Enrique Riquelme, sin tapujos ante Jordi Wild: "Quiero ver al Barça en Segunda, me encantaría"

Enrique Riquelme, candidato a la Presidencia del Real Madrid, sorprendió este martes al aparecer en el pódcast del youtuber Jordi Wild para explicar su candidatura electoral. El alicantino, que se presentará este domingo como rival de Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid, eligió un pódcast con mucha audiencia, 'The Wild Project', para explicar su proyecto. Tras anunciar que este miércoles estará en el 'Hormiguero' y pasar por Rac1, Riquelme ha optado por plataformas y programas televisivos con repercusión, para intentar comunicar su candidatura a los socios del Real Madrid.

Durante la entrevista, Riquelme explicó cómo se enteró de la convocatoria electoral tras una rueda de prensa de Florentino Pérez. Explicó que lo vivió mientras viajaba en un vuelo entre Panamá y Ciudad de México, recibiendo numerosos mensajes que le hicieron reaccionar rápidamente ante la situación.

"Empecé a recibir mensajes y veo como le cambia la cara a mi pareja, que sí que tenía cobertura. No era muy fan de que yo me presentara a la Presidencia del Real Madrid. Es verdad de que estábamos hablando de una candidatura para 2029, un proyecto a largo plazo", contaba. En ese momento, Riquelme tenía previsto aparecer en el panorama del club blanco más adelante. "Florentino había convocado elecciones y pensaba que no había podido con la presión", decía. Según contó, hasta ese momento se contemplaba una posible candidatura a más largo plazo, pensando incluso en el ciclo de 2029.

Su antipatía con el Barça

Pero en otro momento de la conversación, se refirió al FC Barcelona, afirmando que no le importaría su descenso e incluso que le haría ilusión ver al club en Segunda División o incluso su desaparición, unas palabras que generaron polémica y la reacción entre risas de Jordi Wild, conocido aficionado blaugrana. "Me encantaría ver al Barça en segunda, no habría ningún problema y me pondría contento", empezaba diciendo. "Y si desapareciera, también", dejaba claro de forma contundente.

"El Barça es historia del fútbol pero yo quiero que gane el Real Madrid. Los jugadores vienen y se van pero son ciclos", cerraba.

Noticias relacionadas

Las elecciones del club blanco se celebrarán este domingo 7 de junio en Valdebebas, donde los socios de Real Madrid decidirán entre la continuidad de Florentino Pérez o el proyecto alternativo de Enrique Riquelme, en una cita que marcará el rumbo de la entidad.