Enfado en el madridismo con los casos de Mbappé y Bellingham

El Real Madrid ha jugado sus mejores encuentros de todo el año este último mes, precisamente en el momento en que se lesionaron Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Arbeloa ha conseguido hacer un equipo mucho más sólido para aprovechar la velocidad de Vinicius a la contra. Con este nuevo esquema, los blancos eliminaron al Benfica y Manchester City en la Champions.

Eso sí, en el madridismo ha molestado mucho las convocatorias de los dos futbolistas para el próximo parón internacional. Kylian Mbappé jugará dos amistosos en Estados Unidos con Francia y Bellingham en Wembley con Inglaterra.

Mbappé no fuerza con el Madrid, pero viaja a Estados Unidos

El problema llega cuando Mbappé lleva con molestias en la rodilla desde el partido ante el Celta de Vigo en diciembre. Desde ese momento ha tenido que parar en diversas ocasiones para recuperarse y ha bajado su nivel. La última vez que decidió frenar fue para recuperarse bien del todo y volver para el tramo decisivo de la temporada en plena forma, pensando en el Mundial. El francés se marchó a París a ver la opinión de los doctores de la selección al no fiarse de los blancos y volvió a aparecer en el Etihad jugando 22 minutos sin apenas presencia.

Mbappé reapareció y jugó 20 minutos contra el City / EFE

Se espera que sea titular ya ante el Atlético de Madrid, pero en la capital hay nerviosismo y enfado al ver su convocatoria con Francia. El delantero no quería forzar con el Madrid y, en medio de su recuperación, tendrá que viajar miles de kilómetros para jugar dos amistosos sin importancia competitiva ante Brasil y Colombia.

La llamada de Deschamps a Mbappé tiene también un factor económico. Según avanzó ‘L’Equipe’, la presencia de Mbappé en la gira estadounidense responde, en gran parte, a compromisos comerciales de la federación. Dos amistosos que forman parte de una estrategia de promoción clave para Nike. Y ahí, Mbappé es la cara visible. La marca no aprieta para que juegue, pero sí para que esté al frente de la expedición.

Bellingham, sin jugar desde el inicio de febrero

La situación con Bellingham es incluso más inverosímil. El inglés está lesionado y no juega desde el 1 de febrero con el Real Madrid. 48 días fuera. Bellingham viajó con sus compañeros a Manchester, pero Arbeloa dejó claro que no era para jugar, sino para apoyar a sus compañeros y ayudar en lo psicológico para conseguir el pase a los cuartos de final.

Bellingham se lesionó ante el Rayo Vallecano / J.J. Guillen / EFE

La sorpresa llegó cuando Thomas Tuchel lo convocó para este parón de selecciones, cuando sigue sin estar claro si podrá jugar contra el Atlético de Madrid este domingo. Los blancos no podrán controlar la gestión de minutos ni los riesgos de una posible recaída durante este parón. Algo que ha molestado mucho a sus aficionados y pone nervioso al cuerpo técnico de Arbeloa.

A pesar de que el técnico de los 'Three Lions' aseguró que no asumirá ningún riesgo, en el Bernabéu no entienden cómo un jugador lesionado que aún no ha vuelto a jugar con su equipo podría volver antes con la selección. Además, con el momento clave de la temporada por delante.