Carlos Carvalhal: "Florentino acierta: Mourinho es el entrenador adecuado en el momento adecuado para el Real Madrid"

Carlos Carvalhal (Braga, 1965) habla con la tranquilidad del entrenador que se ha tomado un respiro para regresar a un banquillo con fuerzas e ideas renovadas. Fuera del fulgor de la preparación de los partidos que le resta frescura a cabezas como la suya. El espacio mental donde conviven un xilofonista, un filósofo y, por supuesto, un técnico de alto nivel que ha construido su carrera en base a un estilo reconocible, pero adaptativo.

Arquitecto del mejor Braga de la historia, el equipo que explica su vida, pero osado en tareas complejas como la de sostener al Celta en la 2022/2023. Besiktas, Swansea, Sheffield Wednesday, Olympiacos o Rio Ave figuran en el currículum de un entrenador licenciado en Ciencias del Deporte que obtuvo la Licencia UEFA Pro en la misma promoción que José Mourinho, con quien mantiene una buena relación y al que considera como la solución idónea para el actual Real Madrid.

Dos miembros de una escuela portuguesa inagotable que domina el fútbol. La mejor prueba, el PSG ‘lusófono’ de Luis Campos, Vitinha o Joao Neves que ha establecido una dinastía en las últimas Champions. Una cuestión de orgullo nacional que se traslada al estado de ánimo de la selección que dirige con números irrefutables Roberto Martínez. Portugal, andidata, pero no favorita, para Carvalhal, quien, como en su carrera, se reinventa en cada respuesta con SPORT en una conversación donde no guarda nada.

Pregunta. Ha sido entrenador, profesor, escritor, analista... ¿Cómo ha vivido esta temporada desde una perspectiva diferente a la del banquillo, siendo comentarista?

Respuesta. Siempre es interesante observar el fútbol desde otra perspectiva. He seguido con mucha atención la temporada y, especialmente, la Champions League. Para mí ganó el mejor equipo. Mucha gente puede señalar a otros semifinalistas, como el Arsenal, que es un equipo extraordinariamente organizado desde el punto de vista defensivo y táctico, o al Bayern de Múnich, que tiene una enorme capacidad para recuperar arriba y generar peligro cerca del área. Pero el equipo que más me ha gustado ha sido el PSG. El equipo de Luis Enrique sabe defender, sabe atacar y tiene unas transiciones muy fuertes. Los principios estructurales de los grandes equipos pueden parecer similares, pero el desarrollo y la dinámica de cada uno son muy diferentes. Creo que el PSG hace más cosas que los demás y, por eso, para mí ganó la mejor escuadra de Europa.

Portugal es un país pequeño, pero vive el fútbol de una manera muy intensa. Se comparten muchas ideas y existe una cultura de aprendizaje constante. Los entrenadores aprenden de los analistas, los analistas de los directores deportivos, los fisioterapeutas de los entrenadores... Hay un intercambio permanente de conocimiento. Creo que tenemos una muy buena escuela de fútbol en términos de organización, metodología y conocimiento del juego. Carlos Carvalhal — Entrenador

P. Portugal ha vuelto a tener una presencia importante en la élite europea, tanto en los banquillos como en los despachos y sobre el césped. Precisamente en el PSG del que habla. ¿Cómo explica ese fenómeno?

R. Hay varios factores. En el PSG, por ejemplo, se percibe una conexión muy fuerte entre el presidente, el director deportivo y el entrenador. Existe una gran confianza en el trabajo de Luis Campos y también en el de Luis Enrique. Cuando todos reman en la misma dirección, las cosas funcionan mejor. Después están los jugadores portugueses (Joao Neves o Vitinha, puntales del campeón de Europa), que han realizado una temporada extraordinaria. Pero creo que hay algo más profundo. Portugal es un país pequeño, pero vive el fútbol de una manera muy intensa. Se comparten muchas ideas y existe una cultura de aprendizaje constante. Los entrenadores aprenden de los analistas, los analistas de los directores deportivos, los fisioterapeutas de los entrenadores... Hay un intercambio permanente de conocimiento. Creo que tenemos una muy buena escuela de fútbol en términos de organización, metodología y conocimiento del juego.

