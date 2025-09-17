¿Esto no entrará en el dosier? El Madrid rompe datos históricos de penaltis a favor

Las estadísticas son un arma de doble filo. Real Madrid TV lleva unos meses enseñando a su audiencia unos datos de expulsiones donde sale ganando el FC Barcelona y ante el Marsella, los blancos consiguieron el récord de penaltis a favor de la historia de la Champions League tras un penalti bastante polémico.

Los madridistas han entrado en una burbuja de locura en contra de los arbitrajes y están preparando un dosier con datos para la FIFA. Se sienten atacados por el Comité Técnico de Árbitros y quieren un cambio... Pues bueno, entre todos esos datos que los blancos elevarán a la FIFA, sale la diferencia de rojas a favor y en contra de azulgranas y merengues, pero no sale el de penaltis a favor. En ese caso, el Madrid es el equipo con más penas máximas a favor y también el que mejor saldo tiene.

Récord histórico en Champions

De hecho, en las estadísticas de rojas, los blancos comparan las rojas en Liga con las de Champions, afirmando que existe una gran diferencia. Pues bien, el Madrid se convirtió ante el Olympique de Marsella en el equipo con más penaltis a favor de la historia de la Champions League, superando al Bayern de Múnich. Ya tienen el record en las dos máximas competiciones: Liga y Champions League.

Los blancos necesitaron dos penas máximas para superar a los franceses en el primer partido de la fase de Liga de la Champions League. Con el primero no hay ninguna duda, Kondogbia se equivocó y arrolló a Rodrygo. Pero el segundo es muy cuestionable y es precisamente el que supera el récord de los teutones.

El Real Madrid sigue con su cruzada arbitral, pero en ella solo recogen los datos que favorecen su discurso. Los merengues meterán el saldo de rojas entre los dos equipos, pero no los de penaltis a favor en Liga y Champions, algo que hace que sea un informe sesgado.