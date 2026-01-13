De entrenar a un equipo de youtubers a Kylian Mbappé: los primeros pasos de Arbeloa como entrenador

Diriamos que Álvaro Arbeloa ha cumplido su sueño de ser entrenador del Real Madrid. El exlateral del conjunto blanco ha llegado a su objetivo final en su etapa como entrenador.

Tras un largo camino en el Madrid Castilla, Arbeloa ha llegado al primer equipo del club de su vida, tras sustituir a Xabi Alonso en los banquillos después de la destitución del 12 de enero de 2026.

Arbeloa hizo historia con el Real Madrid. Disputó 238 partidos oficiales entre 2009 y 2016, siendo un defensa polivalente y habitual en la plantilla blanca durante una de las épocas más exitosas del club moderno. Con el Madrid ganó 8 títulos importantes: 2 UEFA Champions League, 1 LaLiga, 2 Copas del Rey, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa y 1 Supercopa de España antes de retirarse como jugador y pasarse a la dirección técnica. Con la selección, estuvo en el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

Tras su etapa como futbolista en el primer equipo, Arbeloa ha continuado ligado al club como entrenador en las categorías inferiores, pero tuvo 'sus inicios', como cualquier otro técnico. En 2018, cuando el mundo del fútbol y el de los creadores de contenido empezaban a cruzarse con más frecuencia, nació un proyecto singular: Mambo FC.

La primera toma de contacto de Arbeloa, antes de entrenar al Madrid

Un grupo de youtubers decidió formar un equipo de fútbol 7 con la idea de competir, entrenar con seriedad y documentar todo el proceso en YouTube. Lo que pocos imaginaban entonces es que aquel experimento serviría también como uno de los primeros pasos de Álvaro Arbeloa en los banquillos.

Recién retirado del fútbol profesional tras su paso por el West Ham, Arbeloa aceptó el reto de ponerse al frente del Mambo FC como entrenador. Su misión no era sencilla: trabajar con jugadores sin formación profesional, más acostumbrados a crear contenido que a seguir rutinas tácticas. Aun así, el exjugador del Real Madrid se tomó el proyecto con compromiso, intentando inculcar conceptos básicos, disciplina y espíritu competitivo.

El equipo estaba formado por nombres muy conocidos en el ecosistema digital como DjMariiO, Spursito, Viruzz, Darío MH, Papi Gavi o Cacho, entre otros. Todo quedaba grabado en una serie que mostraba sin filtros entrenamientos, charlas técnicas, convocatorias y partidos. El objetivo no era solo ganar, sino mostrar qué ocurría cuando influencers se tomaban el fútbol “en serio”.

Arbeloa llegó a jugar y perder contra el Madrid

En lo deportivo, los resultados fueron irregulares. Mambo FC se enfrentó a rivales exigentes, como el juvenil del CD Canillas, un combinado femenino de la Academia AR10 y los veteranos del Real Madrid, encuentro en el que el propio Arbeloa llegó a vestirse de corto. Perdió contra el Real Madrid como entrenador, parece una sátira, pero fue una realidad.

El impacto en redes fue notable. Los vídeos superaron con facilidad las 600.000 visualizaciones y algunos alcanzaron cifras millonarias, lo que impulsó una segunda temporada en 2019. Sin embargo, a mitad de ese curso Arbeloa decidió dar un paso al costado, dejando su lugar a Álvaro Benito.

De Mambo FC al Real Madrid

Poco después llegaría su verdadera oportunidad en el fútbol formativo. En la temporada 2020-2021, Arbeloa se incorporó a la cantera del Real Madrid para dirigir al Infantil A, logrando el título de liga en su primer año. Tras esa temporada, su progresión constante dentro de Valdebebas lo llevaron a ascender al Cadete A y, más adelante, al Juvenil A.

Con el equipo Juvenil, firmó sus mayores logros como técnico formativo: un triplete en la temporada 2022-2023 y un nuevo campeonato liguero en la 2024-2025. Su trabajo llamó la atención dentro del club, que confió en él para dirigir al Real Madrid Castilla, al que mantuvo en posiciones altas de la Primera RFEF.

Ahora, con su llegada al primer equipo tras la salida de Xabi Alonso, muchos han recordado aquel curioso inicio en Mambo FC. Lo que empezó como una experiencia con youtubers terminó siendo el primer capítulo de una carrera que hoy lo lleva a entrenar al más alto nivel.