entre cirujano, equipo médico del club y posibles asesores del jugador?

R. Es una cadena. El cirujano realiza la intervención y hace el seguimiento básico; después llegan la rehabilitación y la fisioterapia para recuperar movilidad (flexoextensión y rotación) y fortalecer musculatura. Luego actúa el readaptador deportivo en la fase final, y después, la vuelta a los entrenamientos. Todo debe estar coordinado, con comunicación fluida con el traumatólogo para conocer cada avance. Es un trabajo de equipo y encadenado.

P. A nivel de riesgo de lesión, ¿cómo influirán las pretemporadas cortas, sobre todo en equipos como el PSG, Chelsea o Real Madrid que han jugado el Mundial de Clubes?

R. El problema no es solo la pretemporada corta, sino la sobrecarga de partidos durante el año. La única solución es disponer y utilizar de plantillas amplias para rotar. Jugarlo todo ahora es un riesgo: aparecen sobrecargas que pueden acabar en lesiones. Los futbolistas quieren rendir al 100% para no perder el puesto y eso desgasta el sistema músculo-esquelético. La pretemporada corta implica que quizá se inicia la competición sin estar al 100%, lo que eleva el riesgo. También influye el descanso: es cuando los tejidos regeneran. En el Real Madrid, al acabar tarde el Mundial de Clubes, el descanso fue corto. Muchos jugadores hacen planes personales de mantenimiento: está bien para volver más en forma, pero si falta descanso real, se acumula riesgo. Cuidar peso y dieta también es importante, y hoy la mayoría de jugadores de élite lo cuidan.

P. Otro de los temas médicos recientes más comentados ha sido el de Ter Stegen, cuyo plazo de recuperación tras su operación influía directamente en la planificación del Barça. Él ofreció un lapso muy concreto de recuperación. ¿Eso se puede dar?

R. El jugador no puede saberlo con certeza. Los médicos pueden dar un plazo aproximado, basándose en estadísticas (tres, cuatro meses…), pero hay mucha variabilidad individual y de factores del proceso. No es posible dar una fecha fija. Cuando un comité exige una fecha concreta, me parece incoherente: como mucho, un rango y siempre 'si todo va bien'. Hay demasiadas variables: persona, tipo de intervención, evolución de la rehabilitación…

P. Siempre leemos en los partes “operación exitosa”. ¿Hay intervenciones que no lo sean?

R. Sí, claro. Históricamente, hay deportistas con cirugías -de rodilla u otras- que no fueron exitosas e incluso se retiraron. Pero nadie suele redactar un parte diciendo “no fue exitosa”. A veces no es un error del cirujano; pueden intervenir otros factores. Pero sí, las hay.

P. El año pasado se generó debate por los vendajes de algunos jugadores del Barça. ¿Eso puede convivir con dopaje o es estética?

R. El vendaje, como tal, no está reconocido como dopaje. Formo parte del comité sancionador antidopaje y conozco bien la materia. Otra cosa es que, bajo un vendaje, alguien use un producto que se absorba por la piel y esté tipificado como dopante (por ejemplo, ciertos corticoides): eso daría positivo igual, con o sin vendaje, y para eso están los controles. Muchas veces esos vendajes son estética o manías/supersticiones, como dejarse o no barba. Entiendo que muchos no tenían sentido clínico; otros, quizá sí. No le doy más importancia. Es comparable a usar un tipo de calzado u otro, medias, pantalón largo o corto…

P. Esta temporada hemos asistido, por desgracia, a la recaída de Kirian Rodríguez del linfoma de Hodgkin que le fue diagnosticado en el verano de 2022. ¿Cómo se acompaña a estos jugadores?

R. Tras un cáncer, con o sin cirugía, con quimioterapia que afecta a distintos órganos, regresar habla de sus ganas de vivir y de volver a la normalidad. Requiere trabajo extra: recuperación, potenciación muscular, adaptación en alimentación y entrenamientos. Me parece fantástico que vuelvan; algunos pueden volver a sus mismas condiciones previas, ¿por qué no?

P. ¿Qué puede echar abajo un reconocimiento médico de fichaje? Este verano, un juvenil del Ajax, Abdellah Ouazane (17 años) no superó la revisión para firmar por el Madrid y regresó a Ámsterdam.

R. La mayoría de veces, problemas cardiológicos: arritmias u otras alteraciones detectadas en el reconocimiento, que suele centrarse en el corazón. Si superas el primer filtro, se pasa a pruebas de esfuerzo, etc. Es la parte más importante del reconocimiento.

P. Con calendarios cada vez más saturados, vemos carreras muy largas en la élite, como la de Modric. Si no sufren lesiones graves, ¿hasta qué punto pueden prolongarse? ¿Veremos jugadores de 45 años en máxima competición?

R. Depende del deporte. El fútbol es muy exigente. Muchos futbolistas prolongan su carrera cambiando a equipos con menos exigencia: la técnica no se pierde, pero la capacidad de rendimiento sí disminuye. En general, a partir de más o menos 35 años se empiezan a perder condiciones físicas. Llegar a los 40 en buen nivel es excepcional. En alta competición, el límite lo marcan esas pérdidas y la carga global.