El entorno del Madrid ya calienta la Liga: “El Barça no necesita ‘ayudas’"

Los dos medios deportivos nacionales de Madrid coincidieron en la exhibición de Lamine Yamal ante el Mallorca, pero difieren en la actuación arbitral de José Luis Munuera (otrora Munuera Montero) en la acción del 0-2 de Ferrán Torres. ‘Marca’ titula en portada “la vida sigue igual” y la completa con “el Barça saca músculo, pero con polémica”. ‘As’, por su parte abre con “lío para empezar” y explica que “el Barça debuta con una solvente victoria, enturbiada por las decisiones arbitrales”.

Medios madridistas y nacionales

Los medios madridistas en la Red son más contundentes. ‘OK Diario’ titula: “El Barcelona comienza la Liga ganando al Mallorca con el primer escándalo de la temporada”. ‘Bernabéu Digital’ abre con esta frase: “El CTA se renueva, pero las viejas costumbres no cambian y dan la victoria al Barça”. ‘Defensa Central’ es más amarillista: “El Madrid debe dejar la Liga: el Barça con 2 goles regalados por el árbitro y Raphinha sin expulsar”.

Los medios nacionales tienen su propia visión. Así ‘ABC’ titula: “El Barça gana con mala conciencia”, y explica que “la superioridad azulgrana no puede discutirse, pero que José Luis Munuera robó el partido al fútbol, tampoco”. ‘El País’ abre con “Lamine Yamal abrillanta un partido desagradable” y expone que “las acciones del delantero del Barça decantaron una contienda condicionada por la actuación del árbitro, que dejó al Mallorca con nueve después de conceder el 0-2 en una jugada muy controvertida”.

Volviendo a los dos diarios deportivos de la capital ‘Marca’ se muestra implacable titulando “el Barça no necesita ‘ayudas’” al describir la acción en la que Raíllo acabó en el suelo tras rechazar de cabeza un tiro de Lamine sin que en colegiado detuviera el juego; mientras que ‘As’ considera que “el colegiado no se tragó el teatro del central, que sólo deseaba parar el juego y dejó seguir el partido”.

Marca y As, visiones diferentes

“La sentencia llegó en el minuto 23 en un fallo clamoroso de José Luis Munuera, que no paró el partido después de que Raíllo recibiera un balonazo en la cabeza y se quedara tumbado en el suelo (protocolo de golpe en la cabeza obliga) y Ferran Torres siguiera la jugada y marcara con un disparo desde fuera del área. Una jugada que deberá explicar el nuevo CTA, pero si la excusa va a ser que Raíllo podía fingir, la temporada se nos va a hacer muy larga en cuanto a polémicas arbitrales”, relata la crónica del partido del Diario ‘Marca’.