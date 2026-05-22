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REAL MADRID

La entidad avalista de Riquelme en el Real Madrid confía en cerrar proceso de aval en horas

Andbank España espera tener cerrado todo el proceso en cuestión de horas. El aval solo entraría en vigor si Riquelme gana las elecciones

Riquelme dice que trabajan en "una candidatura seria, que recupere los valores del club"

Riquelme dice que trabajan en "una candidatura seria, que recupere los valores del club"

Riquelme dice que trabajan en "una candidatura seria, que recupere los valores del club" / EFE

EFE

Madrid

La entidad que avalará la candidatura encabezada por el presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme, a la Presidencia del Real Madrid (Andbank España) espera tener cerrado todo el proceso de garantías personales, avales, colaterales y otras circunstancias para un aval de 190 millones “en las próximas” horas, según informaron este viernes a EFE fuentes del mercado.

Riquelme comunicó el jueves a la junta electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la Presidencia del club y este aval bancario le permitiría, entre otros requisitos, formar parte de la carrera electoral.

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, durante la segunda jornada del VII Foro Internacional Expansión, a 20 de mayo de 2026.

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, durante la segunda jornada del VII Foro Internacional Expansión, a 20 de mayo de 2026. / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

Las mismas fuentes del mercado explicaron que quedan por ultimar “algunos flecos” y creen que se firmará “antes de medianoche”, al tiempo que explicaron que el aval es de “algo más de 190 millones de euros garantizados al 100% por un banco español, regulado en España”.

Además, recordaron que sólo entra en vigor si Riquelme gana las elecciones y cubriría si el Real Madrid entrase, en un futuro, en perdidas de esos 190 millones, dentro de un aval “garantizado” por garantías personales del candidato y avaladas “con todo su patrimonio”, mientras que ahora se están ultimando “colaterales y garantías” para que sea una operación respaldada desde varios ángulos y que indirectamente también respaldan otros bancos internacionales.

“Es un aval 100 % de Andbank España, pero respaldado y con garantías y contragarantías al máximo” y que se cerrará “antes de la medianoche” destacaron las fuentes consultadas por EFE.

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Riquelme es presidente de un compañía especializada en el desarrollo y promoción de soluciones energéticas y generación eléctrica en países de América, Europa, África y Oriente Medio, con presencia en México, Chile, Colombia, Centroamérica, Brasil, España, Portugal, Argelia, Marruecos, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos, y este aval correspondiente al 15 % del presupuesto general de gastos del club.

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