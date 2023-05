Enfado en el Madrid con el árbitro Dias, con la UEFA y con televisión

Se quejan de que antes del golazo de De Bruyne no pitó un córner a favor y antes de la jugada, un fuera de banda fantasma que nunca repitieron Señalan a la UEFA por designar a un árbitro con un currículo no apto para pitar una semifinal de Champions, en un partido que le vino demasiado grande

Al Real Madrid no le gustó el arbitraje del portugués Artur Dias, en especial por dos decisiones que se produjeron justo antes del golazo de De Bruyne. No gustó su forma de llevar el partido, en el que dejó carencias disciplinarias de las que se quejaron los madridistas y también los citizen. Tampoco gustó a Guardiola, que durante el primer tiempo también mostró su enfado con una serie de acciones que enfadaron al técnico del City. Pero el que más se enfadó fue Ancelotti, que no dudó y rajó al final del partido.

“El balón estaba fuera. Lo dice la tecnología. Es raro que no lo hayan visto. Son pequeños detalles. El árbitro no estaba muy atento. Me ha echado amarilla a mí, y no jugaba. Algunos jugadores merecían más tarjetas”, se quejaba con amargura el italiano al final del partido. Arsene Wenger, por ejemplo, le daba la razón: “El VAR debió revisar el control del balón fuera de juego de Bernardo Silva”. Guardiola no entró al trapo, estaba en otra cosa y contestó con un “no lo sé” cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con Ancelotti por decir que el árbitro no estuvo muy atento.

DOS JUGADAS PUNTUALES

El córner que no pitó a favor del Real Madrid antes de la larga jugada del gol del City es muy difícil de apreciar. Solo las repeticiones en televisión aclaraban la jugada, aunque Modric se quejaba: “El árbitro tenía que pitar córner, pero no lo da; pudo pitar falta antes... una pena”. Y el fuera de banda, como han explicado la mayoría de los expertos, es otra jugada diferente a la del gol, aunque al madridismo no le convencen estas explicaciones porque si el balón ha salido debe señalarlo y no lo hizo.

Lo que ocurrió después es consecuencia de lo que pasó antes, un córner y un fuera de banda no pitados. Son decisiones difíciles que pueden ocurrir en cualquier partido, pero despertar a los fantasmas para cargar en el debe del árbitro toda la responsabilidad, es una justificación más. Una pataleta más de otro equipo, sea o no el Madrid, contra decisiones arbitrales que son parte del juego desde que existe el fútbol.

SIN REPETICIÓN DEL FUERA DE BANDA

Su designación sorprendió negativamente a ambos equipos. Un colegiado al que el partido podría venirle grande por sus irregulares antecedentes, pero la UEFA decidió darle la responsabilidad sin que nadie la entienda muy bien, más allá de esos que ven manos negras por todos los lados ya sea a favor de uno o de otro dependiendo de a quién perjudique.

Lo que si ha indignado es que la realización de la televisión nunca repitió el presunto fuera de banda de Bernardo Silva. Nadie lo entiende. Solo existe una simulación de 'BeIn Sport' a la que se agarra el madridismo. Todavía se espera una explicación o la cosa acabará resultando sospechosa, lo que dará pie a las especulaciones de siempre y más si el perjudicado es el Real Madrid.