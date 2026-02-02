El enfrentamiento de Vinicius con el Bernabéu: "Ya está, 'caralho', siempre igual"

Los últimos partidos que se el Real Madrid ha disputado en el Santiago Bernabéu han estado marcados por los pitos que la afición del conjunto blanco ha dedicado a los futbolistas, entrenador y al palco. Los seguidores madridistas están hartos de la dinámica negativa que arrastra el club desde hace un año y medio, sin soluciones a la vista.

El juego del equipo, la desidia que han mostrado algunos jugadores, su mal rendimiento, las pocas soluciones que se ofrecen desde el banquillo y el área deportiva... Un cóctel de ingredientes que han terminado desatando la ira de la afición con los pitos como forma de protesta.

Vinicius celebra su gol ante el Rayo Vallecano / Associated Press/LaPresse

A pesar de las pitadas generales, hay varios futbolistas que se han llevado un castigo mayor que otros. Es el caso de Jude Bellingham, que incluso fue pitado cuando se retiró del terreno de juego lesionado, Dean Huijsen, señalado en el partido ante el Rayo, o Vinicius Jr, que fue el foco de las críticas en el partido ante el Levante.

La crispación que se respira en cada partido en el Santiago Bernabéu ha provocado el nerviosismo en los futbolistas y una presión todavía mayor sobre sus hombros. Algunos han respondido a la grada durante el partido pidiéndoles mayor apoyo.

Es el caso de Vinicius Jr, que fue captado durante el partido ante el Rayo Vallecano por las cámaras de DAZN. El brasileño se mostró harto de la actitud de una parte de la grada y terminó estallando y cuestionando los pitos.

"¡Ya está, 'caralho'! Siempre igual... ¡Vamos!", expresó el extremo del Real Madrid, según el medio citado, dirigiéndose directamente a la afición del equipo blanco tras escuchar los pitos nuevamente.

Vinicius fue pitado nuevamente cuando su nombre se anunció por megafonía y también en algunas acciones del encuentro. Todo ello a pesar de que el brasileño desatascó el partido a favor de los blancos con una jugada espectacular culminada con un gran remate para abrir el marcador.

Los jugadores piden el apoyo del madridismo, al igual que hizo Álvaro Arbeloa públicamente, pero la afición blanca espera ver algo más de sus futbolistas en el campo, una reacción que, por el momento, no ha llegado. No cabe duda de que el Bernabéu se volcará de nuevo con el equipo, pero para ello los futbolistas deben dar el primer paso y mostrar un cambio, especialmente tras los batacazos ante el Albacete en Copa del Rey y ante el Benfica en Champions League.