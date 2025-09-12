Alfredo Relaño: "No sé si mi salida fue por la gota china de Florentino"

Septiembre es el mes en el que el aficionado se enamora de los nuevos fichajes. Algunos inesperados, lo que provoca un efecto de extrañeza visual al no identificar los colores con el rostro. Una disonancia que esta temporada también afecta al periodismo. Después de 49 años, Alfredo Relaño (Madrid, 1951) pondrá su firma y voz fuera de Prisa, donde fue jefe de Deportes de la SER, El País, Canal+, además de director eterno del Diario As. Una decisión tan inesperada en el momento como previsible en la digestión posterior de un hecho vinculado a distintas teorías.

Por un lado, el desgaste provocado por la "gota china" de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, con quien un día mantuvo una relación cordial que fue agriándose con el paso del tiempo hasta llegar a los tribunales, donde el máximo mandatario blanco encajó una derrota. Por otro, la "transformación" del grupo cuya presidencia asumió en 2021 Joseph Oughourlian, fundador de Amber Capital. Sea cual sea la razón, no ha existido luto, porque "la nueva vida" de Relaño está ya en marcha, después de una semana en la que le han "masajeado el ego".

Los que antes le escuchaban en la Ser, ahora lo harán en la Cope. Y los que antes le leían en el Diario As y El País, pronto sabrán dónde hacerlo. Recibe a SPORT en su casa de Aravaca, donde un día comió junto a Florentino, del que destaca su capacidad para poner al club por encima de todo. Un Real Madrid que Relaño sigue viviendo del mismo modo que "cuando tenía 10 años" y ni imaginaba que iba a ser una de las figuras más importantes del periodismo -no solo deportivo- español de las últimas décadas.

Pregunta. "Hoy es el primer día del resto de mi vida", escribía Alfredo Relaño en su cuenta de 'X' después de saber que no seguiría vinculado al grupo Prisa, como ha sucedido en los últimos 49 años. ¿Cómo se ha sentido durante estas primeras jornadas en una nueva dimensión?

Respuesta. Es el principio de mi nueva vida. El primer día de mi nueva vida después de tantos años en Prisa. Claro que algo cambia. Ha sido una semana irreal, en la que me han masajeado mucho el ego, porque mucha gente me ha llamado. He valorado ofertas, ya tengo el compromiso con Cope, para sustituir lo que hacía en la Cadena Ser, y estoy muy esperanzado por resolver la tarea en prensa escrita, que me gusta mucho. Voy a quedar bien, después de todo, haciendo más o menos lo que hacía en otros sitios.

P. ¿Qué fue lo que pasó para que decidiesen prescindir de usted, una firma y una voz claves en Prisa, pero también en el periodismo en general?

R. La verdad es que no lo sé del todo, sinceramente. No sé si es la gota china de Florentino, que siempre ha querido que yo me fuera de ahí, o tiene que ver con ahorros, porque la empresa de cuando en cuando toma estas decisiones. Han ido prescindiendo de gente en los últimos años, coincidiendo con la llegada de una nueva propiedad (Joseph Oughourlian, de Amber Capital, tomó el control en 2021). Vicente Jiménez, el director del Diario AS, sabe o piensa que le van a sustituir...

Sería verosímil que el que entre no tenga una figura tan pensante ahí dentro. Si no voy a contar con él, pues entonces mejor que no esté cuando yo llegue, para que no sea yo el que me lo tenga que quitar de encima. Pero la verdad, no lo sé. No tengo más inclinación por un tema que por el otro, porque tampoco me han dicho mucho. Lo único, que, esto se enmarca en un proyecto de renovación y transformación de la empresa, según le han comunicado a los tres directores de los medios en los que colaboraba: As, El País y Cadena Ser.

Me llevaba bien con Florentino, pero todo se torció con Mourinho, quien nunca me gustó. Llegó un momento en el que dejó de cogerme el teléfono: me puso una demanda que perdió y ha estado sistemáticamente hurgando para ver si me podían apartar Alfredo Relaño — Periodista

P. ¿Cuándo empieza esa "gota china" de Florentino? Porque en esta casa en la que estamos conversando, la suya, sé que ha estado Florentino Pérez cenando con usted y su familia.

R. Cenando no, comiendo. Estuvo comiendo un día de Nochebuena o Nochevieja, pero le metieron prisa para irse a las 20:00 o así. Nos llevábamos bien al principio, pero todo se torció con Mourinho, quien nunca me gustó. Me parecía que era buen entrenador, pero no me gustaban muchas actitudes de él. Como el dedo en el ojo del difunto Tito Vilanova. Pero más que eso, esa pancarta de 20 metros de largo en el Bernabéu con el lema: "Tu dedo nos señala el camino". No puede ser una cosa de club, otro tema es que vayan tres gamberros y pongan la pancarta hasta que dure.