Carlos Carvalhal, en 2022, en el SC Braga, durante un partido de Europa League en Mónaco- / SEBASTIEN NOGIER / EFE

P. ¿La figura del entrenador es hoy más importante que nunca?

R. Creo que estamos entrando en un camino que puede ser peligroso. Los grandes entrenadores, aquellos que tienen una trayectoria consolidada y una personalidad fuerte, conservan una autonomía muy importante. No imagino a nadie imponiendo determinadas decisiones a Luis Enrique, a Guardiola, a Mourinho o a otros técnicos de ese nivel. Probablemente una de las razones de su éxito es precisamente esa capacidad para construir metodologías y dinámicas propias. Pero la situación es diferente para los entrenadores jóvenes. Ahí es donde veo el riesgo. Yo mismo ya he rechazado algunas ofertas porque los clubes querían determinar cómo debía trabajar durante la semana. Y dije que no. No quiero entrenar de esa manera. Es una tendencia que existe y con la que hay que tener mucho cuidado.

P. En los últimos años ha rechazado algunos proyectos. ¿Qué busca hoy en un club?

R. No es una cuestión financiera. Es una cuestión de proyecto y de sentir que realmente puedo aportar algo. Entiendo perfectamente que el fútbol es un negocio porque los clubes necesitan sobrevivir y generar ingresos. No tengo ningún problema con eso. Lo que me gusta es trabajar en estructuras que tengan sostenibilidad, racionalidad y una planificación clara. Si mañana vendes a un jugador porque llega una gran oferta, perfecto. Pero debes haber preparado antes a otro futbolista para ocupar su lugar. Tiene que existir una idea detrás de cada decisión. Hay clubes que, infelizmente, no funcionan así. Venden cuatro o cinco jugadores a la primera oportunidad y todo gira alrededor del negocio inmediato. Yo entiendo esa realidad, pero no es el tipo de proyecto que más me atrae. Prefiero trabajar en clubes donde exista una visión deportiva clara y donde las decisiones tengan continuidad.

Lo que me gusta de Roberto Martínez es que intenta mantener a todo el grupo involucrado. Hablando con algunos jugadores percibo que todos sienten que pueden participar y que pueden tener oportunidades. Hoy Portugal tiene más de dos jugadores por posición y eso permite al seleccionador cambiar de un partido a otro sin perder competitividad Carlos Carvalhal — Entrenador

P. Portugal llega al Mundial con una generación extraordinaria y con unas expectativas muy altas. ¿Dónde sitúa a la selección de Roberto Martínez?

R. Portugal es una candidata, pero no la favorita. En realidad, no creo que exista una favorita clara. España, Portugal, Alemania, Francia, Brasil, Argentina, Uruguay o Colombia tienen argumentos para competir por el título. Además, creo que las condiciones climáticas pueden ser muy determinantes. La historia de los Mundiales nos demuestra que cuando aparecen factores como el calor o unas condiciones poco habituales suelen producirse sorpresas. La capacidad de adaptación puede marcar diferencias importantes. Lo que me gusta de Roberto Martínez es que intenta mantener a todo el grupo involucrado. Hablando con algunos jugadores percibo que todos sienten que pueden participar y que pueden tener oportunidades. Hoy Portugal tiene más de dos jugadores por posición y eso permite al seleccionador cambiar de un partido a otro sin perder competitividad.

El entrenador del Getafe, José Bordalás, saluda al del Celta, Carlos Carvalhal (i), al inicio del partido de LaLiga entre el Getafe CF y el Celta de Vigo en 2023. / Mariscal / EFE

P. ¿Cuál es el principal desafío que tiene por delante esta selección?

R. Mi preocupación no es la calidad. La calidad es evidente. Lo que me preocupa son las expectativas. Históricamente, Portugal nunca ha gestionado especialmente bien las expectativas muy altas y eso puede convertirse en un factor importante durante el torneo. Desde un punto de vista más futbolístico, creo que el equipo todavía puede mejorar cuando pierde el balón. Ha habido momentos en los que ha sufrido desequilibrios puntuales después de una pérdida y ese es un aspecto que todavía puede corregirse antes de afrontar un Mundial.

P. ¿Tiene Portugal el mejor centro del campo del campeonato?

R. No voy a decir que no. Vitinha y João Neves son dos jugadores absolutamente fantásticos. Tienen capacidad técnica, capacidad dinámica, entienden perfectamente el juego y saben interpretar todas las posiciones y todos los momentos del partido. A ellos hay que añadir a Bruno Fernandes, que también es un futbolista extraordinario y capaz de marcar diferencias en cualquier encuentro. Son jugadores que comprenden el fútbol en toda su dimensión. Pero, además de la calidad técnica, tienen algo que cada vez es más difícil encontrar: personalidad competitiva. Son jugadores que quieren ganar siempre, que empujan a los compañeros y que ayudan a elevar el nivel colectivo. Ese tipo de futbolista tiene un valor enorme.

