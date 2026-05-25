Riquelme abre su sede electoral a 100 metros de la de Florentino: “Pedimos debate. ¿Qué beneficios tiene ser socio del Madrid?”

El aficionado del Real Madrid que camina por la calle Rafael Salgado, en uno de los laterales del Bernabéu. Al lado del Restaurante José Luis, se sitúa la sede de la candidatura de Florentino Pérez, actual presidente blanco. Lo hace con el lema: “Mucha historia por hacer”. Solo 100 metros más allá, en dirección Paseo de la Castellana, donde hasta hace nada estaba otro negocio de restauración, se inauguró este lunes, 25 de mayo, la de Enrique Riquelme, con el eslogan: “Legado y futuro”.

"Nos veremos las siguientes dos semanas"

Fue el propio candidato el encargado de hacerlo, ante un gran número de medios frente a los que hizo una intervención sin preguntas. “Bienvenidos a la casa de los socios del Real Madrid y de todo el que quiera conocer nuestro proyecto. Nos comunicaron que somos candidatos a la presidencia del Real Madrid formalmente. Creo que es algo muy importante y democrático para el madridismo. Hay una oportunidad para que todos los socios puedan votar y puedan debatir entre dos proyectos totalmente diferentes cuando hace veinte años que no hay ese debate”, defendió Riquelme.

El candidato a las primeras elecciones en 20 años en el Real Madrid basó su intervención, como ha hecho en sus por ahora escasas intervenciones, en la necesidad de darle un papel más protagonista al socio, pidió conversaciones públicas con Florentino e incluyó una crítica a la reforma del Bernabéu, donde estuvo presente el pasado sábado en el último partido de la temporada. Una presencia convertida en un acto electoral en sí mismo después de presentar en Valdebebas su candidatura, formalizada este domingo. Este martes se conocerá la fecha definitiva de las elecciones, aunque Riquelme ya dejó caer el periodo: “Nos veremos en las siguientes dos semanas”.

Enrique Riquelme sale de las oficinas del Real Madrid en Valdebebas / EFE

"Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba proyectos que se quisieran presentar. Por supuesto, que pusiésemos los avales. Son los mayores que se han puesto en cualquier elección de la historia. Puse a nivel personal. Y pedía debate para comparar proyectos. Ya están cumplidos todos los pasos, el trabajo está hecho", aseguró Riquelme, consciente de que su primer gran objetivo está cumplido: el aval, con el 15% del presupuesto. Aunque el opositor a Florentino advirtió que estas pueden ser “las últimas elecciones”, por el cambio que asumirá el club con la entrada de un inversor y qué sucede con la capitalización de los socios.

La "españolización" del Real Madrid

"¿Qué beneficios tiene ser socio del Real Madrid además de un gran privilegio y honor? Un descuento del 15% en camisetas y el que tiene un abono un privilegiado. Tienen los asientos más pegados a los otros después de una reforma de 1700 millones. La parte del socio y los abonados misma barra, mismos baños y tienes que salirte diez minutos antes del primer tiempo para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1700 millones de euros", criticó Riquelme, poniendo sobre la mesa uno de los mayores motivos de orgullo de Florentino y a la vez una reforma que le ha generado críticas.

El candidato a la presidencia del Real Madrid dijo querer integrar el legado y el futuro. "Buscamos que sea la base del futuro del Real Madrid. Legado que no solo son las siete Copas de Europa que se han puesto en una lona. Hay ocho más que también es parte del legado del Real Madrid", condensó Riquelme, al que en los próximos días le exigirán nombres y propuestas concretas, aunque su propuesta se base en abrir una corriente de opinión después de dos temporadas sin grandes títulos. Todo ello, sin dejar de reconocer el patrimonio del actual máximo mandatario al que ahora se enfrentará en las urnas.

Perform

En lo deportivo, Riquelme solo puso acento en la ‘españolización’ del Real Madrid. "Dentro de unos minutos saldrá la convocatoria de la selección española. Si tenemos suerte un madridista irá en la convocatoria cuando nuestros principales rivales van a llenar toda la lista. Esperemos, si los socios deciden, cambiar esa parte y vamos a devolver a la selección española a esas estrellas que nos puedan hacer sentir orgullosos a los españoles en esa convocatoria", apuntó antes de saber que ningún jugador blanco ha sido incluido en la lista de Luis de la Fuente.

Enrique Riquelme busca un “proyecto que no va contra nadie, sino a favor del Real Madrid. Esperemos que podamos debatir (con Florentino) y coger ideas para formar el mejor Madrid de los últimos años”. Por delante, días para concretar propuestas y hacer verídica una alternativa a un presidente al que le ha bastado poner una lona con las seis Copas de Europa para recordar lo que ha supuesto para una institución blanca que vivirá dos semanas como hace tiempo no recordaba.