Por ahí se empezó a deteriorar. Llegó un momento en el que ya no me cogía el teléfono. Me puso una demanda que perdió y ha estado sistemáticamente hurgando para ver si me podían apartar. Eso me consta, pero la empresa, estando Cebrián, siempre daba una enorme autonomía a los directores. Pero es que tampoco puedo estar seguro de que sea por esto ahora, porque Oughourlian (accionista mayoritario y presidente de Prisa) había estado aguantando este chaparrón en los tres o cuatro últimos años. Siempre hemos tenido una relación correcta. Él fundó Amber Capital, fondo que compró el Real Zaragoza o el RC Lens, también es socio de los que llevaban el Millonarios de Colombia. Habíamos tenido varios encuentros, en los que hablamos de fútbol, por ejemplo, para valorar uno u otro entrenador. Me tenía un cierto respeto como una persona con la que trabajas cerca y tienes buen trato. Y ha sido hasta el final.

P. ¿Qué representa para usted el Real Madrid hoy en día?

R. Pues lo mismo que a lo mejor cuando tenía diez años. Un club estupendo que me ha acompañado toda la vida. Es algo que he tenido siempre cerca, lo he admirado mucho de niño. Y ahora no representa nada malo, lo mismo que otros clubes, solo que más importante. Sigo teniendo la expectativa de que va a jugar el domingo y que yo estaré en el partido. Ahora, en la Cope, debutando con el Real Sociedad-Real Madrid y haciéndolo con viejos camaradas.

Xabi Alonso no se parece en nada a Mourinho. Es una persona muy educada, algo muy importante en un entrenador, porque ejerce de portavoz del Real Madrid. Fue una salida lógica para el momento que atravesaba el club Alfredo Relaño — Periodista

P. ¿Se parece algo Xabi Alonso a Mourinho? Ambos coincidieron en la etapa que antes citó.

R. No me lo parece ni oigo a gente que diga eso. Para empezar, Xabi Alonso es una persona muy educada. Esto, más allá de las condiciones como entrenador, que el Barça tiene uno muy bueno (Hansi Flick), me gusta que el fútbol tenga una buena imagen social. No me gusta que sea como Mourinho, en ese sentido. Porque, al final, el entrenador es el portavoz del club. Sale varias veces a la semana. La lluvia fina constante es la del técnico.

Xabi Alonso me pareció una salida lógica en su momento, porque era un entrenador que había jugado en el Real Madrid: un hombre templado que había iniciado una carrera bonita. La situación casaba sola. Los pasos que se han ido dando hasta ahora, pues me gustan. Los fichajes que se han hecho han venido a remediar los problemas que había. Ha manejado con acierto, por ejemplo, el discreto intento de convencer a Rodrygo para que se fuera, porque ahora no es una pieza necesaria, Pero no ha sido bullying y, cuando se ha quedado, pues también se ha hecho bien.

La cuestión ahora es ver cómo se va armando y encajando todo esto aunque creo que el Real Madrid ha mejorado en distintos puestos que estaban flojos y supongo que él ha tenido que ver en las elecciones. Me gusta mucho Huijsen, Carreras; ahora el lateral derecho está mejor con Trent; y a Franco Mastantuono todavía tenemos que verlo. Tengo una sensación buena. Por ejemplo, está sacando lo mejor de Tchouaméni, que era un jugador que me tenía desesperado. De momento, bien, esto no quita que dentro de un mes estemos enfadados y el Real Madrid pierda tres partidos seguidos Pero no creo, porque Xabi Alonso crea un efecto gravitatorio positivo, a su alrededor todo se coloca bien y con calma.

Alfredo Relaño, durante la entrevista con SPORT. / EDUARDO ORTIZ-CAÑAVATE | PI STUDIO

P. Ya que habla de la buena imagen que proyecta Xabi Alonso, ¿cuál fue la que dio el Real Madrid por no acudir a la gala del Balón de Oro del año pasado? Desde Francia se ha trasladado que la imagen puede repetirse este año.

R. La incomparecencia del Real Madrid me pareció horrible. Por cierto, a muchos madridistas también. También de la rama bienpensante como de la forofa, porque les pareció que dejaban una fiesta que era para el Real Madrid en manos del FC Barcelona. Y el club blanco había tenido al segundo mejor, Vinicius, además del premio de Ancelotti como mejor entrenador o del propio Real Madrid como mejor equipo masculino. ¿Qué es lo que vimos en televisión? Pues a Laporta, tan feliz. Por eso algunos madridistas pensaron que le habían regalado cuatro horas de gloria al Barça que eran suyas.