P. Otro puntal del combinado nacional luso es Bernardo Silva. Ha sido relacionado con varios de los grandes clubes españoles como el Barça y el Atlético, aunque todo apunta a que terminará en el Real Madrid. ¿Qué puede aportar a su nuevo equipo?

R. Bernardo es un jugador de primer nivel. Pero también es un caso muy interesante porque representa algo que estamos viendo cada vez más en el fútbol actual. Es un futbolista que prácticamente no tiene lesiones y que, además, ha explicado públicamente que no le gustan las máquinas de musculación. Yo creo que existe una relación directa entre esa forma de trabajar, la enorme cantidad de partidos que disputa y el hecho de que apenas sufra problemas físicos. Muchas veces hablamos de la evolución de la preparación física, pero también hay jugadores que entienden perfectamente su cuerpo y saben cómo mantenerse competitivos durante muchos años. Bernardo es uno de esos jugadores. Tiene una inteligencia futbolística extraordinaria, interpreta muy bien el juego y mantiene una regularidad muy difícil de encontrar en el fútbol actual. Por eso sigue siendo tan importante temporada tras temporada.

Roberto Martínez y Bernardo Silva, selecionador y jugador de Portugal. / AGENCIAS

P. Si hablamos de longevidad competitiva, es imposible no pensar en Cristiano Ronaldo. A sus 41 años sigue siendo una pieza importante para Portugal. ¿Qué papel puede desempeñar en este Mundial?

R. Sigue siendo un jugador muy importante para la selección. En el último partido (contra Nigeria) volvió a demostrar que continúa encontrando espacios y generando situaciones de peligro. Muchas veces no hablamos solo de los goles, sino también de su posicionamiento, de cómo interpreta el juego y de la influencia que tiene sobre el equipo. Creo que Roberto Martínez tiene que gestionar muy bien su energía. A Cristiano no le gusta descansar porque siempre quiere jugar, competir y marcar goles, pero precisamente por eso es importante encontrar el equilibrio adecuado.

Hay momentos en los que proteger al jugador también es ayudarle a rendir mejor. Lo que está haciendo sigue siendo extraordinario. Es uno de esos casos en los que la edad aparece en el pasaporte, pero no sobre el terreno de juego. Muchas veces parece un futbolista bastante más joven por la forma en que compite, se prepara y mantiene la ambición. Para Portugal continúa siendo un jugador fundamental, tanto por lo que aporta dentro del campo como por todo lo que representa para el grupo.

P. Mourinho regresa al Real Madrid más de una década después de su primera etapa. ¿Por qué cree que es el entrenador adecuado para este momento del club?

R. Mourinho ya demostró en el pasado que era capaz de romper un ciclo que parecía invencible. Hubo una época en la que, si preguntabas a cien personas quién iba a ganar, noventa y nueve respondían que volvería a hacerlo el Barcelona. Y él consiguió cambiar esa dinámica. Creo que el Real Madrid atraviesa ahora una situación diferente, pero con algunas similitudes. Esta temporada los indicadores del Real Madrid no han sido buenos si los comparas con los de su gran rival, el Barcelona. También está el Atlético de Madrid, por supuesto, pero la referencia sigue siendo el Barcelona. Por eso creo que no hay nadie mejor que Mourinho para afrontar un reto de este tipo.

Los jugadores lo respetan, tiene una personalidad muy fuerte y está acostumbrado a gestionar escenarios de máxima exigencia. Es un trabajo difícil, pero diría que es un trabajo hecho a la medida de Mourinho. Muchas veces, en el fútbol, todo depende de encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado. Y creo que Florentino Pérez ha acertado porque Mourinho es precisamente eso para el Real Madrid: la persona adecuada en el momento adecuado.

José Mourinho y Carlos Carvalhal, en un Manchester United - Swansea. / MANCHESTER UNITED

P. Cada cierto tiempo usted decide detenerse, reflexionar y alejarse de los banquillos. En una profesión tan acelerada, ¿por qué considera tan importante hacer esas pausas?

R. Precisamente por eso. Aproximadamente cada cinco años intento parar una temporada. Cuando vuelvo, lo hago con ideas nuevas, con ideas más fuertes y con una visión diferente del juego. Me gusta reflexionar, estudiar e intentar encontrar soluciones nuevas. Muchas veces buscamos pequeñas innovaciones en determinadas dinámicas del juego o en la forma de trabajar.

