Los entrenadores de Florentino y Riquelme

El Real Madrid tiene vacante el banquillo tras pasar por él tres entrenadores en las últimas dos temporadas. Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa no consiguieron los objetivos y el equipo busca nuevo inquilino en pleno periodo electoral. Florentino Pérez tiene clara su elección, Mourinho, mientras que Enrique Riquelme no ha dado pistas salvo filtrar algún nombre como el de Mikel Arteta.

Cesc, Martínez…

El técnico donostiarra tiene un año más de contrato con el Arsenal, donde ha cumplido su séptima temporada. Ha tocado techo ganando la Premier, título que los gunner no conquistaban desde 2004, además de ser subcampeón de la Champions. Perdieron la final de manera dolorosa ante el PSG, cayendo en la tanda de penaltis.

Arteta podría ser el elegido por Riquelme en caso de salir elegido. Las posibilidades se abren después de las últimas declaraciones en las que se le preguntaba si seguiría al frente del proyecto del equipo londinense: “Ahora necesito descansar. Ha sido un año muy muy largo. Estoy superagradecido a los jugadores, a todo el staff, al público… Ha sido una maratón, un año muy duro y, ahora, hay que descansar”.

Mikel Arteta, en la final de la Champions / ANNA SZILAGYI / EFE

Otro entrenador que ha sonado es Cesc, pero su idea es seguir entrenando al Como: "¿El futuro? Tuvimos una larga reunión con el presidente y el director. Hemos consolidado la idea, la visión ya está puesta en la próxima temporada”. También Roberto Martínez, que termina contrato con Portugal tras el Mundial. Preguntado por la posibilidad de entrenar al Madrid, se limitó a guardar silencio.

Solo Mourinho

Estas son, de momento, las opciones de Riquelme para ocupar el banquillo del Real Madrid, con Raúl como director deportivo. El mítico jugador blanco se quedó con las ganas de dirigir al primer equipo cuando entrenaba al Castilla. Justo el año en el que se fue, el club dio la oportunidad a Arbeloa, su relevo al frente del filial blanco.

Florentino Pérez no tiene dudas. Mourinho será su entrenador, aunque cuando le han preguntado por esa posibilidad, solo ha recordado lo que aportó el portugués al equipo en su primera etapa, y se ha limitado a defender su gestión. Algunos medios aseguran, incluso, que ya habría firmado contrato para hacerse cargo del equipo en caso de que Pérez salga reelegido el próximo día 7.