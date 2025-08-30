Ayoze Díaz y la receta del último Mallorca que ganó en el Bernabéu: "Si no corres, estás perdido"

La naturalidad con la que se expresan los jugadores ya retirados como Ayoze Díaz (La Laguna, Tenerife, 1982) es un soplo de aire fresco en un fútbol cada vez más hermético. Una situación que denuncia el propio exfutbolista del Tenerife, Mallorca, Racing o Deportivo. Esa capacidad para hablar sin filtros es la que manifestaban en el campo generaciones que, sin complejos, se plantaban en campos como el Bernabéu para tratar asaltos que no estaban en el guion.

Ayoze Díaz, lateral izquierdo de los que ya no quedan -primero cumplidor atrás y después ya vendrá el resto-, conquistó el campo del Real Madrid en dos ocasiones. La primera, con el Racing, en la temporada 2005/2006, la última en la que el equipo cántabro, ahora en Segunda, venció al Madrid a domicilio. Anotó uno de los pocos goles que hizo en su carrera. "Imborrable", como define al lanzamiento de falta que permitió una gesta que repetiría años después.

Fue con el Mallorca, en la 2009/2010, que, como en el caso anterior, supone el último episodio victorioso de los bermellones en el Bernabéu. Por lo que Ayoze Díaz sabe bien la receta para que los de Jagoba Arrasate cosechen un resultado positivo este sábado (21:30). Y es bien sencilla, en la teoría: "Que tengas un gran día y el rival no". Porque también sabe la práctica: "Si no corres, estás muerto, el compromiso es innegociable".

Pregunta. Hace ya una década que usted colgó las botas después de una salida obligada del Tenerife tras acabar el mercado que le dejó fuera de juego. ¿Cómo le ha ido a Ayoze Díaz, un jugador con 350 partidos a sus espaldas, durante este tiempo?

Respuesta. Acabé mi carrera en Tenerife y me quedé a vivir aquí, que es mi casa. Estuve en el Granadilla, que ahora es el Club Deportivo Tenerife femenino y después en el Real Unión Tacuense. Finalmente, pasé a ser profesor y ahora estoy en un colegio, dando clase a niños. Trabajar en un centro escolar es más tranquilo y más viendo cómo está el mundo del fútbol la base. Te consume los fines de semana y muchas veces no es remunerado. Aquí estoy cotizando, que es lo que me interesa.

P. La retirada fue un momento duro para usted, ¿cómo fue el día después?

R. La verdad es que yo no tuve problemas como sí le paso a otros compañeros, quienes no saben qué hacer y lo pasan mal después de que lo dejan. Llevo todos estos años trabajando y no he parado. Monté mi negocio, una tienda de accesorios para hípica y estoy contento. Al final uno tiene que irse buscando su comida y para mí terminó una época y comenzó otra.

P. Usted siempre se ha ido buscando la vida y tuvo una carrera en equipos con mucha historia: Tenerife, Mallorca, Deportivo y Racing. Con el equipo cántabro metió un gol de falta que valió un triunfo en el Bernabéu en la temporada 2005/2006 del que todos se acuerdan en Santander.

R. Realmente fue tremendo, porque son de ese tipo de momentos que se te quedan grabados. Ese gol me lo gané para siempre. Fui hasta portada de los periódicos al día siguiente. Fue la última vez que el Racing ganó en el Bernabéu. Un partido histórico antes de Navidad. Cuando vas a ese estadio, lo normal es que pierdas, pero ganamos tres puntos increíbles. Mi mujer es de Potes, Cantabria, y tenemos una niña que nació en Santander, por lo que me quedó muy marcado. No solo en lo deportivo, que fueron años bonitos, también en lo personal.

P. Cuando uno viste camisetas con tanta historia acaba siguiendo a estos equipos para siempre.

R. Siempre que sí. Uno le guarda cariño a los equipos en los que ha estado. Nunca los he dejado de lado, incluso en los malos momentos como los que han atravesado todos. Siempre deseas que vuelvan al lugar donde se merecen estar, como es Primera División. Yo viví la época más o menos buena en casi todos, pero nunca desconecté de ellos.

P. Formó parte del último Racing que ganó en el Bernabéu y también del último Mallorca que asaltó el campo que visita este sábado, a partir de las 21:30. ¿Cómo fue aquella derrota del Real Madrid por 1-3? Era el último encuentro de una temporada en la que los blancos solo ganaron la Supercopa. Hasta el campo parecía medio vacío.

R. Claro que me acuerdo de ese partido. Marcaron Arango, Keita y Cléber Santana, que en paz descanse (falleció en el accidente aéreo del Chapecoense de 2016). Aquel Madrid, nombre por nombre, era un equipazo, pero nosotros teníamos ese año muy buenos futbolistas. Además de los que he nombrado: Aduriz, Mario Suárez, Jurado... Solo por nombrar algunos. Marcaban las diferencias. Todos eran contrastados y teníamos un buen grupo.

P. ¿Qué recuerdo tiene entonces de las tres temporadas que jugó en el Mallorca (2008-2011)?

R. Las recuerdo con mucho cariño, llegué con expectativas muy buenas. El Mallorca era un equipo que había ganado anteriormente la Copa del Rey, haciendo las cosas muy bien. Llegué con las expectativas muy altas. El primer año fue regular (2008/2009), el segundo logramos clasificarnos para la UEFA (2009/2010), que no pudimos jugar porque se metió por medio el Villarreal (denunció al club balear ante la UEFA, que expulsó a los de Gregorio Manzano por estar la entidad en ley concursal y con 65 millones de euros en deuda); y el último año fue complicado. Salvamos la categoría a falta de muy poco y sufriendo.