Nos gusta crear cosas nuevas y, en este momento, mi cuerpo técnico comparte completamente esa filosofía. Queremos introducir nuevas ideas dentro del campo, generar dinámicas fuertes y ayudar a los jugadores a crecer. Creo que lo hemos hecho muy bien en los últimos años. Hemos conseguido valorizar futbolistas, competir en torneos importantes y desarrollar proyectos ambiciosos. Esa inquietud por aprender y seguir evolucionando es una parte muy importante de nuestra forma de entender el fútbol.

Si mañana vendes a un jugador porque llega una gran oferta, perfecto. Pero debes haber preparado antes a otro futbolista para ocupar su lugar. Tiene que existir una idea detrás de cada decisión. Hay clubes que, infelizmente, no funcionan así Carlos Carvalhal — Entrenador

P. El fútbol actual está cada vez más condicionado por el mercado. ¿Le preocupa que el negocio acabe imponiéndose al proyecto deportivo?

R. La parte del negocio me interesa menos. Entiendo perfectamente que el fútbol es una industria y que los clubes necesitan generar ingresos para sobrevivir. No tengo ningún problema con eso. Lo que me gusta es trabajar en estructuras que tengan sostenibilidad, racionalidad y una planificación clara. Si mañana vendes a un jugador porque llega una gran oferta, perfecto. Pero debes haber preparado antes a otro futbolista para ocupar su lugar. Tiene que existir una idea detrás de cada decisión.

Hay clubes que, infelizmente, no funcionan así. Venden cuatro o cinco jugadores a la primera oportunidad y todo gira alrededor del negocio inmediato. Yo entiendo esa realidad, pero prefiero trabajar en proyectos donde exista una lógica deportiva y una visión a largo plazo. Cuando el fútbol se convierte únicamente en una cuestión comercial y pierde la lógica deportiva, deja de ser el entorno en el que me gusta trabajar.

P. Siempre ha tenido capacidad para incorporar disciplinas ajenas al fútbol a su forma de trabajar. ¿Qué importancia ha tenido la filosofía en su carrera?

R. Muchísima. La filosofía me enseñó a hacer preguntas, a cuestionar las cosas y a buscar los porqués. Cuando era futbolista ya tenía esa inquietud. Cuestionaba muchas de las cosas que veía y, algunas veces, encontraba respuestas; otras no. Cuando empecé a entrenar, esa forma de pensar me llevó a trabajar de una manera diferente. Empecé a entrenar equipos de una forma que nunca había visto en otros entrenadores.

Muchas de las respuestas que había encontrado no encajaban dentro de los métodos tradicionales de preparación de un equipo. Por eso, hace muchos años, comenzamos a cuestionar algunas ideas establecidas y a buscar caminos distintos. Nunca me ha gustado la idea de que en el fútbol está todo inventado. Al contrario. Creo que todavía queda muchísimo por hacer, por mejorar y por innovar. Esa ha sido siempre nuestra mentalidad y el día que la pierda, probablemente también habrá terminado mi carrera como entrenador.

Los técnicos del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre (d) y del Celta, el portugués Carlos Carvalhal, se saludan antes del inicio del encuentro correspondiente a la jornada 29 de Primera en la 2022/2023. / Salvador Sas / EFE

P. Después de tantos años en el fútbol, ¿qué ha aprendido sobre las personas que no le enseñó el propio juego?

R. El tiempo pasa muy deprisa. Mi hijo ya está en la adolescencia, los pequeños también van creciendo y, durante muchos años, he pasado gran parte de mi vida lejos de ellos. Mi padre, además, tiene demencia y este año me ha permitido estar más cerca de él, ayudarle y compartir más tiempo con mi familia. Me gusta muchísimo el fútbol, pero la familia sigue siendo más importante.

Cuando llegamos a un club, una de las primeras cosas que hacemos es mantener conversaciones individuales con los jugadores. Y no hablamos de fútbol. Hablamos de su vida, de quiénes son sus padres, de dónde vienen, si tienen hermanos o cómo crecieron. Intentamos conocer a la persona antes que al futbolista, porque eso nos permite entender mejor sus dificultades, sus miedos y sus circunstancias.

La vida me ha enseñado que no puedes hablar de la misma manera con todos. No es lo mismo dirigirte a Javi Galán (lo entrenó en el Celta), cuyos padres son médicos, que a un chico que llega de una favela brasileña, con un padre alcohólico y una madre que ha tenido que sacar adelante a siete hijos. El respeto tiene que ser exactamente el mismo para todos, pero la forma de comunicarte con cada uno debe adaptarse a su historia.