Entramos en el nuevo refugio de Marc Cucurella en Madrid: lujo, tranquilidad y máxima privacidad

El nuevo fichaje del Real Madrid, Marc Cucurella, ya se encuentra en la capital española después de finalizar sus vacaciones y se prepara para afrontar una temporada que será dura y que no dejará demasiado respiro a los futbolistas.

Con el receso tras el Mundial de por medio, al lateral catalán le ha dado tiempo de ir haciéndose a Madrid y de perfilar la mudanza a su nuevo hogar, una vez finalizada la etapa en Londres.

Cucurella apunta a escoger uno de los municipios más exclusivos del entorno de la urbe, Boadilla del Monte, donde será vecino de su compañero Thibaut Courtois y donde también tiene casa Dani Carvajal, quien esta temporada jugará lejos del Bernabéu.

Marc Cucurella se lo pasó en grande en la celebración en Madrid / Real Madrid

Concretamente, el lugar de residencia del campeón del mundo podría ser Las Lomas, una urbanización de completo lujo que asegura tranquilidad y privacidad, dos elementos indispensables para cualquier futbolista de élite.

Según apunta 'El Periódico de España', la familia estaría en busca de una residencia amplia que tenga jardín y una seguridad comprometida con su bienestar. Una de las principales motivaciones es la situación familiar, pues uno de sus hijos se sitúa dentro del espectro autista y necesita una rutina clara, algo que será más fácil de tener en una ubicación apartada.

La casa de Cucurella en Londres

Con el sí a Florentino Pérez, Cucurella deja atrás una vida acomodada en la capital inglesa, una de las ciudades más caras de Europa. Su casa se encontraba en Cotswolds y formaba parte de una colección de la compañía 'The Lakes by Yoo', una empresa que gestiona hoteles y residencias de lujo.

La residencia tenía hasta nombre, 'The Manor House', y destacaba por su exclusividad: situada en una finca privada de más de 340 hectáreas con lagos, bosques y mucho verde. En cuanto a distribución se refiere, contaba con cinco habitaciones y cuatro baños, ideal para una familia de cinco como la del futbolista de Alella, más un sexto cuarto situado en un edificio anexo con su propio salón y baño.

Cucurella con la copa del Mundial / Instagram @cucurella3

Más allá de las estancias, el hogar tenía una piscina exterior climatizada, un jacuzzi y una zona de descanso con césped con vistas a un lago navegable. Además, podía disfrutar del bar, gimnasio y demás facilidades exclusivas de la finca en la que se encuentra.

Todo ello, según revela 'Semana' tenía un coste de unos 4.000 euros por noche como mínimo, una tarifa solamente al alcance de futbolistas y otras personas a quien les va bien la vida económicamente hablando.