P. ¿Cómo vivió usted aquella gala, en la que fue condecorado Rodri, el segundo Balón de Oro español en la historia y el primero en 64 años después de Luis Suárez? Determinada prensa y sectores daban por hecho que sería para Vinicius.

R. Me sorprendió mucho la reacción. Di gracias a Dios de que, después de muchas dudas, yo había votado a Vinicius, aunque tuve dudas con Rodrigo. Lo que pasa es que, dentro de los tres puntos, en el primero, yo primé a Vinicius. Es el que premia la actuación individual durante el año y la capacidad para hacer cosas impactantes. Ahí el brasileño está delante. Rodri no tiene highlights, por así decirlo. Vinicius no había hecho una buena Copa América, pero había sido muy importante en el curso.

Vi que se produjo una irritación tremenda. Se había dado tan por seguro... Él estaba ya negociando sus contratos como Balón de Oro. Hubo una competición en la prensa también, como cuando todo el mundo dijo que iba a venir Mbappé y finalmente se frustró todo. Al final, fue una pompa de jabón que explotó. Todo el mundo quedó atónito, porque estábamos seguros de que era Vinicius. La reacción del Real Madrid fue una rabieta muy fea. Me desagradó como viejo madridista. Después el Real Madrid lo intentó justificar, porque el jugador estaba muy triste. Si fuese así realmente, tendrían que haberle convencido: "Oye, que no está mal ser el segundo mejor del mundo en lo que haces". Somos miles de millones de personas en la Tierra.

Encaja Lamine para el Balón de oro, pero nos piden que reservemos el voto. Como todavía no ha salido la resolución, no puedo decir nada, aunque efectivamente el más milagrero del año ha sido Lamine y también lo es actualmente en el fútbol mundial Alfredo Relaño — Periodista

P. Ha mencionado el valor de ese primer punto en el Balón de Oro que tiene en cuenta la capacidad para hacer cosas diferentes. Siguiendo este criterio, el que mejor encaja para llevarse el galardón esta temporada es Lamine Yamal, ¿no?

R. Encaja Lamine, pero nos piden que reservemos el voto. Como todavía no ha salido la resolución (será el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París), no puedo decir nada, aunque efectivamente el más milagrero del año ha sido Lamine y también lo es actualmente en el fútbol mundial.

P. La salida y nuevo rumbo de Alfredo Relaño forma parte del cada vez más habitual mercado de fichajes que se produce en septiembre en los medios de comunicación. ¿Cómo ves el oficio actualmente?

R. Lo veo bien, rico, variado y extenso. Hay espacio para todo tipo de mensajes y periodistas, respondiendo a una demanda por el deporte que no ha parado de crecer. Cuando empecé, en España solo se seguían tres deportes: fútbol, ciclismo y boxeo. El tenis, el golf o el polo se consideraban de ricos, y los demás eran de colegio, sin relevancia. Incluso Santana ganó dos Roland Garros sin apenas repercusión, hasta que en una Copa Davis contra EE. UU. en Barcelona se televisó el triunfo y se generó gran indignación porque los americanos trajeron su propia comida envasada. A partir de ahí crecieron otros deportes: el baloncesto con el Real Madrid, Ángel Nieto en motociclismo, Ballesteros en golf… Todo fue sumando, pero el fútbol ha crecido de forma exponencial. Hoy lo siguen también las mujeres, algo impensable entonces. Se había dejado de lado a la mitad de humanidad. En una famosa foto de Iribar, tomada por Raúl Cancio, apenas había cinco mujeres entre dos mil aficionados; ahora serían quinientas o más. Con televisión y acceso constante al fútbol, el panorama actual me parece muy positivo.

P. ¿De qué proyecto se siente más orgulloso Alfredo Relaño? Tiene una larga lista donde elegir: la sección de Deportes de El País, los programas de Cadena Ser, la dirección del Diario As, el lanzamiento de Canal+...

R. Quizás de lo que más orgulloso estoy es de la etapa de Canal+, con las retransmisiones televisivas y El Día Después. En prensa escrita no creo haber llegado más lejos que Segurola, pero, en televisión, sí siento que produje una revolución. Me satisface haber dado la primera oportunidad a muchos que después han hecho carrera, de haberles comprado el primer traje de luces: Paco González, De la Morena, Antoni Daimiel, Maldini, Valdano, Nico Abad, Carlos Martínez, Robinson… Siempre pensé que lo diferente funciona, siempre que no sea extravagante y se cultive con autenticidad. Estoy contento de haber ayudado a tantos a encontrar su estilo y de que con el tiempo me lo reconozcan y seamos amigos.

