Enrique Riquelme (37 años), sobre sus inversiones: "Fiché talento, desinvertí lo demás y empecé a desarrollar proyectos de energía en América Latina"

Enrique Riquelme es uno de los hombres de moda. El fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, una empresa especializada en agua y energías, aceptó el reto de Florentino Pérez y se ha presentado a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que se celebrará el próximo domingo 7 de junio, donde está intentando convencer a los aficionados blancos que su proyecto, tanto a nivel deportivo como económico, es mucho mejor para el futuro del club.

A pesar de que aún quedan pocos días para que los aficionados del Real Madrid acuden en masa a las urnas, Riquelme aún no ha acabado de presentar su proyecto deportivo. De lo poco que se conoce es que Raúl González, exjugador del Real Madrid, sería el nuevo director deportivo del club. Se espera que esta noche, en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, presenté su proyecto más a fondo. Lo que no habrá en estas elecciones es un cara a cara entre los dos candidatos.

Riquelme es un gran desconocido y muchas personas se han interesado en conocer su historia, especialmente en cómo ha conseguido tener su fortuna con apenas 37 años. Cabe recordar que para ser candidato a la presidencia del Real Madrid hay que presentar un aval de 187 millones de euros. El empresario lo consiguió a través de 'Andbank'.

El alicantino empezó su camino como empresario después de la crisis de 2008, donde decidió que su futuro pasaba por irse a Panamá. En una entrevista que concedió a 'El Partidazo de COPE', explicó cómo creció a nivel empresarial y cómo ganó su primer millón de euros.

Madrid. 28.05.2026. Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid / José Luis Roca / EPC

Su padre, Enrique Riquelme de la Torre, conocido como 'El Cantero II', desarrolló sus negocios en sectores como el hormigón, las canteras, las estaciones de servicio y los aparcamientos. En cambio, él decidió emprender fuera de España y lo hizo a través un movimiento al margen de la fortuna familiar: "Decido hipotecar un apartamento que tenía en Torrevieja, que me dio Caja Murcia 115.000 euros, y acabé en Panamá de rebote".

Con esa financiación, Riquelme montó su primer negocio gracias a tres camiones de los años 90 que adquirió. El proyecto consistió en una fábrica de hormigón que pronto se hizo un hueco en Panamá. El éxito llegó al instante, lo que le hizo montar una segunda compañía. Poco a poco se fue haciendo un hueco.

Enrique Riquelme: “Mi entrenador no es un experimento, sabe gestionar” / Archivo

Uno de los hombres claves en su crecimiento profesional fue Lenin Sucre, un banquero, filántropo y político, que lo ayudó a expandir su negocio. Su primera empresa se convirtió en la proveedora principal de arena y otros áridos para obras.

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En menos de dos años, la empresa llegó a tener 1.000 empleados. Con todo el dinero que ganó, fundó Cox Energy. El empresario reconoció que tuvo suerte: "Era el mejor proyecto en el mundo fuera de China en aquel momento". La clave de su éxito fue fichar talento "desinvertí lo demás, y empecé a desarrollar proyectos de energía en América Latina".