El entorno de Vinicius alimenta los rumores sobre su futuro: "Londres, allá voy"

En pleno mercado de fichajes, cualquier movimiento del entorno de un futbolista puede dar pie a rumores sobre su futuro. Y más si, como Vinicius Jr, al jugador en cuestión le resta menos de un año de contrato y sigue sin alcanzar un acuerdo con su club, el Real Madrid.

Cuando más 'ruido' hay sobre una posible salida de Vini del Santiago Bernabéu y el Arsenal ha emergido como equipo más interesado en obtener los servicios del extremo, una publicación en redes sociales del presidente de la agencia de representación del atacante, Roc Nations, ha generado todo tipo de reacciones.

Michael R. Yormark aterrizó este lunes en Londres, capital del Reino Unido y ciudad del Arsenal, y escribió en Instagram el siguiente texto: "Londres, allá voy. ¡Vamos!". Horas después, tras el revuelo generado, lo matizó en otra fotografía: "De vuelta a nuestra sede central de Roc Nation Sports Internacional en Londres. ¡Vamos!".

Historia de Instagram de Michael R. Yormark / @michaelyormark

Michael R. Yormark, en las oficinas de su agencia en Londres / @michaelyormark

Aunque Yormark quiso dejar claro que el viaje se debía a motivos relacionados con su agencia de representación, muchos aficionados y medios de comunicación han interpretado su gesto como una forma de alimentar los rumores sobre su cambio de aires en dirección hacia el Arsenal.

Es importante remarcar que Roc Nation Sports representa, además de Vinicius Jr y Yan Diomande (en la agenda del Real Madrid), al futbolista del Arsenal Gabriel Martinelli. A pesar de todos los rumores surgidos a raíz del viaje de Yormark a Londres, su presencia en la capital inglesa podría deberse perfectamente a motivos profesionales ajenos a Vini.