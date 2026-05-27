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REAL MADRID

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, aclara su supuesta vinculación con Pedro Sánchez

El candidato a la presidencia del Real Madrid defiende la independencia de su proyecto

Enrique Riquelme y Pedro Sánchez

Enrique Riquelme y Pedro Sánchez / Sport

Andrea Riera

Andrea Riera

La temporada 2025/26 del Real Madrid ha terminado dejando un escenario de mucha tensión en el club, que cierra el curso sin títulos y con la atención puesta en las elecciones a la presidencia, previstas para el próximo domingo 7 de junio.

En esas elecciones, Florentino Pérez volverá a presentarse como candidato, aunque en esta ocasión tendrá que enfrentarse a Enrique Riquelme, que se ha convertido en la principal alternativa en el panorama electoral blanco.

En los últimos días, la candidatura del empresario y fundador de Grupo Cox ha estado envuelta en rumores sobre una supuesta vinculación política, algo que el propio empresario ha querido desmentir con rotundidad en una entrevista en 'El Partidazo de COPE'.

"Me parece que en esta campaña ya vale cualquier cosa. Es totalmente falso, por supuesto. Yo creo que antes de atacar o antes de que te ataquen, atacas. Hay que ver cada uno qué perfiles lleva y en nuestro caso, rotundamente falso. Pero es que además esto es deporte, estamos alejados totalmente de la política", explicó.

Riquelme insistió en que su proyecto no tiene ninguna relación política y que todo se ha exagerado en el contexto de la campaña: "Por supuesto que conocemos a políticos por todo el mundo. Al final me dedico a agua, energía y hablas, pero en el caso concreto de España no tenemos ningún activo".

Hace dos días, en una entrevista con 'ABC', también dejó claro que su candidatura es completamente independiente: "Esto es totalmente falso. No estamos vinculados a absolutamente nadie. Esto es un proyecto deportivo. Mi cuenta de resultados del grupo no tiene ningún beneficio en España, todos mis activos están fuera. No tengo ninguna relación con ningún partido político de este país".

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Además, recalcó que el aval lo ha puesto él personalmente y que no hay grandes apoyos detrás: "El aval lo he puesto yo solo, no tengo peces gordos detrás. Y lo he hecho exactamente por eso, para que nadie pueda estar dentro de la Junta Directiva y nadie me pueda decir 'te pongo una parte'".

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