P. Ha citado usted a Gregorio Manzano, quien forma parte desde esta temporada del comité que se encarga de la designación de los árbitros. ¿Qué recuerdo tiene de él?

R. El míster a nosotros nos dio mucho. Creo que conjuntó muy bien el equipo, tenía mucha experiencia, venía con un bagaje importante de otros equipos y de entrenar al Mallorca también. Sabía lo que hacía y de ahí que nos llevara a donde nos llevó. Siempre estaba ahí para todo y bueno, de ahí el éxito de conseguir lo que conseguimos. No solo por el entrenador, sino por todo el equipo, por lo que formamos esos años. Era la cabeza visible en este caso, pero hizo que nosotros creyésemos que podíamos ser un equipo fuerte, un equipo grande, como así lo demostramos, quedándonos a un punto de la Champions.

P. A pesar de que define la primera temporada como "regular", aquel Mallorca consiguió muchas victorias en el tramo final. De hecho, venció al Barça y al Real Madrid de modo consecutivo.

R. Si hubiéramos sido un poquito más regulares en la primera vuelta, al final nos hubiéramos metido arriba, Pero bueno, no pudo ser. Sí ganamos tanto a Barça como al Real Madrid y jugando, creo yo, un buen fútbol. El día que ganamos en el Bernabéu me tocó lidiar con Robben. Vamos, que era un gran equipo el que teníamos enfrente. Pero conseguimos hacer un partido serio. No es nada fácil ganar en el Bernabéu.

Ayoze Díaz, durante un partido contra el Real Madrid en el que nevó en el Bernabéu. / ARCHIVO

P. Entonces, usted que dio dos golpes sobre la mesa en el campo del Real Madrid, ¿qué partido considera que debe plantear Jagoba Arrasate para que el Mallorca consiga sacar algo positivo?

R. Lo primero es que a ti te salga un partido muy serio. Sin errores, porque estos equipos no te perdonan lo más mínimo. Cualquier fallo tuyo lo aprovechan al máximo. Sobre todo, que tú tengas muy buen día y que ellos igual no tengan ese partido extraordinario que suelen tener siempre. A partir de ahí, si consigues ponerte por delante en el marcador y aguantas el resultado durante mucho tiempo, ellos normalmente se suelen ir desesperando si ven que el resultado no va a su favor. Empiezan a cometer errores y tú puedes salir un poco a la contra y hacerles daño. Son las claves que tienes que enfrentarte a clubes como el Real Madrid: que ellos no tengan un buen día y que tú tengas un día espectacular.

P. Los últimos enfrentamientos entre el Mallorca y el Real Madrid han sido intensos...

R. El Mallorca siempre es un equipo serio. A los grandes siempre los ha puesto en complicaciones. La pena es que esto no haya culminado con más puntos. A pesar del tiempo que llevan sin ganar en el Bernabéu, siempre han tenido opciones. Nunca se sabe, al final el Madrid tiene jugadores que, con un simple desequilibrio, te hacen cambiar de planes. Pero tú tienes que estar ahí, un poco a la expectativa de que no te hagan daño y a partir de ahí aprovechar la que tengas.

P. ¿Cómo ve Ayoze Díaz al Real Madrid de Xabi Alonso?

R. Está conjuntando al equipo todavía. Es pronto, pero lo que se ha visto en estos dos primeros partidos de Liga es que quiere que todo el equipo corra. La clave para Xabi Alonso es que exista trabajo colectivo donde haya implicación en lo ofensivo y defensivo. A partir de ahí, el equipo va a crecer seguro, porque individualidades tiene de sobra. Si encima tienen esa cualidad de correr y aportar para robar el balón; para apretar y presionar en la salida del contrario, terminarán siendo un equipazo. Se está viendo que son un equipo compacto donde todo el mundo trabaja.

P. Es decir, al final le damos muchas vueltas a la pizarra, pero el Real Madrid tiene que seguir el mismo camino que el Mallorca para sacar algo positivo de cada encuentro: correr y oficio.

R. Hoy en día en el fútbol se le da mucho valor a la táctica o a estudiar a los rivales, pero si un equipo no corre no obtiene recompensas. Mi idea de fútbol se basa en que todo el mundo ha de trabajar y saber lo que tiene que hacer en cada momento. A partir de ahí, si además tienes alguna idea que te haga marcar la diferencia, mejor. Pero si en un equipo hay cinco que corren y otros tantos que no, está perdido. Si no corres, estás perdido, el compromiso es innegociable. Tú puede ser bueno de cara a gol, tener una gran definición, pero lo normal es que el que más corre termina ganando.

P. Más allá del juego, ¿qué ha cambiado en el fútbol desde aquellos tiempos en los que asaltó el Bernabéu con el Racing y el Mallorca y qué cambiará usted?

P. Lo primero es el aspecto deportivo. Todo el mundo tiene ahora analistas, nutricionistas o psicólogos. Nosotros teníamos algunas figuras, pero ahora está implantando en todos los equipos. Todo es mucho más profesional en favor del deportista. Sí creo que hay demasiados partidos, por lo que a pesar de que existen más medios, terminas teniendo más lesiones, porque los futbolistas no somos máquinas. Por último, antes teníamos un trato más fluido con los medios. Estábamos más en contacto con ellos y te podían preguntar. Ahora todo es mucho más hermético. Y no se dan cuenta de que los deportistas vivimos de los medios y viceversa. Los futbolistas tienen que expresar sus opiniones y relacionarse con la afición. Es necesario que se pueda ir a un entrenamiento. Esa gente es la que paga su abono para ir al estadio. Hay que dar marcha atrás con ese hermetismo y hacer todo mucho más cercano.