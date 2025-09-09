Enfado e incredulidad en el Real Madrid: Dos partidos en 48 horas

El pasado 7 de septiembre se tendría que haber jugado el encuentro de la segunda jornada de Primera RFEF entre el Real Madrid Castilla y el Racing de Ferrol. Sin embargo, el partido quedó aplazado después de que el Juez Único aceptará la petición del equipo blanco, que apenas contaba con 10 futbolistas disponibles a causa de las convocatorias internacionales y las lesiones.

Los dos equipos afectados propusieron disputar el partido el miércoles 12 de noviembre a las 17:00 horas, pero el Juez Único finalmente decidió que fuera el miércoles 17 de septiembre a las 17:00 horas. "Una vez analizado el calendario de la competición y teniendo presente la conveniencia de disputar el encuentro aplazado en la fecha disponible más próxima posible, para favorecer la más pronta recuperación del normal desarrollo de la competición", argumentaba en su decisión.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid Castilla. / REAL MADRID

La nueva fecha del partido ha provocado una situación difícil de entender, ya que el Castilla tiene que jugar el viernes 19 de septiembre en el campo de Osasuna Promesas a las 21:30h. Esto supone que apenas pasarán 48 horas desde que finalice el encuentro ante el Racing de Ferrol y empiece el partido ante el filial rojillo.

El descanso de los futbolistas del equipo blanco estaría muy lejos de las 72 horas que recomienda AFE, lo que ha provocado la incredulidad y el enfado del Real Madrid con la decisión, que se considera inexplicable. Se espera que el club pide una rectificación inmediata para evitar dicha situación, con la opción factible de que el partido ante Osasuna Promesas se retrase al sábado o al domingo, pudiendo cumplir de esta forma las tan mencionadas 72 horas entre partidos.

La polémica no hace más que avivar el conflicto vigente entre la RFEF y el Real Madrid. A pesar de que Louzán tendió su mano al club desde su llegada, la realidad es que los líos no han parado. Resulta difícil olvidar todo lo que sucedió en la previa de la final de la última Copa del Rey, con el plantón del equipo madridista a todos los actos de la Federación, o los continuos rifirrafes entre el conjunto blanco y el estamento arbitral.

Por el momento, el Castilla se centra en preparar su debut en la Premier League International Cup sub 21, en la que se enfrentará este miércoles al Wolves en el primer partido de la fase de grupos. Arbeloa aspira a que los suyos puedan mantener las buenas sensaciones que dejaron en el triunfo ante el Lugo en su debut este curso.