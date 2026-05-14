Enrique Riquelme acelera su candidatura y sondea a Klopp en plena carrera contrarreloj

Son días ajetreados en el Real Madrid. Quién lo iba a decir cuando se esperaba un cierre de temporada con más pena que gloria y sin apenas novedades en la institución blanca. Desde el martes, tras dar por arrancada una campaña electoral el actual presidente, Florentino Pérez, todo se ha ido desencadenando. El empresario y socio del Real Madrid, Enrique Riquelme, se ha posicionado en los últimos años como una de las figuras emergentes del panorama empresarial español. Fundador de Cox Energy, compañía especializada en energías renovables con fuerte presencia internacional, ha construido su propia fortuna a través del desarrollo de proyectos solares y la expansión de su negocio en mercados como Latinoamérica, contando también con oficinas en México, Chile, Panamá, Colombia y España. Su creciente notoriedad, capacidad financiera y su manifiesto público le han llevado a ser considerado como uno de los posibles aspirantes a la presidencia del Real Madrid, un salto que lleva tiempo preparando y que este martes se ha visto precipitado por el calendario electoral convocado por el presidente.

Enrique Riquelme el empresario español que aspira a la presidencia del Real Madrid, bromea con su acento y afirma: "Florentino es el mejor presidente de la historia moderna del Real Madrid" / EFE

Según ha desvelado El Confidencial, Riquelme se ha visto obligado a reorganizar de forma urgente su estrategia tras la convocatoria anticipada de elecciones impulsada por Florentino Pérez. El empresario, que se encontraba en Latinoamérica, ha regresado rápidamente a España para mantener reuniones con socios y posibles integrantes que le acompañarían en su candidatura.

El principal objetivo de estos encuentros programados en España, es cerrar, en cuestión de días, un equipo sólido que le permita formalizar su candidatura. El margen es extremadamente reducido: apenas dispone de unos diez días para completar todos los requisitos necesarios, lo que convierte el proceso en una auténtica carrera contrarreloj.

LO ECONÓMICO, UN OBSTÁCULO A SORTEAR

Para poder presentarse, Riquelme debe reunir un aval cercano a los 187 millones de euros, una cifra que exige el club a cualquier aspirante. Esta condición obliga al empresario a asegurar apoyos financieros de gran envergadura en muy poco tiempo, algo que complica notablemente sus opciones.

SU PRIMERA PRETENSIÓN DEPORTIVA

Pese a estas dificultades, Riquelme mantiene su intención de competir por la presidencia. En paralelo a la construcción de su equipo directivo, también estaría trabajando en el apartado deportivo. En este sentido, la información apunta a que ya ha establecido contactos con el técnico alemán Jürgen Klopp, con la idea de reforzar su proyecto con una figura de primer nivel internacional en el banquillo.

Jürgen Klopp, exentrenador alemán del Liverpool / MARC GÁZQUEZ| CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

La precipitación del proceso electoral ha alterado los planes de los posibles candidatos alternativos, obligándoles a acelerar decisiones que, en condiciones normales, requerirían meses de preparación. En el caso de Riquelme, que llevaba tiempo explorando la posibilidad de dar el salto a la presidencia, el desafío ahora es convertir esa intención en una candidatura viable en cuestión de días.

Llegados a este punto, para el aficionado del Real Madrid será de especial interés conocer al detalle cuál sería su propuesta de campaña: con qué perfiles se rodearía en la directiva, qué modelo plantea en lo deportivo, qué cambios estructurales impulsaría en el club y, en definitiva, qué proyecto ofrecería frente a la actual gestión, si algo alternativo o en la misma línea a lo últimamente tradicional.