P. Todos los nombres que cita desarrollaron ideas que hoy siguen vigentes. Sin embargo, cuando empezaron existía menos hermetismo que ahora. ¿Cómo ve Alfredo Relaño la relación con los protagonistas hoy en día?

R. Lo veo natural. Antes éramos muy pocos: cuando empecé en Marca entrábamos en los vestuarios al acabar el partido, con Amancio, Pirri, Gento o Gárate duchándose, y apenas estábamos tres periodistas. Hoy somos tantísimos que es imposible. Por eso los grandes como Guardiola comparecen en rueda de prensa, porque si atendieran a cada medio individualmente no acabarían nunca. Otra cosa es que esa dinámica se haya trasladado a clubes menores, donde solo hay un periódico y tres radios y podrían mantener un trato más directo. Eso sí me parece un poco absurdo. No les costaría seguir el ejemplo de Miguel Muñoz y Helenio Herrera en su tiempo.

Instante de la entrevista de Alfredo Relaño con SPORT. / EDUARDO ORTIZ-CAÑAVATE | PI STUDIO

P. Eran tiempos en los que se trabajaba de otro modo y en el que las relaciones entre los medios eran distintas. Usted vivió, por ejemplo, desde la trinchera radiofónica, la guerra entre José María García y José Ramón de la Morena. ¿Se ha diluido toda esa polarización?

Esa polarización en el deporte ya no existe. Fue algo muy concentrado en un tiempo, con dos personajes muy fuertes que que daban la cara y a los que no les importaba recibir. Yo había sido director de Deportes de la Ser, pero por entonces ya estaba en Canal+. Iba dos noches a la semana. Solo hacía un poco de hermano mayor de De la Morena. Fue una época muy radical. En radio es fácil que surjan enfrentamientos porque todos los programas coinciden a medianoche: si un protagonista entra primero en una emisora, la otra se enfada. Además, el lenguaje radiofónico no reprime los exabruptos: lo que dices sale al aire sin filtro, mientras que en prensa siempre puedes borrar o repensar. Eso favoreció aquellos choques. Es cierto que, para los que lo vivimos, queda todavía muy presente. Hablamos de los primeros noventa, del 90 al 95. Han pasado muchos años, hoy ya no se da nada parecido ni es fácil que vuelva a repetirse.

Era más cómodo llevarse mal con Florentino que bien. Porque cuando alguien le caía bien, cualquier detalle podía ofenderle. Un día me llamó varias veces porque en el As le habían puesto mal la nota a Figo Alfredo Relaño — Periodista

P. Es decir, que hoy no le llamarían porque a un jugador le han puesto dos picas en su ficha de valoraciones... Como le ocurrió con Luis Figo una vez.

R. Pues eso volvería a pasar. Era más cómodo llevarse mal con Florentino que bien. Porque cuando alguien le caía bien, cualquier detalle podía ofenderle. Un día estaba en Málaga, en un encuentro con estudiantes. Me llamaron varias veces porque Florentino quería hablar conmigo. Al coger el teléfono, estaba muy enfadado: Pedro Pablo San Martín había puesto a Figo mal la nota. Él lo interpretó como una falta de respeto. Yo pensaba: "Con todo lo que este tío tiene que hacer...". Pero claro, como le decía a los jugadores, sobre todo a Mourinho, que lo controlaba todo, pues cuando un jugador se quejaba él saldría contrariado.

O si ve que le habían puesto buena valoración a Figo, decía: "Le han puesto esto, porque como saben que estoy enfadado con él...". Creo que hacía esas componendas y por eso a partir de ahí me retiró la palabra, dejó de cogerme el teléfono e incluso llegó a ponerme una demanda absurda, que perdió (fue a raíz de una entrevista publicada en AS en septiembre de 2014, donde Gay de Liébana sugería que fichajes del Real Madrid como James Rodríguez, Chicharito, Keylor Navas podrían estar relacionados con contratos adjudicados a ACS -de la que es presidente e impulsor el máximo mandatario blanco- en los países de origen de esos jugadores).

Con otra gente del Real Madrid me he seguido tratando y nos seguimos viendo, aunque discretamente, para que no pareciese un desplante. Tengo que reconocer que admiro algo que ha hecho Florentino con el club y es la idea de que el Real Madrid está por encima de cualquier jugador, algo que en determinadas épocas le ha faltado al Barça. Si Cristiano o Sergio Ramos pedían más de lo que se podía dar, se iban, pero el club seguía. Ha logrado imponer que todos respeten al club por encima de las individualidades y eso no es fácil en el fútbol.

