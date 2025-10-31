Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
REAL MADRID

Mbappé recibe la Bota de Oro, en directo: última hora de la gala del Bernabéu y reacciones en vivo

El delantero del Real Madrid recogerá el galardón como máximo goleador de la temporada 2024-25 gracias a los 31 goles en su primera campaña en LaLiga

Mbappé celebra su gol en el clásico entre Real Madrid y Barça

Mbappé celebra su gol en el clásico entre Real Madrid y Barça / AP

Mario Roldán

Mario Roldán

Kylian Mbappé recogerá este viernes a las 13:30 horas en el palco de honor del Bernabéu la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada 2024-25. El francés se alzará con el galardón gracias a los 31 goles que anotó en LaLiga en su primera temporada como futbolista del Real Madrid. Al acto, además del delantero, asistirán Florentino Pérez, Xabi Alonso y algunos jugadores de la primera plantilla.

