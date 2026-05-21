Enrique Riquelme comunica que se presenta a las elecciones del Madrid

Enrique Riquelme ha dado el paso definitivo para poder presentarse a las elecciones del Real Madrid. El empresario alicantino ha comunicado ante la Junta Electoral que se presentará a las elecciones blancas. Las propias normas del club blanco explican que se debe informar 48 horas antes de presentarse. De este modo, el empresario apurará hasta el 23 de mayo, el último día del plazo.

Ahora solo queda que Riquelme presente el aval que exigen los estatutos sociales para cualquier candidatura: un 15% del presupuesto anual de gastos del club, que, teniendo en cuenta el ejercicio 2025/2026 serían 187 millones de euros. Este requisito será emitido por una entidad financiera y no solo lo pondrá el opositor a Florentino Pérez, sino que responderá con el mismo toda la junta directiva candidata. Su mera tramitación ya supondrá un desembolso -lo mismo su retirada- por parte de la lista alternativa que deberá ser proclamada el sábado 23 de mayo.

El comunicado de Enrique Riquelme a la Junta Electoral

A LA JUNTA ELECTORAL DEL REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

D. Enrique José Riquelme Vives, mayor de edad, con DNI n° 48640660F, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Eucalipto n° 25, 1 planta, (28016 — Madrid), socio n° 41736 del Real Madrid Club de Futbol,

EXPONE

I. Que, de conformidad con lo previsto en las normas electorales vigentes para las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid Club de Fatbol para el afio 2026, y en particular con lo establecido en su apartado III, los candidatos que vayan a presentar candidatura deberdn notificarlo a la Junta Electoral, como 6rgano encargado de la recepcion de las candidaturas, con una antelacién minima de cuarenta y ocho (48) horas.

II. Que, mediante el presente escrito, y dentro del plazo establecido, viene a efectuar dicha notificacion previa y, a tal efecto,

COMUNICA

Que tiene la voluntad de concurrir como candidato a la Presidencia del Real Madrid Club de Futbol, encabezando la correspondiente candidatura a la Junta Directiva, cuya presentacién formal se realizar en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable. Asimismo, manifiesta que la candidatura reine los requisitos exigidos en los Estatutos Sociales y normas electorales vigentes para ostentar dicha condicién. “Tengo como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante para todos los madridistas y especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo, garantizando que siempre seran los Gnicos y auténticos duefios del mejor club de fitbol del mundo. Por todo lo anterior,

SOLICITA

Que se tenga por efectuada en tiempo y forma la notificacion previa de candidatura prevista en el apartado IIT de las normas electorales, a los efectos oportunos. En Madrid, a 21 de mayo de 2026.

Una semana de precampaña

“Por supuesto tengo el aval. Si no, no estaría hablando de esto. En dos o tres días habrá noticias”, afirmaba el fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, una multinacional española especializada en agua y energía, el pasado martes. Fue durante el torneo benéfico de pádel, organizado por la Fundación Clínica Menorca en Madrid. Este miércoles, Riquelme hizo acto de presencia en otros dos eventos: el primero y más relevante, por sus declaraciones, fue en el VII Foro Internacional Expansión, en un entorno en el que se siente cómodo, como es el ecosistema de su sector, y en el que dijo que él y los que le acompañan en su candidatura estaban "estamos obligados ética y moralmente a dar el paso en el Real Madrid".

Riquelme: “Estamos trabajando 24/7 para ver si podemos proponer algo ilusionante” / Atlas News

El empresario también estuvo en la presentación del documental ‘Rafa’, producido por Netflix. Precisamente, un Nadal que salió al paso tras la histórica rueda de prensa de Florentino Pérez. La que le puso en el mapa para el madridismo y el futbol mundial, sin necesidad de decir su nombre, simplemente hablando de su “acento mexicano” y que “habla con las eléctricas”. Dos alusiones directas a uno de los mercados principales de Cox y a Iberdrola como socio. “He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas”, dijo Nadal en el acto de inauguración de su nuevo museo en Manacor.

“Nos conocemos de las E1 Series, la competición de lanchas eléctricas (el E1 TeamRafa está patrocinado por el Grupo Cox) y el apoyo al equipo de pádel (de la Rafa Nadal Academy, que también cuenta con el patrocinio principal de Cox). Es un privilegio poder vincular nuestra a marca alguien como él”, esbozó Riquelme en el Frontón Beti Jai donde tuvo lugar la presentación del documental. "Creo que Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Real Madrid”, reiteró el extenista español tras el acto, volviendo a marcar las distancia.

Atlas News

¿Qué es la "privatización" del Real Madrid?

No es el único madridista con el que ha sido vinculado en los últimos días. Los que se sumen a su candidatura lo harán bajo un mensaje claro y directo que dejó después del VII Foro Internacional Expansión: “Pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid, porque viene la privatización. Es lo que se anuncia. Tenemos un proyecto que venimos trabajando desde hace años. Necesitamos cerrar una entente ilusionante, con jugadores y perfiles, pero solo tenemos cinco días”.

El empresario español Enrique Riquelme / EFE

¿A qué se refiere Riquelme con la “privatización del Real Madrid”? Hay cuestiones que explican este pensamiento y que el propio Florentino Pérez incluyó en su rueda de prensa. Una intervención con gran carga ideológica por debajo del ruido que generó el enfrentamiento con los medios. La primera frase a tener en cuenta: “Si el club vale 10.000 millones y son 100.000 socios, pues les tocará 100.000 euros por barba. Porque el Madrid es de ellos”. Para la segunda hay que acudir al discurso de la última Junta General de Accionistas: “La filial podría incorporar simplemente una participación minoritaria, por ejemplo, del 5%, nunca más del 10%, de uno o varios inversores comprometidos a muy largo plazo y dispuestos a aportar recursos propios".

La referencia al 10% fue eliminada posteriormente. El motivo que alegó el máximo mandatario es que se trata de la "vía más clara y contundente para saber cuánto vale exactamente el club, porque la otra opción sería salir a Bolsa y no queremos eso". La legislación actual solo contempla dos formas societarias: o club de socios o Sociedad Anónima Deportiva, un término tabú este último, pero que Riquelme ha querido esbozar frente al insistente "seguiremos siendo un club, con el control absoluto de los socios", que defiende Florentino, independientemente de esa enajenación de un porcentaje en una filial de negocio.

En cualquier de los supuestos, este cambio deberá ser votado por los socios. Dos proyectos que se enfrentarán a partir del sábado, 23 de mayo, si se proclama de modo definitivo la candidatura del primer opositor al actual presidente blanco desde 2004 (los comicios de 2006, los últimos con varias listas hasta la fecha, se produjeron después de su dimisión).