P. ¿Está ilusionado Alfredo Relaño con su nueva etapa?

R. Sí lo estoy. Puede sonar chocante, he tenido una semana muy buena. Primero, porque el golpe no fue tan duro, ya lo esperaba. Segundo, porque a mi edad, con la familia hecha y los hijos trabajando, podía asumirlo perfectamente. Además, suponía que me llegarían cosas nuevas, y así ha sido: estoy esperanzado y creo que será mi última estación, mi último recorrido. Llegará un momento en que fallen las ganas o la cabeza, y espero que alguien me avise cuando eso ocurra.

De momento mi firma sigue siendo leída y respetada, y mi voz escuchada en la radio. En realidad dejé de trabajar cuando abandoné la dirección de AS: cambié la gestión y los horarios por la parte divertida, pero no dejé de escribir ni de opinar. Este despido no es tal, más bien un destierro: ya hice una liquidación con la empresa al dejar la dirección, y ahora funcionaba como autónomo, me pagaban por mes. No he tenido que pelear por indemnizaciones ni abogados. Lo que sí he recibido es una lluvia de cariño, adhesiones, sorpresas y ofertas. Han sido unos días muy intensos, con la cabeza llena de mensajes y emociones. Una semana distinta, agitada, emocionante… ahora imagino que pasará, porque este ritmo no se puede sostener.

Cuando me preguntan qué me gustaría hacer, digo que ser enviado especial del Tour, aunque sé que no es posible. Alguno se sorprende cuando les digo que en mi santoral está Bahamontes por encima de Di Stéfano Alfredo Relaño — Periodista

P. ¿Cuándo va a llegar la oferta para ser enviado especial del Tour de Francia?

R. (Ríe) Me has oído en algún sitio, ¿eh? No creo que pase, aunque es la respuesta que doy cuando me preguntan sobre qué me gustaría hacer que no he hecho todavía: ser especialista en ciclismo y hacer un Tour de Francia como enviado especial. Ya no me da tiempo, me quedaré en aficionado. Lo que sí es cierto es que a veces a la gente le sorprende. Que yo tengo en mi santoral a Federico Martín Bahamontes por encima de Di Stéfano. Después, los demás. Mucha gente ya no sabrá ni quién es, porque su Tour lo ganó en 1959 y su última victoria la logró en la Escalada Ciclista a Montjuïc de 1965.

P. ¿Se atrevería a escribir Alfredo Relaño un relato de España en el Mundial 2026 como el que hizo para la final de 2010? Escribió usted sobre una victoria antes de que se produjese.

R. Fue un reto de inspiración. No lo repetiría, no porque estuviera mal hecho, sino porque fue fruto de la casualidad. Fui invitado por Cuatro y pensé: “España puede ser campeona del mundo y yo no quiero pasar el partido preocupado por mandar la crónica; quiero disfrutarlo relajado”. Así que dejé preparado un artículo que no he vuelto a leer hasta mucho después. Lo mandé como si lo hubiera escrito tras la final. Sinceramente, me gusta mucho, es de los que mejor me han quedado. No cita goles ni protagonistas, pero funcionó.

Además, yo estaba convencido de que España ganaría. Esa seguridad me venía desde la Eurocopa de 2008, cuando Casillas paró los penaltis a Italia. Aquello me confirmó que este equipo podía con todo, incluso con un Mundial. En el debut perdimos por mala suerte, un gol de rebote, pero no me desanimé ni escribí una crónica ventajista: seguía creyendo en el triunfo. El día de la final estuvimos en una zona VIP muy buena: estaba Stoichkov bromeando con Roncero, que tocaba una vuvuzela; Cannavaro, que había entregado la copa; y al acabar nos acercamos más al palco. En muchas fotos salgo al lado de Piqué. Estoy contento de haber estado allí, porque en el póster de ese momento también aparecemos sin que nadie lo supiera.

P. La última, ¿cómo le gustaría que le recordasen y quién le gustaría que escribiese sobre usted?

R. ¿Cuándo esté muerto ya? No sé, no me lo imagino, porque eso es cuando estás muerto. Como decía aquel: “Perdona que no me levante”. No me lo imagino, la verdad. Muchas veces le digo a Roncero, en broma, que tengo su necrológica ya hecha, porque yo quiero lucirme un día que me inspire. No sé quién me gustaría que me escribiera, pero bueno, alguien que me sobreviva. En cualquier caso, no me gusta la idea, prefiero la de estar por aquí.