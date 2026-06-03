REAL MADRID
¡Enrique Riquelme desvela que su 'superfichaje' para el Real Madrid es Haaland!
El candidato a la presidencia del club blanco compareció en el programa 'El Hormiguero' y soltó su gran as en la manga
Consciente de que las encuestas y las previsiones dan a Florentino Pérez como favorito de cara a las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebrarán el próximo domingo, Enrique Riquelme comparecía este miércoles en uno de los programas con más audiencia del panorama televisivo actual, 'El Hormiguero'.
Riquelme, que ya comentó recientemente que Raúl González Blanco será su director deportivo y que Fernando Hierro pasaría a ser el responsable de la cantera. También que Rodri sería uno de sus fichajes importantes, aunque el más potente, su verdadero as en la manga, lo iba a soltar durante la entrevista que le iba a realizar el presentador Pablo Motos.
El anuncio de 'Mou'
Uno de las curiosidades de la noche se producía, por cierto, con el anuncio de la candidatura de Florentino Pérez de que José Mourinho iba a ser el entrenador. Era un secreto a voces, pero el hasta ahora máximo mandatario blanco quiso 'contraprogramar' la comparecencia de Riquelme con un vídeo del propio 'Mou' anunciando su llegada. Siempre que gane Florentino, claro.
Se fue 'calentando' ese nombre TOP durante todo el programa hasta que ya hacia el final Pablo Motos desveló el nombre de la camiseta que llevaba ocultando todo el rato: Haaland, con el dorsal '9'.
Bajo notario
Además, Riquelme mostró un documento notarial mediante el que pone por escrito que si no cumple sus promesas (Haaland y Rodri) lo pagará bastante caro. Esto ha plasmado en el documento:
"Si yo soy presidente del Madrid nunca se venderá nada del club. Al 100% seguirá siendo de los socios".
"Me comprometo a que las promesas que he hecho esta campaña de los dos jugadores (Rodri y Haaland)... Si yo incumplo alguna, he firmado una garantía notarial personal, yo pagaría el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Madrid la próxima temporada".
"Con Rodri nos sentaríamos a hablar el lunes con el City. Haaland tiene una cláusula y él querría venir al Madrid".
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