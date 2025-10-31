En directo
REAL MADRID
Mbappé recibe la Bota de Oro, en directo: última hora de la gala del Bernabéu y reacciones en vivo
El delantero del Real Madrid recogerá el galardón como máximo goleador de la temporada 2024-25 gracias a los 31 goles en su primera campaña en LaLiga
Kylian Mbappé recogerá este viernes a las 13:30 horas en el palco de honor del Bernabéu la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada 2024-25. El francés se alzará con el galardón gracias a los 31 goles que anotó en LaLiga en su primera temporada como futbolista del Real Madrid. Al acto, además del delantero, asistirán Florentino Pérez, Xabi Alonso y algunos jugadores de la primera plantilla.
El delantero francés se ha ejercitado en Valdebebas con el resto de sus compañeros a las 11:00 horas para preparar el encuentro de este sábado a las 21:00 horas contra el Valencia.
La entrega de la Bota de Oro tendrá lugar en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu a las 13:30 horas.
- Haaland puede irse al final de esta temporada
- Distanciamiento entre Xabi y el vestuario: 'Se cree Pep Guardiola
- El pivote de futuro del Barça al que llama Flick ante la baja de Pedri
- Intentan secuestrar al futbolista Andrei Mostovói y deja inconscientes a los delincuentes
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Lamine Yamal se pronuncia sobre una posible infidelidad a Nicki Nicole
- El Dr. Barastegui, traumatólogo, sobre la lesión de Pedri: 'Con el bíceps femoral hay un componente de recaída que hay que cuidar
- Milos Sarcev, exculturista y entrenador experto en fitness, sobre Joan Pradells: 'Tienes todas las razones para hacerlo