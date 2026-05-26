Enrique Riquelme también ataca a Florentino en Youtube: "Dijeron que habría que sacarles a tiros... Me parece una barbaridad"

Enrique Riquelme sigue dando pasos en su carrera hacia la presidencia del Real Madrid y ahora ha decidido extender su campaña a Youtube. El empresario alicantino ha estrenado este martes el canal ‘Legado y Futuro’, el mismo lema que acompaña su candidatura, con un primer vídeo en formato más personal y cercano en el que intenta mostrarse más allá del perfil institucional.

El vídeo, presentado como “Episodio 1”, deja una de las imágenes más comentadas del vídeo incluso antes de empezar la mini entrevista. Mientras entrega el teléfono móvil antes de la grabación, Riquelme bromea con una hipotética llamada de dos grandes nombres del fútbol europeo. “¿Si llama Klopp? Si llaman Klopp o Haaland lo coges tú directamente”, comenta entre risas a una de las personas que le acompañan.

Erling Haaland todavía ha sonado como uno de los futbolistas que podría llegar con Riquelme / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El candidato aprovecha para explicar sus orígenes y su vínculo con el Real Madrid, además de repasar parte de su trayectoria empresarial. “Soy alguien normal, de 37 años, de Cox, en Alicante. Recuerdo ir a la peña de Cox, en Callosa de Segura, y ver los partidos y los debates. Y así nace una pasión, la pasión por el Real Madrid. Hay gente que nace madridista y otros que se hacen madridistas. En mi caso, pues nací madridista”, asegura.

Riquelme también pone el foco en el crecimiento de Cox, la compañía energética de la que es CEO, y en cómo su desarrollo profesional siempre estuvo ligado a la idea de algún día poder optar a la presidencia madridista. “Me fui de mi casa a los 20, 17 años emprendiendo. He dejado mi vida personal prácticamente aparcada por Cox, por mi compañía”, explica el empresario, antes de presumir del crecimiento internacional de la empresa: “15.000 personas, 37 países donde operamos, donde tenemos unas ventas este año de 4.000 millones de euros”.

Enrique Riquelme sale de las oficinas del Real Madrid en Valdebebas / EFE

El aspirante insiste además en que su candidatura nace tanto de la ilusión como de una sensación de obligación moral hacia el club. “Y para lo único que he trabajado y me he autoimpuesto es para en algún momento estar disponible para ayudar al Real Madrid. Ya no únicamente por ilusión, lamentablemente ahora es por responsabilidad”, afirma.

Durante el vídeo, Riquelme endurece también su discurso contra la actual dirección del Real Madrid y cuestiona abiertamente el funcionamiento del proceso electoral. El empresario denuncia las dificultades que, según él, existen para competir contra una estructura que lleva dos décadas controlando el club.

“Sé perfectamente lo que supone enfrentarte a un grupo que ha estado 20 años sin elecciones y que pide que nos presentemos donde él no tiene que poner los avales. Ya tienes los estatutos con el control del voto por correo. Los tiempos han sido los que ha querido. Ya dijeron claramente que habría que sacarles a tiros, me parece una barbaridad”, señala.

El candidato incluso llega a advertir sobre el futuro institucional de la entidad y asegura que el madridismo se encuentra ante un momento clave. “Creo que tenemos la obligación de dar un paso adelante, de ser los primeros que vamos con esa valentía y, sobre todo, vemos un grandísimo riesgo de que estas sean las últimas elecciones del Real Madrid”.

En esa misma línea, Riquelme insiste en que existe un peligro real de privatización del club si no cambia el rumbo actual. “Es público, cada vez que han tenido oportunidad, que se va a privatizar el club. Nos invitan a esta fiesta y creo, como dije, la responsabilidad, como socio, moral y ética, que hay que ir”.