Enrique Riquelme carga contra Florentino y el Barça: “El Real Madrid no puede permitir apoyar a un club que nos ha hecho lo de Negreira"

La carrera por la presidencia del Real Madrid ya tiene oficialmente oposición. El empresario alicantino Enrique Riquelme formalizó este viernes su candidatura ante la Junta Electoral del club blanco y eligió una extensa entrevista en MARCA para presentar las líneas maestras de un proyecto con el que pretende disputar el poder a Florentino Pérez tras más de dos décadas de mandato prácticamente incontestable.

Riquelme aseguró que llevaba años preparando este paso y defendió la necesidad de abrir una nueva etapa en el club: “El Real Madrid merece un plan de medio y largo plazo. Creemos que es sano, después de 20 años, una alternativa seria y profesional para que los socios puedan decidir”. El empresario insistió en varias ocasiones en la palabra “democracia” y dejó claro que uno de los grandes objetivos de su candidatura será devolver protagonismo al socio.

“El socio debe sentirse de nuevo parte del club, sin privatización”, afirmó con rotundidad. Esa idea fue el eje central de toda su intervención. Según explicó, existe una preocupación creciente entre muchos socios por el rumbo institucional del club y por la posibilidad de una futura privatización. “Hace 20 años que no hay elecciones a la presidencia del Real Madrid. En una estructura donde la gobernanza se privatiza, el socio deja de ser la base y el club deja de ser suyo”, señaló.

Riquelme fue especialmente crítico con la relación actual entre la entidad y sus socios. “¿Qué te da hoy ser socio del Real Madrid aparte de un privilegio? ¿Un 15% de descuento en camisetas?”, ironizó. También denunció problemas con la distribución de entradas, cambios de ubicación en el estadio y falta de transparencia: “Hay que devolver al socio esa parte del club que siente que ha perdido”.

En clave institucional, mencionó directamente el caso Negreira. El candidato criticó que el club blanco apoyara al Barça en determinadas votaciones y asambleas pese al "escándalo arbitral": “El Real Madrid no puede permitir apoyar a un club que nos ha hecho algo como lo de Negreira. Yo no necesito un Barcelona fuerte, necesito un Real Madrid fuerte”.

Revolución deportiva

En el plano deportivo, el candidato prometió cambios estructurales profundos y confirmó que apuesta por la figura de un director deportivo. “El Real Madrid tiene que tener un plan profesional. No puede ser que otros clubes llenen la selección española con jugadores de cantera y nosotros no”.

En cuanto a fichajes concretos, Riquelme evitó dar pistas, aunque dejó claro que su candidatura ya trabaja en incorporaciones de primer nivel para reforzar al equipo. “Tenemos nombres importantes que vendrán. Los mejores jugadores que necesita el Real Madrid en este momento vendrán”, aseguró.

El empresario insistió en que no cree en “fichar por fichar” únicamente para ganar unas elecciones y defendió la necesidad de construir un proyecto deportivo sostenible y profesionalizado. “No hemos venido aquí al Real Madrid para hacer titulares fáciles. Hay que preparar muy bien el equipo para competir desde el primer día y también para el medio y largo plazo”, explicó. Además, puso el foco en la cantera y en la necesidad de recuperar protagonismo para los jóvenes talentos nacionales: “No puede ser que otros clubes llenen la selección española con jugadores formados en su cantera y el Real Madrid no”.

Riquelme también habló del desgaste institucional y reputacional que atraviesa el club blanco en los últimos tiempos. “No puede ser que estemos peleados con todo el mundo”, dijo, en referencia a los conflictos abiertos con organismos, rivales e incluso diferentes sectores del fútbol español. “Necesitamos que nos vuelvan a tener respeto, no miedo”, añadió.

En su discurso hubo espacio para reconocer la figura de Florentino Pérez, al que definió como “el mejor presidente de la historia del Real Madrid”. Sin embargo, insistió en que “los ciclos se agotan” y que el club necesita “un nuevo proyecto para los próximos 100 años”. “No venimos a competir contra una persona, venimos a proponer un plan diferente”, explicó.

El empresario también defendió una apuesta más ambiciosa por el fútbol femenino y el baloncesto, reclamando que el club aspire a ser dominante en todas sus secciones. “Si competimos, tenemos que ser los número uno”, afirmó.

Otro de los puntos destacados fue la profesionalización de la estructura directiva. “Pondremos un equipo donde cada profesional tome decisiones en su área con autonomía real”, aseguró. Además, confirmó que el aval necesario para presentar candidatura ha sido cubierto íntegramente con su patrimonio personal.