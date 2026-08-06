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REAL MADRID

Enric Franquesa, excompañero de Yan Diomande: "Desde el primer momento sentimos que era un jugador diferencial"

El futbolista del Leganés expuso a SPORT cómo fueron los inicios del nuevo fichaje del Real Madrid en el conjunto pepinero

Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig

Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig / Sport.es

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El Real Madrid ya hecho oficial el fichaje de Yan Diomande después de pagar más de 120 millones de euros al Leipzig. El atacante de Costa de Marfil es uno de los futbolistas que más destacó durante la pasada temporada, pero también en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Su irrupción en la élite del fútbol llegó en el Leganés, cuando apenas tenía 18 años. A pesar de jugar diez partidos en LaLiga, el Leipzig apostó fuertemente por él y lo fichó por 20 millones de euros. En esta pasada temporada, el extremo anotó 12 goles y repartió ocho asistencias en los 33 partidos, 28 de ellos de titular, que disputó en la Bundesliga.

Una de las personas que vivió de primera mano su evolución fue Enric Franquesa, futbolista del Leganés, quien habló con SPORT para explicar cómo es Diomande, tanto dentro del terreno de juego como en el vestuario.

El lateral explicó que el atacante de Costa de Marfil "era un chico reservado, pasaba desapercibido". Una situación que era completamente normal, debido a que "no hablaba bien el idioma".

Franquesa no dudó en reconocer que "era muy discreto en el día a día... pero en el campo era diferente".

Yan Diomande celebra un gol con el Leipzig en la Bundesliga.

Yan Diomande celebra un gol con el Leipzig en la Bundesliga. / FILIP SINGER / EFE

"Fue un jugador que me sorprendió muchísimo. La madurez, el descaro... desde el primer día que entrenó con nosotros. Desde el primer momento sentimos que era un jugador diferencial", reveló a SPORT.

El primer encuentro que tuvo con Diomande fue cuando estaban disputando un partido amistoso contra el filial del Leganés. En pocos minutos, el entrenador Borja Jiménez se dio cuenta que era diferencial y ya subió a dinámica del primer equipo.

Borja Jiménez, el domingo, en el banquillo de La Romareda.

Borja Jiménez, en el banquillo de La Romareda. / Factoría 9

Franquesa destapó que "en el vestuario empezaron a decir que este tío tenía que jugar", algo que no se suele escuchar dentro de un vestuario de primera división.

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"Creo que es la primera vez en toda mi carrera que un futbolista sube del filial y gente del primer equipo dice que tiene que jugar", concluyó.

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