Arbeloa protege a Vinicius y el Madrid se calma tras el tropiezo del Barça y la pitada del Bernabéu

El fútbol, y más el Real Madrid, es una montaña rusa emocional. En poco más de un día, los jugadores del conjunto blanco pasaron de recibir una pitada histórica en el Bernabéu a verse a un solo punto del Barça, después del tropiezo en Anoeta. Una distancia mínima sobre la que Arbeloa quiere construir una remontada que ya no será posible en la Supercopa y la Copa del Rey. Dos torneos que el equipo perdió en menos de una semana.

La sesión previa al encuentro frente al Mónaco de Champions, donde los blancos esperan asegurar el 'top 8' para evitar la repesca, se guardó un minuto de silencio por los fallecidos en el accidente ferroviario de Córdoba. Un trágico suceso sobre el que el Real Madrid, como club, expresó sus condolencias. Lo mismo hará en la previa al duelo frente al Mónaco que se disputa este martes en el Bernabéu (21:00 horas).

No se registraron grandes novedades en la sesión preparatoria, con Trent, Militao, Rüdiger, Mendy ausentes por lesión. Tampoco estuvo Brahim, que ayer vivió uno de sus momentos más duros tras fallar un penalti decisivo con Marruecos en la final de la Copa África. Una mala ejecución que empaña su gran rendimiento en el torneo, que le valió ganar la Bota de Oro del mismo. Por el contrario, retornaron Rodrygo y Lunin, ausentes en el partido frente al Levante.

Arbeloa, pendiente de Vinicius

Como ha sido habitual con Arbeloa, importante presencia de canteranos en el entrenamiento. Fortuny, Leiva, Mesonero, Fran González y Christian David fueron reclutados por el que hasta hace una semana era entrenador del Castilla. El papel de Asencio o Gonzalo, hombres con pasado en 'La Fábrica' ha sido importante en los apenas dos partidos que lleva el salmantino al mando del Real Madrid. Pintus fue el primero en saltar al verde para comandar el entrenamiento.

Las miradas estaban puestas en Vinicius, el jugador más señalado por el Bernabéu en la pañolada y pitada histórica que sufrieron los jugadores y que incluso apuntó al palco, con gritos de "Florentino, dimisión". El brasileño salió conversando con Arbeloa al campo de entrenamiento. "Tú eres capitán, ¿quieres multar a la gente?", le dijo el preparador en una conversación que se pudo escuchar en los minutos abiertos a la prensa. “Multa, para mí multa mejor”, fue el fragmento del brasileño, protegido por su preparador. Escudo de todos en la rueda de prensa posterior al triunfo contra el Levante.