Enrique Riquelme confirma que tiene el aval para presentarse a las elecciones del Real Madrid: "No vamos a ir a perder el tiempo"

Una semana después de la esperpéntica rueda de prensa de Florentino para anunciar que dará de baja su suscripción al diario 'ABC' y convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid entre declaraciones machistas e intentos absurdos de manchar la mejor época de la historia del Barça con el 'caso Negreira', aún no sabemos si el máximo dirigente del club blanco tendrá rival en los comicios y, por consiguiente, si se celebrarán o no los mismos.

Enrique Riquelme parece, a día de hoy, el único socio de la entidad merengue que puede cumplir con las exigentes condiciones para formalizar una candidatura alternativa antes del 23 de mayo. Según 'El Confidencial', el máximo accionista de Cox Energy tiene el preaval necesario para convertirse en candidato oficial a las elecciones del Real Madrid y ha tomado la decisión de presentarse a las elecciones.

"Sí, por supuesto. Si no, estaríamos hablando", ha confirmado el empresario alicantino a los medios de comunicación al ser preguntado por el aval. No ha ratificado, sin embargo, que ya tenga claro que va a desafiar a Florentino: "Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido, que sea algo bueno para Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo".

"En los próximos dos o tres días decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo que realmente tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los 10, 15 o 20 años. Espero dar las noticias de los próximos días", ha sentenciado el empresario en un acto de patrocinio de la Fundación de la Clínica Mallorca contra el cáncer de mama.

Cabe recordar que, de conformidad con lo que dispone el artículo 40 de los estatutos sociales del Real Madrid, los candidatos a las elecciones del club blanco tienen hasta el 23 de mayo para presentar sus proyectos. El día 24 se proclamarán las candidaturas y en caso de que haya una alternativa a la de Florentino Pérez, después de dos días naturales en la que se podrán presentar recursos, la junta electoral hará pública la fecha y el lugar de la celebración de los comicios.