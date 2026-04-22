Enigma Mbappé: la lía con un 'me gusta' a Mourinho como nuevo entrenador del Madrid

Más lío en el Madrid. Con la temporada prácticamente en blanco y el debate sobre el puesto de entrenador, Mbappé se ha erigido como gran protagonista sobre el nuevo inquilino del banquillo blanco. El futbolista francés reaccionó con un 'me gusta' a la publicación en instagram de '@score90' en el que afirman que José Mourinho será el nuevo técnico del Madrid y regresará al Bernabéu para iniciar un nuevo proyecto deportivo. La reacción de Mbappé ha sorprendido en el Madrid, ya que en el post de Instagram se puede ver a Mou junto a Cristiano y Modric, dos de sus jugadores fetiche en su primera etapa y a Mbappé y a Arda Güler junto al portugués como iconos de la nueva etapa. Un detalle que no pasa desapercibido.

La publicación a la que le dio like Mbappé / INSTAGRAM

Mbappé, sabiendo la repercusión que iba a tener su 'like' en las redes sociales, ha marcado su postura, por lo que el delantero francés se mostraría de acuerdo en la contratación de Mourinho como nuevo técnico madridista. Mou estuvo en la casa blanca entre el 2010 y el 2013 en una etapa muy movida en el equipo blanco, con numerosas polémicas, pero también con muchos aficionados que apoyaron al portugués.

Por el momento, Mourinho se habría ofrecido al Madrid a través de su agente, Jorge Mendes, quien ha comunicado su predisposición y cómo podría llevarse a cabo la operación. Mou tiene una cláusula de salida del Benfica -se dice que es una compensación muy baja- y estaría dispuesto a asumir el mando por un salario inferior al de su primera etapa como entrenador madrisita. Tiene una buena relación con Florentino Pérez, pero el presidente blanco también es consciente de que se la jugaría mucho repescando al portugués. Es una carta complicada.

La otra publicación a la que le dio like Mbappé / INSTAGRAM

Mourinho, incluso, estaría dispuesto a que el actual técnico, Arbeloa, estuviera incluido en su cuerpo técnico para la próxima temporada si desea seguir vinculado en el Real Madrid. La relación entre los dos es muy buena y debería ser Arbeloa el que decidiera.

En las últimas semanas el Madrid ha recibido muchos ofrecimientos de técnicos de primer nivel como Mauricio Pochettino o Didier Deschamps, pero todavía no se ha tomado una decisión. Lo que parece claro es que Arbeloa no seguirá en el equipo tras sus malos resultados en el tramo decisivo de la temporada. Arbeloa no ha conseguido sacar rendimiento de la plantilla blanca y se ha quedado sin levantar ningún título.