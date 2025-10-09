Así está la enfermería del Madrid para el Clásico

El parón de selecciones ha venido bien a Xabi Alonso para recuperar a algunos jugadores que han sido liberados por estar mal (Bellingham), al límite de sus fuerzas (Valverde) o sancionado (Tchouameni), pero se ha llevado a otros que estaban tocados (Mbappé y Mastantuono). En la enfermería tiene cinco defensas a 10 días de visitar Getafe, a 12 de recibir a la Juventus en Champions y a 15 del Clásico. La situación uno por uno es la siguiente

Alexander Arnold, duda

“Sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda”, era el parte médico del club tras la lesión sufrida por el inglés 16 de septiembre en el partido de la Champions ante el Marsella. El tiempo previsto de recuperación es de ocho semanas. Es difícil que llegue al Clásico aunque evoluciona bien y podría estar en la convocatoria pero sin ritmo de competición.

Carvajal, muy justo

“Sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha”, rezaba el parte médico del club tras la lesión sufrida el 27 de septiembre en el derbi. Necesita un mes de recuperación y sí podría llegar al Clásico pero muy justo. Como Trent, se perderán seguro la visita a Getafe y serían duda para el partido en el Bernabéu ante la Juventus

Dani Carvajal, durante el Atlético-Real Madrid. / Manu Fernandez / AP

Rudiger, imposible

“Sufre una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda”, era el diagnóstico médico del 12 de septiembre, en vísperas de la visita a Anoeta. El tiempo previsto de baja es de tres meses, por lo que el alemán no llegará al Clásico de ninguna de las maneras. No se espera que reaparezca hasta diciembre.

Mendy, misterio

“Ha sido intervenido hoy con éxito de una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho”, comunicaba el club el pasado 30 de mayo, tras lesionarse cuatro días ante en la final de Copa del Rey en la Cartuja ante el Barça. El periodo de recuperación era de dos meses y medio o tres, tiempo prescrito sin que el club haya facilitado los motivos. Es un misterio y no tiene fecha de regreso.

Mendy, lesionado. / AP

Huijsen, sí

“Sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda”, comunicaba el Real Madrid sobre la lesión de Huijsen, que le obligó a abandonar la concentración de la selección. El tiempo previsto de baja es de unas dos semanas, quizá menos, por lo que llegará al Clásico salvo recaída. Incluso podría estar listo para recibir a la Juventus el día 22 en el Santiago Bernabéu.