El entrenador de La Bañeza desvela el motivo por el que no ficharía a Vinicius después de ganar El Gordo: "No tiene sitio"

Muy pocas horas habrán dormido los habitantes de La Bañeza tras haber resultado agraciados con 'El Gordo' del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025, correspondiente al número 79.432.

En total se repartieron 117 series en una administración situada en las inmediaciones de la plaza del Obispo Alcolea. Uno de los lugares donde más se celebró la extracción del número fue una escuela de fútbol base de La Bañeza. Además, el club llevaba 17 años jugando al mismo número.

El entrenador de La Bañeza, José Benito, habló con el 'El Larguero', programa radiofonico presentado por el periodista Manu Carreño en la Cadena SER, para explicar cómo había vivido el hecho de ser uno de los afortunados.

"Yo estaba en la tienda envolviendo regalos y un cliente me ha dicho que había tocado en La Bañeza", empezó explicando.

"Al rato el hijo volvió a llamar y dijo que había tocado en el fútbol, y digo, pues si ha caído en el fútbol, igual nos ha tocado algo", destapó. Al enterarse de que habían ganado el primer premio: "Nos hemos ido corriendo".

El entrenador explicó cómo habían repartido los décimos: "El club a cada jugador le da una serie". Cada jugador ha repartido cuatro millones de euros entre todos los boletos que tenían. Con tono de broma, Benito dijo: "Ahora los chavales con el dinero que manejan, diles tú que tienen que correr".

Después de ganar 'El Gordo', El entrenador recibió numerosas bromas sobre los jugadores que podría fichar: "Alguno ha sacado el tema de Vinicius, otros me han mandado la camiseta de Cristiano Ronaldo con la camiseta de La Bañeza".

Sobre si ficharía al extremo del Real Madrid, el técnico fue tajante: "La verdad que estamos contentos con la plantilla e igual no tiene sitio aquí tampoco...".