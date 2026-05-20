REAL MADRID
Enrique Riquelme ultima su candidatura: "Hay una obligación moral y ética de los socios del Real Madrid"
El presidente de Cox confirma que trabajará para conseguir, antes del sábado, una alternativa a Florentino
Enrique Riquelme (Cox, Alicante, 1989) no es un empresario anónimo. Su vinculación con el Real Madrid es familiar y se remonta décadas atrás. Incluso llegó a asomar hace unos años como posible candidato a la presidencia. El empujón definitivo terminó dándoselo el actual presidente del club, Florentino Pérez, al animar públicamente a que existiera oposición, aunque sin citarlo expresamente. Eso sí, con referencias como el “acento mexicano” o “el que habla con las eléctricas”, en alusión a uno de los mercados donde desarrolla negocios y a los apoyos empresariales que podría tener.
“Respeto total a don Florentino Pérez”
Riquelme estuvo presente en el VII Foro Internacional del diario Expansión. La prensa económica como plataforma, quien mejor le conoce. Lo hizo en calidad de fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, empresa vinculada a actividades relacionadas con la energía y el agua. Aunque la expectación mediática giró alrededor de una sola cuestión: si dará el paso para presentarse a la presidencia del Real Madrid. “Prometo que luego os atiendo”, explicó el empresario, con la fecha límite para presentar el aval como reto inmediato.
“Un emprendedor al que le van los desafíos”, como fue definido durante el acto, dejó un discurso medido cuando se le preguntó directamente por la posibilidad de presentarse: “Sería bueno confrontar, desde un punto de vista y con todo el respeto, cómo vemos el Madrid de los próximos años. Se pueda opinar o no, se habla de transparencia y democracia. Hay una obligación moral y ética de los socios del Real Madrid que tenemos la suerte de poder dar un paso adelante y exponer algo que pueda tener sentido, que pueda ser ilusionante y dar un paso adelante”.
El movimiento clave será el aval requerido para concurrir a las elecciones, que podría presentar ante la Junta Electoral este mismo jueves. “Hay un respeto al Real Madrid, a la institución, respeto total a don Florentino Pérez. Como empresario y presidente ha hecho el mejor Madrid del que hemos disfrutado todos. Pero todo en la vida cambia de ciclo. Suelo ser directo: no teníamos un plan para hoy ni mucho menos, sí para los próximos cinco años. Llevamos tiempo trabajando una estrategia para 2028. Se han adelantado tres años”, confesó Riquelme, asumiendo implícitamente que el movimiento de Florentino buscó abortar una alternativa a medio plazo.
“Un grupo de madridistas y empresarios”
Con todo, el empresario alicantino quiso asumir las reglas del juego. “Sabemos que es complicado. Sabemos que no tenemos derecho a quejarnos. Nos han dejado unos días. Nos hemos metido en un charco por una invitación a entrar en algo que no era para nosotros. Pero sí que existe esa parte ética y moral necesaria, esa obligación de dar un paso”, insistió, de nuevo con argumentos que van más allá de una simple propuesta deportiva y que deberán acompañar cualquier candidatura formal frente a Florentino Pérez.
“Estamos trabajando en juntar un grupo de madridistas, empresarios que quieren apoyar. Hemos escuchado a peñas y qué es lo que se requiere. Madridistas que sepan los problemas del Madrid. Que no sea solo cuestión de ser socio. Entender la complejidad y las normas. Saber por qué no ha habido elecciones en 20 años. Estamos trabajando 24/7 para ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante, al menos para todos. Y, si no se gana, que se recojan algunas de estas ideas. La calidad de socio y del Real Madrid merece un proyecto”, aseveró, dibujando un escenario en el que una derrota inmediata podría convertirse en una victoria futura.
Es algo que ya le ocurrió al propio Florentino Pérez. En 1995 se presentó por primera vez a las elecciones frente a Ramón Mendoza y Santiago Gómez Pintado. Pese a ser el candidato que reunió un mayor número de firmas de aval, terminó en segunda posición, a escasa distancia de Mendoza. Cinco años después, en el año 2000, volvió a intentarlo y derrotó a Lorenzo Sanz con el denominado ‘efecto Figo’, pese a que el Real Madrid acababa de conquistar una Copa de Europa.
“Si hoy voy, no lo sé. Estamos trabajando. Tenemos cinco días. Nos han dejado hasta el sábado para preparar el mejor proyecto. Desde el punto de vista deportivo también estamos trabajando. Estamos cerca. A mí me encantaría. Habla la parte de aficionado y la parte de ilusión. Veremos en los próximos días. No es nada estrategizado. Seguimos trabajando”, concluyó el empresario, anticipando un paso definitivo que deberá confirmar en cuestión de días.
- Rodri: El primer fichaje del Real Madrid para Mourinho
- Àlex Delmàs, analista especializado en fútbol, sobre el mercado de fichajes del Barça: 'Los dos son recuperables, pero haría bien en vender a uno de ellos
- Deco se reúne con Ali Barat en Barcelona
- Monchu, el 'hermano mayor' de La Masia y exjugador del Barça: 'Me faltaron oportunidades; Casadó no es muy diferente a mí
- María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos hasta lograrlo
- El 1x1 de los '9' que estudia el Barça: prioridades y tapados
- El mensaje de Joao Pedro tras quedarse fuera de Brasil: 'Intenté dar lo mejor de mí
- La hoja de ruta en la recuperación de Fermín López