Enrique Cerezo protesta contra el arbitraje del derbi ante el Real Madrid: "El VAR hace mal, reclamaremos"

El arbitraje del derbi entre el Real Madrid y el Atlético sigue produciendo reacciones. El último en manifestarse ha sido Enrique Cerezo, presidente rojiblanco, quien, en línea con lo manifestado por los jugadores y el club, mostró su disconformidad con la actuación de Munuera Montero. El foco, en todos los casos, está en la entrada de Carvajal sobre Llorente dentro del área o en el penalti de Hancko sobre Brahim.

Entre la crítica y la resignación

"¿Reclamar? Reclamaremos al que tengamos que reclamar. Pero hablar de lo que ha pasado no va a solucionar nada. Hemos perdido y ya está. Lo que ha pasado, ha pasado. Lo que tienen que hacer en arreglar lo que tienen que arreglar, que será difícil", aseguró en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE). ¿A qué se refiere? Pues el máximo mandatario apunta a la tecnología como mal mayor.

"El VAR hace mal a los árbitros", aseguró. Trujillo Suárez, responsable de la sala VOR, quien respetó el criterio de Munuera Montero y no le llamó para que el árbitro pudiese revisar sus decisiones. A través de sus redes sociales, el Atlético hizo una parodia de 'Tiempo de Revisión', el programa que realiza el CTA para analizar las jugadas más polémicas.

En la selección no estuvo la entrada de Carvajal sobre Llorente, quien, en una entrevista con SPORT, se reafirmó en que había sido objeto de una pena máxima por parte del jugador del Real Madrid. "Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro 'Tiempo de Revisión'", ironizó la cuenta oficial del Atlético en 'X'.

"Lo que es bueno para Griezmann es bueno para el Atlético"

En el hilo de a plataforma, el club rojiblanco compartió las imágenes de una patada de Valverde a Griezmann que se quedó sin sanción y otra entrada de Johnny Cardoso que sí fue penalizada con falta pese a tocar balón. Fue el contrargumento al Real Madrid, quien lamentó que, con solo dos faltas cometidas, viese una amarilla y una roja, la de Valverde, sancionada con un partido.

Marcos Llorente: "Yo creo que llegar así tarde con esa agresividad es penalti" / Sergio Reyes

A pesar de que el castigo fue inferior al previsto, el club blanco ha decidido ir hasta el final recurriendo el único encuentro de penalización, al considerar que el uruguayo sí tenía intención de jugar la pelota. Algo que el propio Comité de Disciplina negó, siguiendo el criterio del acta de Munuera Montero. La misma que no tuvo en cuenta para sancionar a Valverde con dos partidos, como apuntaban los antecedentes.

Cerezo también valoró el anuncio de Griezmann, que fichará por el Orlando City al final de una temporada en la que el Atlético todavía tiene dos títulos en juego: la final de Copa del Rey y la Champions, donde se enfrenta en cuartos al Barça. "Antoine es un gran jugador en la historia del Atlético. Ha estado muchos años aquí. Se le quiere, se le aprecia, y estamos encantados con la decisión que ha tomado. Si es bueno para él, pues es bueno para todos”, aseguró.