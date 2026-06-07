Enrique Riquelme pide a los socios del Real Madrid que no se queden sin votar: “Se puede lograr el cambio”

Enrique Riquelme, candidato a las elecciones del Real Madrid, apuró las últimas horas de unas elecciones que se están viviendo con intensidad. Desde primera hora se ha vivido una gran afluencia a Valdebebas, aunque el opositor se ha quejado de cuestiones como los accesos. “He visto mucha ilusión”, declaró el presidente de Cox, al que las encuestas a pie de urna dan un porcentaje cercano o incluso superior al 30%. Muestras en caliente, en la calle, sin rigor demoscópico, pero sí pulso social.

"Nadie quiere que el Real Madrid se venda"

"Tras 20 años sin elecciones, he vivido y escuchado muchas historias. Mucha gente se ha acercado para contarme por qué había votado y he vuelto a ver ilusión entre los socios. Me ha recordado que, más allá de la faceta deportiva, el Real Madrid tiene una gran labor social. Cada socio tiene sus propios problemas y preocupaciones, y este club sigue siendo de los socios. Gracias por su valentía”, reivindicó en el Autocine de Chamartín, donde vivirá la jornada electoral que concluirá a altas horas, pese a que las urnas se cierren a las 20:00.

Sara Fernández

“Otra de las partes fundamentales de nuestro proyecto es garantizar que el club siga perteneciendo a sus socios. Nadie quiere que el Real Madrid se venda. Todo el mundo quiere que continúe siendo de sus socios. Ha habido nervios por las cuentas. Lo que algunos presentan como cuentas, para muchos son cuentos. Existe una preocupación generalizada por la situación financiera del Real Madrid”, reiteró Riquelme en un domingo donde no ha existido reflexión ni neutralidad, como se demostró con las furgonetas de su candidatura que circularon por delante de Valdebebas durante la mañana electoral.

“Hoy es un grandísimo día para el madridismo, independientemente del resultado. Se ha demostrado que hay mucha gente comprometida y preocupada por el futuro del club. Ahora toca esperar al recuento de los votos. Sigo animando a todos los socios a participar. Los accesos se están agilizando y nosotros nos hemos quedado junto a las urnas hasta las ocho de la tarde. Todavía hay tiempo para que todos los socios ejerzan su derecho al voto después de 20 años sin elecciones”, pidió, como último mensaje, después de estar en la Ciudad Deportiva Real Madrid tomando el pulso de sus simpatizantes.

El 'incidente' de Valdebebas

Circuló una información sobre que había sido ‘expulsado’ de las instalaciones. Sobre esta cuestión, Riquelme dijo lo siguiente: “Nos han ido moviendo porque muchísima gente quería hacerse fotos, hablar y trasladarnos sus preocupaciones. Allí donde nos colocábamos se acababa generando una gran concentración de personas. Por eso hemos estado durante horas a la salida, hablando con los socios y escuchando sus inquietudes. Yo les doy las gracias a ellos por ser valientes y haber venido a votar. Gracias a todo el mundo. Espero que se logre el cambio. Estamos muy ilusionados”.

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Riquelme seguirá la jornada electoral rodeado de su gente, a la espera de lograr un porcentaje lo suficientemente importante como para consolidarse de cara a un futuro como líder de la oposición. Un empresario que hasta hace unas semanas era un socio anónimo. La digestión de los datos será el síntoma de hasta qué punto Florentino ha perdido apoyos en forma de un voto de castigo. Se espera que las 23:00 horas se conozan quién es el nuevo presidente del Real Madrid.