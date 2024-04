Enigma Militao

Carlo Ancelotti ha recibido una buena noticia en este último y decisivo tramo de la temporada. El técnico del Real Madrid recupera una pieza clave en su esquema y con la que no ha podido contar en lo que llevamos de temporada: Eder Militao.

El brasileño volvió a sentirse futbolista el pasado fin de semana. Volvió a vestir de corto en el último encuentro del Real Madrid, disputando los últimos minutos contra el Athletic Club, tras casi ocho meses de baja, concretamente, 232 días. La lesión llegó en la 1ª jornada de la presente edición de LaLiga en San Mamés: una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

"He pensado mucho en este momento. Han sido días difíciles, pero ahora toca disfrutar. Mi vuelta tenía que ser aquí, en casa. Además, frente al club contra el que me lesioné. Volver contra ellos para mí es una felicidad", explicó Eder. "Tenemos un grupo que no se puede describir. Es de una grandeza… te apoyan, te ayudan y entrar y recibir su cariño es un honor. Pienso en todas las personas que me ayudaron, desde fisios hasta los familiares. Ha sido un momento muy difícil. Ahora, a por el City", finalizó.

Ahora, estará en manos del italiano darle un mayor o menor protagonismo durante la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League frente al Manchester City. El encuentro de ida se disputará en el Santiago Bernabéu el martes 9 de abril, mientras que la vuelta en el Etihad Stadium se llevará a cabo el miércoles 17.

"Puede ser que no, puede ser que sí. Militao es un jugador importante, que nos ayuda en muchas facetas. No digo que esté al 50-50, puede que sea un 70% no y un 30% sí, pero no descarto nada. Porque Militao nos da mucho, en juegos aéreos, duelos individuales...", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic. Todo dependerá de las sensaciones. En el caso de que no llegue a tiempo, 'Carletto' ya confirmó que Nacho o Tchouameni serían los encargados de acompañar a Rüdiger en el eje de la zaga.