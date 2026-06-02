Enrique Riquelme: "Florentino ayudó al FC Barcelona con una financiación de 400 millones de euros"

Enrique Riquelme va con todo para desbancar a Florentino Pérez. El candidato a la presidencia del Real Madrid ha acusado al actual presidente de haber ayudado al Barça cuando estaba en una delicada situación económica. "Florentino ayudó de manera directa al FC Barcelona cuando estaba KO con una financiación de 400 millones de euros", explicó Riquelme en el programa 'El món a RAC1'.

Asimismo, el empresario ha reprochado que Florentino siempre busca culpables fuera del club. "No entiendo por qué me echa la culpa a mí. Siempre encuentra culpables: UEFA, FIFA, Barça... Como madridista me duele que se ría de nosotros", apuntó Riquelme, quien acusa al presidente del club blanco de colaborar con el FC Barcelona: "Les dio la mano y escondió el 'caso Negreira', un asunto que ha perjudicado gravemente al Real Madrid. Se ha pagado a Negreira para favorecer al Barça. Es indiscutible. Además, ha habido un perjuicio del arbitraje contra el Real Madrid".

"Se usan los medios del club para una campaña personal"

Hasta ahora, el aspirante a la presidencia ha anunciado que ya tiene atado a Rodri para el centro del campo y recientemente también ha confirmado que Raúl sería su director deportivo. Sin embargo, no ha detallado quién ocupará el puesto de entrenador, aunque lo confirmará antes de las elecciones del próximo domingo 7 de junio. "Mourinho es un gran entrenador, no se puede discutir, pero queremos un proyecto donde estén leyendas del Real Madrid y sepan transmitirlo. No es su momento. Diré el nombre del entrenador antes del domingo, pero actualmente está dirigiendo a un equipo", señaló Riquelme.

El candidato, además, se ha quejado del uso de los canales oficiales del club, que favorecen la campaña de Florentino Pérez: "Mi preocupación es que se emplean todos los medios del club para una campaña personal, no hay propuestas de la parte contraria. Bueno, una: que el club se vende. A los socios solo le ha llegado el sobre del candidato Pérez", protesta Riquelme, quien también ha lamentado la nula presencia de madridistas con España en el Mundial: "Hay jugadores de la Selección que son candidatos a jugar en el Real Madrid. Me duele que falten jugadores españoles del Madrid en lista para la Copa del Mundo".