El enigmático mensaje de Xabi Alonso que esperanza al madridismo con Wirtz

La noticia de la rueda de prensa no podía ser otra: Xabi Alonso dejará el Bayer Leverkusen al terminar la presente temporada y, con total seguridad, se hará cargo del banquillo del Real Madrid, relevando a Carlo Ancelotti.

Sin embargo, a lo largo de la rueda de prensa el tolosarra dejó más mensajes, algunos de los cuales pasaron desapercibidos. Entre ellos destaca lo que dijo acerca de los rumores sobre Florian Wirtz.

La estrella del Bayer Leverkusen está en boca de todos desde hace meses. Todo apunta a una salida y hay tres equipos que parecen claros candidatos a llevarse al futbolista: Bayern de Múnich, Manchester City y Real Madrid.

El diario Bild, sin embargo, ha informado desde hace días que el equipo bávaro es el gran favorito para hacerse con los servicios de Wirtz. Según el medio alemán, hace unos días el futbolista le habría dicho a Xabi Alonso que no quería ir ni al Manchester City ni al Real Madrid y que solo veía al Bayern como posible destino.

Florian Wirtz estaría cerca del Bayern, según Bild / X

Preguntado sobre esto en rueda de prensa, el todavía técnico del Bayer Leverkusen fue claro: "Florian Wirtz no me ha dicho que solo quiere ir al Bayern, esa no es mi información".

Un mensaje que ha dado esperanzas en la afición del Real Madrid (y en la del Manchester City, porque no decirlo), de cara a abordar un posible fichaje, dando por hecho que el mediapunta todavía no tiene claro su futuro y que aún hay opciones de fichar.

No obstante, unas horas más tarde de la rueda de prensa, Bild ha ido más allá con su información, afirmando que Wirtz incluso ya tendría un acuerdo con el Bayern de Múnich y que ahora todo dependía de los clubes.

El medio alemán dice que el actual líder de la Bundesliga ofrecerá 100 millones de euros este mismo verano y que el jugador incluso estaría dispuesto a esperarles un año más, hasta el verano de 2026, para quedarse allí.

De un modo u otro, el de Wirtz apunta a ser uno de los culebrones del verano. El Bayer Leverkusen es consciente del valor del futbolista y no lo venderá a cualquier precio.