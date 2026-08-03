Entramos en la lujosa residencia de Mourinho en La Finca: el refugio del técnico durante su etapa en el Real Madrid

La casa donde reside José Mourinho, lugar donde también residió a lo largo de su primera etapa en el Real Madrid, es una vivienda de lujo de 1.400 metros cuadrados, situada sobre una parcela de más de 5.000 m² y con un alquiler mensual de 20.000 euros aproximadamente. El inmueble destaca por sus amplios espacios internos, techos altos, ventanales de gran tamaño y una arquitectura contemporánea pensada para la tranquilidad y el confort. La luz natural era protagonista en casi todas las estancias, reforzando la estética moderna y minimalista.

En el exterior, la residencia ofrecía jardines cuadrados, áreas de descanso y una piscina de grandes dimensiones, un diseño que seguía la tendencia actual de conectar el interior y el exterior de las viviendas de alta gama.

Privacidad y seguridad

La Finca es considerada por su privacidad extrema, donde incluso "las calles no son públicas y la entrada está restringida a residentes y personal autorizado”, un factor clave para deportistas y figuras públicas. Mourinho eligió esta urbanización por su combinación de tranquilidad, exclusividad y proximidad al centro de Madrid, alejándose de zonas tradicionales como La Moraleja o El Viso.

Casa en La Finca de Pozuelo de Alarcón / Archivo

Este chalé contaba con sistemas de acceso altamente controlados, además de un sótano conectado por ascensor que permitía separar zonas de ocio, descanso y trabajo.

Arquitectra y diseño interior

Decorada por el prestigioso esdtudio A-Cero, la vivienda cuenta con una estética contemporánea basada en:

Colores neutros.

Muebles de líneas rectas.

Espacios diáfanos.

Materiales nobles como mármol, madera natural y grandes superficies de vidrio.

"El propósito es diseñar entornos elegantes, con luz y sin tiempo”, una filosofía que encajaba con el estilo de vida del técnico portugués.

Mourinho añadió un toque personal: un sistema de sonido de alta gama que convirtió la música en un elemento central de su día a día.

La Finca: enclave de élite

Durante su primera estancia en la capital española, Mourinho compartió urbanización con jugadores como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Kaká, cuyo chalé era prácticamente gemelo al del entrenador. La zona de Los Lagos, donde se ubicaba la vivienda, es la más exclusiva del recinto, caracterizada por:

Parcelas amplias.

Arquitectura moderna.

Tres controles de seguridad.

Zonas verdes y absoluta discreción.

Sala dentro de la casa de Mourinho, ateriormente de Alejandro Sanz, en la Finca / Archivo

"La Finca se ha convertido en el refugio predilecto de futbolistas y personajes del deporte", una tendencia que continúa hoy con figuras como Kylian Mbappé o el Cholo Simeone.

Un alquiler millonario y una etapa intensa

Durante sus tres primeros años en Madrid, Mourinho destinó 720.000 euros al alquiler de la vivienda. La casa tenía opción de compra, pero el técnico no la ejerció antes de su salida en 2013.

Su etapa en el club estuvo marcada por títulos como Liga, Copa del Rey y Supercopa y por una enorme atención mediática. La residencia en La Finca se convirtió en su refugio personal durante uno de los periodos más exigentes de su carrera.