Mbappé recibe la Bota de Oro, en directo: última hora de la gala del Bernabéu y reacciones en vivo

Kylian Mbappé recogerá este viernes a las 13:30 horas en el palco de honor del Bernabéu la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada 2024-25. El francés se alzará con el galardón gracias a los 31 goles que anotó en LaLiga en su primera temporada como futbolista del Real Madrid. Al acto, además del delantero, asistirán Florentino Pérez, Xabi Alonso y algunos jugadores de la primera plantilla.

El delantero francés se ha ejercitado en Valdebebas con el resto de sus compañeros a las 11:00 horas para preparar el encuentro de este sábado a las 21:00 horas contra el Valencia.